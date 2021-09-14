《斯卡羅》中的必麒麟離開台灣後，幫馬來蘇丹平定戰亂，還成了新加坡首任華民護衛司司長

編按：台灣將William Alexander Pickering翻譯為「必麒麟」，由於新加坡多使用畢麒麟，因此本文以使用畢麒麟為主

畢麒麟（William Alexander Pickering，1840-1907）於19世紀的新馬歷史中擁有一席之地。他在霹靂州化解幫派恩怨，促成日後馬來亞成為英國殖民地；出任新加坡的華人事務官職時，對私會黨（幫派）、新客華人和弱勢華人婦女的影響深遠。

Photo Credit: 李國樑 新加坡第一任華民護衛司畢麒麟，攝於新加坡國家博物館。

畢麒麟原籍英國，人生的黃金年華都在遠東度過。他16歲那年成為一名水手，到過緬甸、暹羅、馬來群島和中國，22歲（1862年）時抵達福州。他對神秘的東方以及中國各地的語言充滿好奇，決定留在福州大清皇家海關總稅務司「吃皇家飯」。

那時候中國剛於第二次鴉片戰爭打敗仗，簽訂的中英《北京條約》容許外商招聘廉價華工出洋，掀起日後華南地區的大移民潮。至於海關則由清朝付錢，歐洲人監督管理。畢麒麟喜歡新挑戰，在福州一年後便跟著上司前往台灣，跟台灣原住民和各階層華人建立人脈。他在台灣的「遇險記」成為了他寫下《歷險福爾摩沙》回憶錄的題材。

1870年，畢麒麟回到倫敦，接受時任英國駐新加坡總督哈里·聖喬治·渥（Sir Harry St George Ord，新加坡河的渥橋以他命名）的聘請，於1872年出任華人翻譯官。

多掌握一種語言，就打開多一扇窗戶。畢麒麟是當時唯一通曉中文，並能講各籍貫方言的英國官員，因此得到新加坡華人的普遍信任。他對於新加坡華人稱呼警察為「大狗」，洋人為「紅毛鬼」，法官為「魔鬼」等稱謂感到十分詫異，後來了解到這並不是空穴來風，而是存在著中英的文化差異以及一些官員胡作非為。之後，畢麒麟為確保官方對中文的解讀與雙向翻譯正確無誤，便採取行動將接受私會黨賄賂的法庭翻譯員解僱。

1877年，畢麒麟出任華民護衛司（Chinese Protectorate）司長，同時受委任為控制私會黨活動的社團註冊官（Registrar of Societies），1890年退休。

Photo Credit: 中央社 演員周厚安（右）在公視新劇《斯卡羅》中，飾演英國洋行代理人畢麒麟。（公視提供）

拉律暴動與「太平」

畢麒麟初到南洋便展現出跟華社溝通的實力，所處理的棘手事件包括斡旋海山派和義興派等兩大私會黨（又名海山公司、義興公司），化「拉律」為「太平」。

發生在馬來亞霹靂州的「拉律戰爭」共三輪 （分別在1861、1865、1872），前後歷時13年，直到1874年才劃下句點。

19世紀初的拉律是個名不見經傳之地，據說只住了三名華人。華工前往拉律開採錫礦後，人口才逐漸增加，第三次拉律暴動時有約三萬人。

第一次暴亂的起因是礦場爭奪水源，第二次暴亂是因賭博起爭執，海山派扣留了14名義興派成員，最後只留下一個活口；義興成員糾眾反擊，40名海山成員遇難。

第三次暴亂，義興派頭目李亞坤因與海山派頭目鄭景貴近親之妻室通姦，結果姦夫淫婦被浸豬籠。義興心有不甘李亞坤遇害，由新領袖陳亞炎率領人馬，將海山逐出拉律。海山擬定復仇計劃，假意邀請義興首領討論委任華人甲必丹事宜，暗地裡派重兵襲擊留在拉律的義興黨員，死了整千人。

霹靂州蘇丹無法平息這場衝突，只好向英國人求救，海峽殖民地總督安德魯·克拉（Andrew Clarke，新加坡河的克拉碼頭以他命名）委派畢麒麟為和談鋪路。兩黨於1874年1月20日達成和解，連同其他20多名華社領袖簽訂歷史性的《邦咯協約》。日後陳亞炎與鄭景貴「和親」，陳亞炎成為鄭景貴四子鄭大平的干爹，腥風血雨拉下帷幕。

經歷過連串事件後，當地華人感悟到身在異地應該以和為貴，而不是自相殘殺，於是將拉律易名「太平」，希望從此以後永遠太平。

或許畢麒麟並沒想到他成功調解幫會間的恩怨情仇，竟然使到馬來亞於日後成為英國囊中物。當時除了由新加坡、馬六甲和檳城三州府組成的海峽殖民地外，1884年成立的馬來聯邦（霹靂，雪蘭莪，森美蘭，彭亨），1909年的成立馬來屬邦（柔佛，吉蘭丹，吉打，丁加奴，玻璃市），最終馬來半島完全落入英國手中。

Photo Credit：李國樑 馬來西亞霹靂州太平湖：拉律易名為太平後，希望從此永遠太平。

新加坡的私會黨

熟悉華人事務的畢麒麟立功後官運亨通，受提拔為1877年成立的華民護衛司（Chinese Protectorate）第一任司長，兼任社團註冊官（Registrar of Societies）。

設立華民護衛司的推動力來自中國清朝。當時清朝國運式微，必須藉用海外華人的資源來振興中國，在新加坡設立中國領事館的初衷就是向富裕的海外僑民靠攏。英政府當然不願意看到外人在英國領地插手管理僑民事務，直到設立華民護衛司後，才批准清政府成立領事館。

管控華人私會黨是畢麒麟的主要使命之一。 「私會黨」出自英國人針對華人幫會所發明的新詞「secret society」，那個時代的私會黨以幫會與公司的形式存在，如天地會、關帝會、義興公司、義福公司等。為了進一步了解這些「秘密組織」，畢麒麟甚至參加天地會，見證入會儀式。

幫權鬥爭下的新加坡並不太平，小衝突經常發生，大械鬥亦層出不窮。舉些例子：

1846年，義興的頭目去世，出殯遊行時被關帝會眾襲擊。這是新加坡史上第一起嚴重的幫會衝突事件，起因是種植園地短缺，因地界不清而引起混戰。

1851年，義興因信奉天主教的潮州種植園者沒有繳交保護費，趁著教會主持請假時，襲擊20多個種植園，並以新加坡北部陳厝港（靠近新柔長堤的舊關卡一帶）為據地跟警方駁火。

1854年，反清的小刀會潮州會眾逃到新加坡避難，福建米商故意抬高價格，雙方從口角演變成義福（福建幫）與義興（潮州幫）的十日械鬥，500人死亡。殖民地政府要求福建幫領導陳金聲，潮州幫領導佘有進以及義興首領蔡茂春出面調解，總算化解一場危機。

1876年，華人和殖民地政府因「郵政局事件」而正面交鋒。當時新加坡有5萬多名華人，一年內寄回家鄉的匯款約7萬西班牙銀元，估計數額將逐年增加。政府以保護僑民的錢財為由，成立郵政局來處理書信匯款。有些華商認為政府的目的是壟斷匯兌市場，搶走他們的飯碗，於是慫恿私會黨員將郵政局給拆了，甚至威脅郵政局職員的性命，政府迅速出動警察穩定局面。

回顧這些事蹟，最早期的新加坡華人幫會是反清復明志士的避難所，隨著時日的演變，反清意識已逐漸模糊，取而代之的是培植勢力來保護自己的碼頭，爭取更大的經濟利益，一些變質的幫會成為製造動亂的源頭。

Photo Credit：李國樑 洪門會歷史收錄在此繪圖中，攝於新加坡國家博物館。

畢麒麟就是在這樣的大環境中走馬上任的，他意識到並非所有幫會都為非作歹，一些組織向來奉公守法，為新客提供基本生活的援助。他在「華人私會黨」（Chinese Secret Societies）的報告中指出：「在海峽殖民地，私會黨其實是友善的組織，且不帶有政治意圖。但如果從整個華人社會的本質來看，私會黨內部本來就存在著一大群無法無天之徒。因此在某種程度上，私會黨是危險的。」

畢麒麟採取雙管齊下的對策：

（1） 制定控製販賣「豬仔」的措施，監督新客與雇主間的契約，新客入境前先由華民護衛司面試，接受勸導別加入私會黨，不過實際效果不大；

（2） 實行以黑制黑，在私會黨聚居的地方劃分地界，每個區域由一名私會黨老大負責調解幫派爭端，一旦發生嚴重事故，老大第一個被遣送回中國。這招有明顯的阻嚇作用，單是1879年就和平地解決兩千多起爭端。

華民護衛司成立三年後，無孔不入的私會黨已招募近半的華人入黨。英國人意識到繼續發展下去，可能跟清朝嚴禁的天地會一樣，隨時製造動亂，甚至通過武力來反政府。 1882年危險社團法令生效後，政府宣布海山公司為非法組織，必須馬上解散。

華民護衛司進一步加強賭博管制，私會黨的收入受到嚴重衝擊。 1887年7月18日上午11點15分，義福黨員蔡亞惜帶著斧頭走入華民護衛司辦公室，揮斧擊中畢麒麟的額頭。

根據調查委員會的報告，蔡亞惜只是個普通的木匠，蓄意行刺長官「必有匪黨串合，預設奸謀」。蔡亞惜在法庭供證時表示因流連賭館而欠頭家10元，頭家告訴他若願意行刺畢麒麟，事成之後賞金500元，結果惡向膽邊生。

結合印尼和本地的情報，涉嫌報復畢麒麟的，除了義福公司的領袖，還有柔佛的義興第二號人物兼港主林亞相。林亞相在新加坡經營賭館，收入因畢麒麟的監管而首當其衝。由於控方證據不足，法庭命令將他們驅逐出境，警衛卻誤會為無罪釋放，眾人逃之夭夭。林亞相後來在新山經營鴉片煙館、賭館、木材等生意。

時任總督史密斯 （Sir Cecil Clementi Smith，大坡的絲絲街和史密斯街以他命名）於1890年推出新的社團法令，解散所有私會黨，所有社團必須重新登記後才能公開活動。與此同時，政府成立由各方言群代表組成的諮詢委員會來管理華社。

畢麒麟不認同總督鎮壓私會黨的做法，認為這將迫使私會黨轉入地下，敵暗我明下更難管控。總督堅持正邪不能共存，不採納畢麒麟的意見。直至上世紀70年代末，新加坡的私會黨才受到全面控制，此乃後話。

Photo Credit：李國樑 1887年7月18日，潮州木匠蔡亞惜行刺畢麒麟的告示。攝於新加坡國家博物館

保護婦女與女童

畢麒麟對良家婦女和妓女伸出援手，不讓他們落入人肉販子手中。需知妓院都受到私會黨的滲透，畢麒麟的做法等同跟私會黨宣戰，釀成暗流洶湧的局面。

對於海峽殖民地的檳城保良局和新加坡保良局，大家或許比較陌生。畢麒麟是推動成立新加坡保良局的幕後功臣。1887年，殖民地政府通過「婦女與女童保護法令」，當局可以隨時檢查妓院，給予妓女人身保護令等：

（1） 華民護衛司有權將受到欺凌的女子帶到安全的地方；

（2） 華民護衛司有權將那些小於16歲，被安排從事非道德職業的未成年少女帶到安全的地方；

（3） 華民護衛司有權搜查船隻、房屋、建築物或任何其他地方，將那些被誘拐販賣的女子帶到安全的地方。在政府機構逃走的女子或窩藏這些女子的人士將會受到法律的製裁。

所謂「安全的地方」，就是後來的保良局。保良局發展成為被遺棄、被虐待的女孩，或從富裕家庭逃出來的妹仔（奴婢）的安身之所。 1931年，國際聯盟（聯合國的前身）到新加坡考察時，認為保良局是最出色的同類型慈善機構（the finest institution of its kind）。保良局的原址乃現在的歐南中學所在地。

Photo Credit：李國樑 約克山歐南中學坐落在19世紀末創建的保良局的原址上

畢麒麟的遺跡

畢麒麟於1890年6月退休返回英國，1896年發表《海峽殖民地早期歷史》（Early History of Straits Settlement），1898年完成回憶錄《歷險福爾摩沙》（Pioneering in Formosa）。

《歷險福爾摩沙》書中寫道，華人是海峽殖民地、馬來亞、緬甸和香港的骨幹，估計有75萬名成年的華人離鄉背井，隻身到這些英國殖民地打拼。英國在這些地方是為了商貿而非領土，如果英國沒治理好這些地方，法國、德國與俄羅斯將會在北京興風作浪，殖民地的華人為了保護家人或誤信讒言，將會跟英國人對抗，殖民地的經濟必定受損。雖然攻陷中國清朝易如反掌，但中國很難管理，單是兩三個省份就夠頭痛了。為了維護殖民地的長遠利益，英國更有必要跟北京建立良好的關係。

畢麒麟是名盡忠職守的公務員，他在新馬、福州和台灣吃皇家飯，最終目的是維護帝國的版圖。不過無可否認的，他在新加坡的十多年間，為照顧在地華人，保護被邊緣化的弱勢婦女，維持社會治安等貢獻良多。

新加坡有兩處紀念畢麒麟的遺址，大坡的畢麒麟街（Pickering Street，俗稱單邊街）就是以畢麒麟命名的。這條銜接合洛路（Havelock Road）與漆街（Church Street）的馬路就在芳林公園旁，俗稱「跳樓街」，因為一甲子前這裡的九層樓組屋落成後，有人跳樓自殺的社會事件就頻傳。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為座落於新加坡萊佛士坊畢麒麟街20號的「畢麒麟運作大廈」（Pickering Operations Complex），是新加坡電信的總部，共43層樓。

另一個畢麒麟的遺址，則是坐落於合洛路的前勞工部大廈，已被官方列為國家古蹟，它的前身就是畢麒麟辦公的華民護衛司。這座充滿古典氣息的建築於約百年前重建，如今成為由家事法庭、少年法庭，以及高庭的家事部門合併組成的家事司法法院。

Photo Credit: iStock 合洛路家事司法法院的前身就是畢麒麟辦公的華民護衛司。這座典雅的建築於上世紀20年代重建，受列為國家古蹟。

參考資料

Irene Lim, William A. Pickering, singapore infopedia, accessed 8 September 2021.

W. A. Pickering, Pioneering in Formosa, London Hurst and Blakett, Limited, 1898.

何乃強，〈1851年暴動不是反天主教〉，《聯合早報》2 September 2021。

李國樑，《大眼雞 越洋人》。

林志強，〈林亞相與畢麒麟遇襲案〉，《塵封軼事 從武吉布朗追溯新華兩百年》。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元