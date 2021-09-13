2021/09/13,
國際

G20各國領導人，誰在「家」工作的時間最長？

G20各國領導人，誰在「家」工作的時間最長？
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

疫情仍在全球蔓延，各國的防疫政策成為出國的障礙，G20領導人不出國的意願或會阻礙與外國的關係。

疫情仍在全球蔓延，各國的防疫政策成為出國的障礙，據《彭博》9月9日刊出文章整理的數據顯示，中國國家主席習近平已經有1年7個月零22天（約600日）未曾跨出國門，是G20領導人中「WFH」時間最長的一位。

數據顯示，G20領導人中最久沒有出國的領導人是中國的國家主席習近平，隨後的是印尼的維多多（Joko Widodo）逾500多日、墨西哥的洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）約400日，以及印度的莫迪（Narendra Modi）約200日。

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報導指出，習近平今年以來已經通過視像參加了逾十次會議，和其他國家領導人通電話60多次，其中包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國領導人馬克龍（Emmanuel Macron）交談。但認為習近平不出國的意願或會阻礙改善與外國的關係，包括氣候變化到中美爭端等各個方面的進展。

不過除了習近平未曾出國，外國高官也難以進入北京。報導指出，許多高級別外交會晤都放在了北京旁邊的城市天津舉行，包括塔利班官員以及美國氣候問題特使約翰·克裡（John Kerry）。

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（文章獲授權轉載，原文看作者網站

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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