強森自打臉「漲健保費」，最近英國常出現「左派減稅，右派加稅」的狀況

自從去（2020）年3月起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在英國爆發以來，英國政府砸錢在搶救救濟的預算已經超過4000億英鎊，其中近3000億英鎊是花在去年4月到今年4月期間，創下1946年二戰結束以來英國政府超支借款的最高紀錄！

英國在疫情期間的15個月內，前後經歷了三次全國性封城，以及無數次的區域性封城，在許多產業因為封城被迫不能營業、員工不能上班的情況下，稅收本來就大幅縮水，政府還拼命灑錢，而其中高達1000億英鎊是撒在「保障就業方案（Coronavirus Job Retention Scheme）」，也就是所謂的「無薪假方案（Furlough Scheme）」，這個方案為了搶救失業率，讓雇主不會因為發不出薪水而裁員，從去年3月起到今年9月底這一年半的時間內，買單英國所有放無薪假的員工的80%薪水。

如此「大手筆」的撒錢方式雖然真的挽救了失業率，但也讓許多人開始擔心等疫情結束後，隨之而來的就是「萬稅萬萬稅」的後疫情時代，畢竟政府借錢不是向宇宙下訂單，有借有還下次再借才不難。

說好不加稅的保守黨政府，承諾已破功三分之一

果然，這個大家都一直不願接受卻又多少有心理準備的惡夢，終於在上週成真——英國首相Boris Johnson表示，國會議員以319對248票決議通過，從明年4月起將針對健保（National Insurance）的部分加收1.25%的費用，以挽救原本就已經入不敷出的健保系統與社會照護（social care）服務。

消息一出舉國譁然，因為完全打臉保守黨在2019年大選時的政見之一，當初Boris Johnson言之鑿鑿的「不加所得稅、增值稅與健保費」，現在已經破功三分之一，讓人不禁開始思考，接下來其他的承諾是否也會一一翻盤？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

儘管英國政府一再強調，這一波加稅和疫情無關，因為英國健保NHS和社會照護系統早就長期缺錢，現在提高健保費只是把之前就應該調高的部分調高而已，但輿論還是傾向將加稅和疫情期間的舉債連結起來，因為大家目睹疫情期間政府撒錢不手軟的態度，都深知「天下沒有白吃的午餐」的道理。

另外也有類似「陰謀論」的觀點出現。

就有些人指出，遇到像疫情這種百年難得一見的危機，正好是加稅的「好時機」，因為大家都預期政府需要用徵更多稅的方式來補之前的錢坑，所以保守黨當然不會「浪費」這個增稅的「良機」。

最近的英國，常出現「左派減稅，右派加稅」狀況

傳統上來說，和偏左派、主張社會主義的工黨相比，一般人對保守黨的印象始終是個「low-tax party（低稅政黨）」，所以這次強森不惜毀約、選擇加稅的新聞一傳出，雖然不是完全意外，仍然在政壇投下震撼彈。

但事實上，如果查一下史料就會發現，英國工黨並不是像外界想像的「左派」那樣，是一個課重稅的政黨，相反地，在布萊爾（Tony Blair）執政的十年間（1997-2007）間，公共支出不斷提高的同時，稅額不但沒有增加，還呈現逐年下降的趨勢。

而保守黨的鐵娘子柴契爾（Margaret Thatcher）在1988年雖然將所得稅的基本稅率從33%砍到25%，但其實卻也將增值稅（VAT，又稱為消費稅）從8%提高到15%，而且這種加稅的方式被視為較不公平，因為每個人的承擔都齊頭式的增加了7%的增值稅，而非像所得稅那樣採累進稅率課徵。

仔細觀察Boris Johnson這次宣布加稅的動作，其實話術中也充滿了「小心機」，因為他使用乍看起來調整幅度不是很高的「健保費提高1.25%」作為溝通主軸，企圖降低人民反彈的聲浪，但如果換算成實際數字來看的話，平均每位納稅人受到影響的程度高達約10%。

Photo Credit: AP / 達志影像

BBC就引用了英國政府的資料製作一張圖表，說明不同年收入的人，從明年4月起需要多繳的健保費各是多少，以年薪3萬英鎊（約115萬台幣）的人來說，原本一年繳交的健保費是2451英鎊（約94000台幣），在調漲後一年要多繳255英鎊（約8900台幣）；而年薪5萬英鎊（約192萬台幣）的人，原本一年繳交的健保費是4851英鎊（約18萬6千台幣），在調漲後一年要多繳505英鎊（約19000台幣）。

顯示實際增加的數字後，相信大家看了一定更有感，畢竟突然間要比以前多繳10%的健保費，實在令人感覺不太舒服，也難怪保守黨在宣布這項新措施時刻意選擇措辭，不然下次大選時跑票的人應該會更多。

雖然加稅不是任何人所樂見，但作為一個社會福利國家的公民，分擔公共支出本是全民的責任，只能期待疫情平穩下來之後，經濟能夠再次成長復甦，這樣民眾繳那多了10%的健保費時，心也會比較不痛一點。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航