洪森迎中國大撒幣外交，王毅盼柬埔寨明年任東協輪值主席國回報支持北京立場

文：德國之聲中文網

中國外交部長王毅週日（9月12日）抵達柬埔寨，與柬埔寨首相洪森、副首相賀南洪及外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）會面。中柬雙方就對抗COVID-19疫情、貿易和投資、教育和安全等議題進行了雙邊會談。

洪森表示，中方已許諾向該國提供17.5億元人民幣（約新台幣75.13億元）的資金援助，同時洪森也在12日出席了中國援建的柬埔寨國家體育場竣工交接儀式，並在電視直播的講話中盛讃中國的慷慨援助。

這座體育場坐落於首都金邊北部郊區，可以容納6萬人。中國為該項目提供了1.6億美元的資金。

洪森指出，中國還提供了其他基礎建設上的援助，包含協助修建了2000多公里的公路以及7座橫跨湄公河、洞里薩河和巴薩河的大橋。他還表示，中國出售和捐贈的疫苗在柬埔寨對抗新冠疫情上有很大的幫助。

中國官媒《經濟日報》報導，截至8月底，中國已累計向柬埔寨提供了2170萬劑疫苗，其中捐贈320萬劑，商業採購1850萬劑，共佔柬埔寨總接收疫苗數的88.6%。

柬埔寨一行後，根據新加坡聯合早報網，王毅13日開始將在新加坡進行為期兩天的工作訪問，其間他將拜會李顯龍總理、副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑，並與外交部長維文會晤。

中柬合作關係緊密

美聯社報導，中國是柬埔寨最大的投資者和最緊密的政治夥伴，來自中國的援助在很大程度上支撐著柬埔寨的經濟。同時，華盛頓與洪森政府的關係很冷淡，因為北京的支持使柬埔寨可以無視西方對其在人權和政治方面不良記錄的擔憂，反過來，柬埔寨也普遍支持北京在南海領土要求等問題上的地緣政治立場。

南海是中柬會談的其中一個重要議題。王毅對洪森表示，中國希望柬埔寨明年出任東協輪任主席國期間，中國與東協能完成《南海行為準則》的商談，制訂符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法的準則。

中柬雙方的緊密合作也延伸到了軍事層面。美聯社報導，中國正在柬埔寨里姆海軍基地建造新的設施，而外界也關注中國軍隊未來是否將在擁有該基地的使用權。里姆基地面向毗鄰南中國海的泰國灣，而在柬埔寨擁有基地權將大大擴展北京的戰略軍事策略形象。

新華社報導，洪森在與王毅會面後指，「柬埔寨將在涉台、涉港及涉疆等關乎中方核心利益的問題繼續堅定支持中方正當立場。」

Photo Credit：AP / 達志影像 9月12日，中國外長王毅在金邊與柬埔寨外長Prak Sokhonn會面。

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