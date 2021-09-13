2021/09/13,
健康

本土新增2例，分別與幼兒園群聚案、松山區國中生確診案有關聯，指揮中心：明早開放不在籍學生登記BNT

本土新增2例，分別與幼兒園群聚案、松山區國中生確診案有關聯，指揮中心：明早開放不在籍學生登記BNT
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

李秉穎特別提醒，如果接種BNT疫苗28天內出現疑似心肌炎、心包膜炎的5症狀，要立即就醫。這5個症狀包含：胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良（如走幾步路就很喘）以及暈厥。

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增2例本土案例、無新增死亡。指揮官陳時中表示，新增的2例本土，分別與幼兒園群聚案與松山區國中生確診案有關聯。

此外，明（14）天早上10點起，將開放12至17歲不在校施打及不在籍學生至預約平台意願登記BNT疫苗。而對於即將開打的BNT疫苗，指揮中心提醒，打完BNT後要留意疑似為心肌炎或心包膜炎的5大症狀。

新增2例本土，與幼兒園群聚案及國中生確診案相關

指揮中心今日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人（案16197）檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診（案16179）而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國（案16200、案16201）、日本（案16202）入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

陳時中指出，桃園新增的案16199，與新北幼兒園群聚案有關，是案16197的妻子。案16197是幼兒園染疫學童母親在桃園職場的同事，之後傳染給太太，目前已經匡列23人。

另外，案16203與松山區國中生確診案有關，是確診國中生的奶奶，研判為一起家戶群聚。

目前幼兒園群聚事件匡列3505人，居家隔離2562人。已採檢3233人，其中累計陽性個案30人。

另外，這兩天共施打14萬7148劑，疫苗覆蓋率達48.68%，劑次人口比53.14（劑／每百人）。

0913_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

指揮中心：明開放不在籍學生登記BNT，打完BNT留意5大症狀

陳時中表示，明天早上10點起，將開放12至17歲不在校施打及不在籍學生至預約平台意願登記BNT疫苗。

至於即將開打的BNT疫苗，指揮中心也針對BNT疫苗的副作用進行說明。傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，BNT疫苗跟莫德納疫苗一樣，接種後可能會出現極罕見的心肌炎以及心包膜炎。心包膜炎為包圍心臟周圍的纖維組織發炎，比較不會引起健康上的問題，而心肌炎則為心臟肌肉發炎，可能導致心臟衰竭。

李秉穎表示，心肌炎與心包膜炎的案例，較常發生在接種第二劑之後，且30歲以下發生率較高，而男性出現症狀的比例比女性高很多。另外，主要發生在接種後14天內，不過由於也有個案發生於接種後2至4週間，因此打了疫苗後4個禮拜都要注意有沒有相關症狀。

李秉穎特別提醒，如果接種疫苗28天內出現疑似心肌炎、心包膜炎的5症狀，要立即就醫。這5個症狀包含：胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良（如走幾步路就很喘）以及暈厥。

李秉穎也指出，雖然打BNT疫苗可能會出現心肌炎以及心包膜炎這樣的症狀，不過多個國家，包含美國在內，都認為接種BNT疫苗對於年輕族群而言，利大於弊，值得繼續接種。

另外有媒體提問，如果有學生在BNT疫苗接種現場決定不打，是否會作為殘劑處理？陳時中表示，可以給學校人員施打，但殘劑的量也不會很多。

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Photo Credit:指揮中心

即日起，開放外籍配偶及未成年子女直接申請入境

指揮中心指出，因為邊境嚴管的措施，先前暫緩未持有我國有效居留證的非本國籍人士入境，如果有緊急重大事由急需來臺，必須向指揮中心申請專案許可，才能向駐外館處申請特別入境許可簽證。不過考量到國內疫情趨緩，從今天起開放國人外籍配偶及未成年子女可以在邊境嚴管期間申請入境。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，從今天開始，會用通案的方式，讓外籍配偶及未成年子女直接向外館申請依親、探親，以「特別入境許可」簽證來台，也適用於中港澳籍的外籍配偶及未成年子女。

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Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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