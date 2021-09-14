把「拜習二度通話」無限上綱為美中關係好轉，未免也太會幻想了

美國總統拜登與中國國家主席習近平通上電話，這是拜登上台後，第二次與習近平一對一對話，前一次是拜登剛上任不久，事隔超過半年再度通話，對兩大強權來說當然很重要，美中關係會怎麼走下去備受外界關注。

「拜習二度通話」跟第一次相比，最大的不同當然是時機點，當時美國總統大選爭議吵得沸沸揚揚，中國看待美國國內政治發展難免有所期待，總覺得那位讓人捉摸不定的川普下台後，以拜登過去在擔任歐巴馬副手及參議員期間的對中態度，雙邊關係應該會有觸底反彈的機會。

不過，也存有不確定的心理，畢竟「抗中」在美國已是跨黨派的共識，加上美中競爭關係加劇，拜登的葫蘆裡賣什麼藥，中國是既期待又怕受傷害。

控管危機責任，美中關係依舊低迷

隨著拜登國安團隊展開對外戰略的布局，從「四方安全對話機制」（QUAD）到與日、韓的「二加二外交國防高層對話」，甚至在「七大工業國集團」（G7）及「北約」（NATO）等各種全球性平台及組織，拜登政府無時無刻都高舉「圍堵中國」的旗幟，防堵中國的作法跟前政府相比，更是有過之而無不及。

原以為三月那場在阿拉斯加的美中外交高層「二加二會談」會是一個突破的契機，中國縱然也做好了最壞的心理準備，但雙方唇槍舌劍的爭鋒相對畫面不斷放送，國際社會已對美中對抗有了無法抹去的印記，雖然全球情勢談不上是進入「新冷戰」時期，但「選邊站」已是許多國家不得不面對的問題，要兩邊討好保持平衡恐怕會脫離現實，這包括對「台海議題」的表態。

所以，當「拜習二度通話」結束後，不明事理的部分評論者就自得其樂的認為「美中關係將有機會柳暗花明，甚至會春暖花開」，甚至認為雙邊將進入「元首外交」的里程碑，不過，端看這些類似的觀點，其實多是源自「中國即將取代美國」的成見使然；問題是，「拜習二度通話」真的是代表美中關係將突破僵局嗎？

答案不辯自明，當然是困難重重。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

首先，就已對外公開的兩人談話內容來看，如果外交上的禮尚往來是氣氛融洽，那麼恐怕會是過度自以為是的情勢誤判，雖然雙方都談及「控管危機」的責任，但在戰略性討論上卻是各說各話毫無交集，中國要堅守國家的核心利益，美國再度重複表示對於雙方工同利益上的合作，但不避諱兩國競爭，只是要避免失控衍生衝突。

雙方歧見仍深，中國才是麻煩製造者

縱然拜登向習近平表示美國無意變動「一中政策」的方針，但這從來都是美國政府的基本態度，或許可以解釋成有維持「戰略模糊」的意涵，但依舊是持續反制中國所帶來的威脅。

換句話說，美國的一中政策並非等於向中國示好，反而更強調了「就算在一中政策之下，美國仍然把中國當成競爭對手」，如果依此邏輯來檢視美國近日對「台海議題」的操作，結合盟邦異口同聲表示對「台海穩定」的重視與合作，言下之意，維護台海安全就是阻撓中國勢力的擴張。

可笑的是，國內部分親中學者似有見獵心喜的心態，認為這是拜登向中遞出橄欖枝，認為台灣就是「麻煩製造者」，這種出於個人政治喜惡的評論，根本無視理論與事實，更遑論是知識邏輯的不足。

退一萬步來看，拜登的對中政策要改弦更張若要成真，他得要先有放棄連任的勇氣，以及做好被民主黨甚至國會跨黨派責難的心理準備，因為此若成真，後年的期中選舉將可能會慘不忍睹。除此之外，美國也將可能面臨盟友相繼離去的窘境，甚至直接讓出扮演全球隊長的地位，原本說好退出阿富汗的戰略移轉將成笑話，失信的霸權更會快速殞落。

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事實上，正因為美國退出阿富汗，對外重心全心投入「印太地區」，當歐美國家相繼調動軍力在亞太地區展開合作，怎麼會造成美國「騎虎難下」？這些舉動在在顯示拜登的全球戰略是有次序且可預期性，而當諸多民主國家連成一線來防堵中國的威脅，那麼誰才是「麻煩製造者」？當然就是「深信專制比民主更有競爭力」的中國，不是嗎？

持平而論，美國再怎麼不喜歡中國，或是擔憂中國的崛起，扛起「抗中」大旗的同時，還是得和中國展開對話，但把「拜習二度通話」無限上綱為美中關係好轉，甚至藉此曲解成台灣終將失敗，這跟亂套「首戰即終戰」、「今日阿富汗，明日台灣」的「棄台論」又有何不同？

這些人情勢誤判的背後，凸顯了內心那股「祖國偉大」的邪惡，倘若以為拜習通話是美中將建立常態性對話的開始，認為美中關係改善，那這種似是而非的論點才是真的在玩火，別忘了，拜登已經跟許多國家領導人「當面會談」見了面，更也早與另一個對手俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）相見歡，而原定「拜習會」將可能在今年10月在羅馬舉辦的G20場邊舉行，據傳可能會流局不辦，如今把通個電話遐想成美中將合作共管，未免也太會幻想了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航