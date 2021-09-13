2021/09/13,
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美國福音信義會任命史上首位跨性別主教，年輕時曾因出櫃遭逐出教會

美國福音信義會任命史上首位跨性別主教，年輕時曾因出櫃遭逐出教會
圖為美國福音信義會（Evangelical Lutheran Church）史上首位公開跨性別身分的主教羅瑞爾牧師（Rev. Megan Rohrer）｜Photo Credit: AP / 達志影像

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羅瑞爾牧師在美國獲得關注起因於在美國電視實境節目《酷男的異想世界》（Queer Eye）分享身為年輕LGBT基督教徒的經驗。有別於美國主要基督教會對男同志主教的接受度，要接受跨性別者為教會領導者仍有一段路要走。

（中央社）美國福音信義會（Evangelical Lutheran Church）11日在舊金山知名教堂慈恩堂（Grace Cathedral）舉行儀式，任命史上首位公開跨性別身分的主教。

羅瑞爾牧師（Rev. Megan Rohrer）未來將負責領導教會的65個教區之一，管理加州北部和內華達州北部近200處會堂。

羅瑞爾牧師告訴信眾：「我希望大家像我一樣，去做各種溫暖的事情。最重要的是……我希望我不僅能愛你們，還能愛你們所愛。」

羅瑞爾牧師透過聲明表示：「我擔任這個角色，是因為加州和內華達州北部的一個信義會多元社群舉行虔誠而審慎的投票後，決定做一件創紀錄的事情。我的任命顯示，所有事情都可能發生，只要我們相信上帝會帶領我們前進。」

前任主教宣布退休後，羅瑞爾於5月當選教區主教，任期6年。

羅瑞爾牧師曾擔任舊金山信義會恩典堂（Grace Lutheran Church）牧師和舊金山市警局的牧師協調員，並為該市遊民與同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）社群服務。

羅瑞爾牧師於2010年成為進步派福音信義會認可的7名LGBTQ牧師之一。該教會允許任命擁有同性關係的牧師。羅瑞爾牧師目前已婚並有2個孩子。

年輕時曾因出櫃遭逐出教會，但沒有因此遠離信仰

《德國之聲》報導，羅瑞爾牧師在美國獲得關注起因於在美國電視實境節目《酷男的異想世界》（Queer Eye）分享身為年輕LGBT基督教徒的經驗。有別於美國主要基督教會對男同志主教的接受度，要接受跨性別者為教會領導者仍有一段路要走。

羅瑞爾牧師在南達科他州的奧格斯塔納大學（Augustana University）學習宗教，隨後搬到加州在太平洋宗教學院（Pacific School of Religion）攻讀碩士與博士學位。

《NBC新聞》報導，羅瑞爾牧師年輕時曾因為坦白其女同性戀身份而遭到一個青年教會團體逐出。羅瑞爾表示當年他出櫃的時候正好是馬修・謝巴德（Matthew Shepard）遭到殺害的時候，他表示那段時間對LGBTQ來說十分印象深刻，會感受到人們正在質問「上帝能否愛像我這樣的人」。

但這樣的經驗並沒有讓羅瑞爾遠離信仰，他歸功於在奧格斯塔納大學遇見的老師以及神職人員的協助。他表示當時在校園裡遇見的牧師讓他知道「神並沒有將LGBT教徒視為問題」，牧師甚至還讓羅瑞爾協助照顧自己的孩子。

福音信義會是美國最大的基督教教派之一，擁有約330萬名成員。

根據美國最大的LGBT民事權利倡導團體和政治遊說組織《人權戰線》（Human Rights Campaign）的介紹，福音信義會被視為對LGBT成員最友善和包容的教會，在2013年的年度大會中表決通過鼓勵該會所有成員以及聚會，表達對禁止基於性別認同或性傾向歧視的支持。任命LGBT教徒為牧師則始於2010年。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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