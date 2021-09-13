趕在聯合國制裁前夕，IAEA署長親赴德黑蘭說服伊朗合作，化解核協議破局危機

美國退出伊朗核協議後，伊朗頻頻違反核協議的規定。對此西方國家表示要通過決議來譴責，並送交聯合國安理會，可能引發聯合國的下一波制裁，除了加深西方國家與伊朗的嫌隙，也可能為恢復核協議的談判設下阻礙。對此負責監管伊朗核武活動的聯合國原子能總署（IAEA），趕在最後一刻前往德黑蘭，說服伊朗與IAEA合作，除了緩解伊朗與西方國家的關係外，也挽救了可能破局的核協議談判。

伊朗與IAEA協商，檢查人員能進入伊朗維修監控設備

《衛報》報導，對於日漸不配合IAEA進行核武發展管控調查的伊朗，西方國家表示要通過決議來譴責，並送交聯合國安理會。負責監管伊朗核武活動的IAEA，由署長趕在最後一刻親自前往德黑蘭，說服伊朗與IAEA合作。雙方達成協議，允許IAEA人員進入伊朗維修監控設備，而挽救核協議談判的危機。

（中央社）國際原子能總署日前批評，聯合國對伊朗核子活動的監測任務遭到德黑蘭「嚴重破壞」。雙方協商後於12日宣布，允許總署檢查人員為設在伊朗的監控設備進行維修保養。

伊朗與IAEA發布共同聲明表示：「IAEA檢查人員獲准維修（位於伊朗境內的）指定設備並更換儲存媒體（記憶卡），這些儲存媒體由IAEA與伊朗原子能組織（AEOI）共同封緘後，保存在伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）。方式和時間獲雙方同意。」

IAEA上週公布一份措詞強硬的報告，指美國拒絕解除對伊制裁後，德黑蘭自2月起限制IAEA取得在伊朗境內拍攝到的即時監控畫面，導致聯合國監測任務受到嚴重破壞。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）11日親自前往德黑蘭，12日與AEOI新任主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）展開協商。

共同聲明指出，「雙方決定在相關層面上保持互動和會晤」，葛羅西也計劃在「不久的將來」再度訪問德黑蘭。

葛羅西這趟出訪，旨在緩解德黑蘭與西方國家的僵局，以避免恢復伊朗核協議的談判宣告破局。

根據伊朗與強權簽訂的2015年核協議，德黑蘭同意限縮核活動，以換取解除制裁。

美國前總統川普（Donald Trump）於2018年單方面退出協議，並再度祭出嚴厲的經濟制裁；伊朗則自2019年起以違反協議多項核心限制回應。拜登政府則主張，應恢復外交以挽救協議。

伊朗與IAEA的協商，如何挽救核協議僵局？

《華爾街日報》報導，所幸這次IAEA和伊朗協商成功，否則可能會導致伊朗與西方國家關係緊張。到時候，可能會為恢復核協議的談判設下更多阻礙。

2015年時，美、俄、中、英、法、德及歐盟跟伊朗前總統盧哈尼（Hassan Rouhani）簽訂伊朗核協議（The Joint Comprehensive Plan of Action ，JCPOA），協議中，以解除針對伊朗的多項制裁等利益，來限制伊朗的核武發展，比如限制濃縮鈾的濃度、還有離心機的種類等等，而負責監管伊朗核武活動的機構，就是IAEA。不過到了2018年，川普宣布單方面退出伊朗核協議，宣稱伊朗核協議無助於限縮伊朗核武，並對伊朗祭出制裁。之後伊朗開始頻頻違規，比如提高濃縮鈾的濃度等等。今年4月，更宣布啟動納坦茲（Natanz）鈾濃縮廠內的164台IR-6離心機。

《紐約時報》報導，對於逐漸不配合的伊朗，負責監督的IAEA非常挫敗。不但越來越常譴責伊朗的不合作，上週更在報告中指出，伊朗阻撓IAEA對核武活動的調查。

對此美、英、法、德威脅，如果伊朗再不配合IAEA，要在下週通過一項決議，來譴責伊朗，並且提交聯合國安理會，可能讓聯合國祭出下一波制裁。不過《路透社》指出，如果真的通過這項決議，會導致伊朗與西方國家的關係更為緊張，並「扼殺」恢復核協議的談判。4月份開始，伊朗與美、英、法、德、中國及俄羅斯，在維也納舉行會議，討論恢復伊朗核協議，雖然在伊朗強硬派總統萊希當選後中止，但萊希近期也表示，已經準備好恢復談判。

而於西方的譴責，萊希也措詞強硬，表示西方國家的決議如果通過，「只會讓維也納的核談判淪為泡影。」

而葛羅西與伊朗的協商，的確降低了西方國家對伊朗進行譴責的機率。《路透社》報導，一位駐維也納的外交官指出，目前也不太可能會通過譴責伊朗的決議。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航