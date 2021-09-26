《永遠的企業號》：神風特攻隊中尉富安俊助終於找到為國捐軀的機會了

我們想讓你知道的是
在《永遠的企業號》中，美國空戰史權威巴瑞特・提爾曼從企業號建造完成並於1938年下水服役的那一天說起，直到1958年遭拆解為材料出售為止，完整呈現了這艘美軍傳奇航艦的一生。
文：巴瑞特・提爾曼（Barrett Tillman）
最後的神風特攻
一九四五年五月十四日，當太陽在清晨五點三十分從菲律賓海升起，企業號已在九十三分鐘前進入「全員戰備」狀態。飛機都已備便、砲手已就定位，戰鬥配給也已完成分發。這時艦上有兩種型態的哨兵進行守望工作：負責監視航艦正上方的是視力良好的水兵，海平線外的空域則由「電子哨兵」，也就是雷達，來負責掃視。在陽光照映下，官兵們發現天氣十分良好：風速達十五節的南風，將三千英尺以下的積雲全部吹散。
清晨六點剛過，第九○飛行大隊的夜間戰鬥機陸續返航。他們整晚對日軍機場進行地毯式攻擊，盡可能將日本轟炸機與自殺飛機擊毀在地面。過去五小時，地獄貓戰鬥機又擊落三架敵機，大大地激勵了麥卡洛手下那些殺敵心切的飛行員。在過去三天，他們已經擊落十二架敵機。
但還是有些基地在航艦艦載機的作戰半徑外。當太陽升起後，機體塗有赭紅色太陽旗標誌的日機，也隨著初升的太陽，從九州機場跑道起飛，朝外海飛去。美軍艦載雷達很快就發現這些日本飛機，並將他們標記在綠色的雷達幕上。編隊飛行的日本機群，以及單機行動的飛機，分別從不同的高度與方向接近美軍艦隊。在看似亂無章法的背後，是精密的計算。神風特攻隊的指揮官想利用這種方式，盡可能混淆美軍的雷達操作人員。
當美軍的雷達偵測到接近的入侵者之時，執行夜間攻擊任務返航的地獄貓戰鬥機已進入等待航線，正繞著企業號飛行，準備依序降落。戰機攔截管制官立刻透過麥克風，下令部分待命機立刻就防禦位置。飛行員匆忙將機輪和襟翼收起，加油門開始朝西北方爬升。
雷達偵測到有二十六架敵機出海朝美軍飛來。當這些敵機與擔任特遣艦隊空防任務的地獄貓戰鬥機遭遇後，立刻就有十六架被美機擊落。另有六架雖成功穿越戰鬥機防禦網，仍難逃被高射砲擊落的命運。其他日本飛機則調頭離去，尋找比較容易成功的目標。
最後一架留下來的，則一心想著要光榮地為國犧牲。
上午六點二十三分，雷達在距艦隊二十英里的空域，又發現更多敵機正在接近。在接下來十七分鐘內，瞭望哨三度用雙筒望遠鏡監看西南方：長長的煙霧出現在早晨的天空中，說明了美軍戰鬥機在空中巡邏時展現的絕佳效率。
十分鐘後，驅逐艦「杭特」號（USS Hunt，DD-674）被派去回收一具日軍飛行員的遺體。此時，美軍的地獄貓還在和狡黠的日本零戰五二型戰機，進行三度空間的貓抓老鼠遊戲。其中一位日本飛行員特別難纏，他不斷地駕機進出雲層。地獄貓的飛行員數度嘗試用雷達或光學瞄準鏡來鎖定這架敵機，但總是無法成功。這位日本飛行員擁有不尋常的耐心，明顯是打算利用低雲爭取時間，等待機會發動攻擊。
這位入侵者是日本海軍第七二一飛行大隊第三○六中隊的富安俊助中尉。三○六中隊的成員個個決心堅定、一心只想為國殉身。三天前，該中隊另一位飛行員小川清也為了對碉堡山號進行自殺攻擊，獻出自己的生命。
富安俊助和他的同僚小川一樣，只有二十二歲。在親戚們的印象中，他是一位令人感到愉快的年輕人，喜愛體育與音樂，有時還會動筆作畫。他在遺書中鼓勵家人要「堅定地活下去」。但在這天早上，他卻將技能運用在另一個方向。富安俊助率領其他二十一架零戰五二型戰鬥機，對美軍艦隊發動「有去無回」的攻擊。這回，他以自己生命證明，他同樣也能「充滿熱情地慷慨赴死」。
突然間，富安俊助發現一個機會。於是在上午六點五十三分，他將機首對準美國的航艦支隊，加速朝其中一艘航艦的右舷衝過去。
航艦上的水兵也十分警覺，幾乎是立刻就將這架單槍匹馬來襲的飛機，籠罩在旺盛的高砲火力中。在蓬鬆白雲下方的天空，開始冒出一大群棕黑色的汙點。這是美軍透過雷達指引高射砲，朝敵機的方向發射裝有微型無線電感測裝置的砲彈。當這些感測裝置偵測到附近有飛機時，就會觸發引信，讓砲彈爆炸。
由於察覺到沒有勝算，富安俊助將飛機重新拉起，再度鑽進雲中，然後不時從雲層中飛出，以評估眼前情勢。每次從雲中出現時，他都會來個大坡度轉彎，或是突然變換方向，以免被美軍高射砲命中。
富安俊助慢慢朝目標移動，現在已經來到距企業號僅約兩英里的空域。接著，他又突然調頭，向後飛了約一英里左右。富安俊助明顯未打算更換攻擊目標，或許是因為他知道企業號的名聲響亮，有「日本帝國最難對付的敵人」的稱號。
不到三分鐘，富安俊助終於找到為國捐軀的機會了。
當富安俊助的零戰五二型從一千五百英尺的雲層衝出，哈爾艦長下令向左急轉彎，將艦尾轉移到原本的右舷位置，以便有更多的高射砲能朝這架飛機射擊，迫使飛行員進行改正，以免衝過頭。
企業號水兵現在有機會好好把富安俊助看個清楚。他所駕駛的零戰五二型戰鬥機將上半部塗裝成墨綠色，整架飛機就像一個漂浮的大炸彈。上午六點五十七分，他以三十度的角度開始俯衝，直接朝企業號而來，不再閃躲高射砲與攔截機朝他射來、在他飛機四周爆炸的砲火。陸戰隊砲手馬洛尼（Jack Maroney）回憶道：「所有人都在朝他射擊。」
一架飛機竟能承受如此猛烈的砲火，實在讓人覺得不可思議。某位目擊者估計，這架日本飛機可能挨了五十五枚砲彈，口徑從二十、四十公厘，到五吋都有。
在俯衝的最後階段，富安俊助察覺到有可能衝過頭、錯過企業號的右舷，於是在距企業號約兩百碼的位置，利用生命中的最後時刻，將飛機突然來個向左滾轉，同時將操縱桿往後拉，作了一個一流的破S型運動。
這是一次漂亮的飛行。
企業號艦橋上，密茲契的作戰官佛萊利走上前，希望能看清楚狀況。突然間，他的身體往後退，整個人跌坐在地上。佛萊利大喊道：「臥倒！」
旁邊護航艦上的官兵們，難以置信地看著這架自殺飛機的飛行員在俯衝時，做了一個四十五度的轉向，直接撞進企業號以花旗松打造的飛行甲板，將一號升降機正後方甲板撞個粉碎，隨即引發猛烈爆炸。整艘航艦因此劇烈晃動，全艦官兵都感受到爆炸的威力。
爆炸之後，首先冒出的是紅色的火焰，然後是黑色和灰色的煙，接著在頂端部分又變成白色，而其力道則將重達十五噸的升降機主體，拋上約四百英尺之高，其剩餘部分不是四散到空中，就是順著升降機上下的通道往下掉。在企業號的前段砲位中，通常紀律嚴明的跑手紛紛離開崗位，爭相朝舷側的方向看，但只見一大塊升降機的碎片，側傾在海面。
當時，在企業號右舷的戰鬥艦華盛頓號，艦上攝影師記錄到這驚天動地的一刻：在一股巨大煙柱的頂端，高掛著大半塊升降機。
擔任戰鬥機中隊情報官的史蒂芬（Albert Stephan）中尉回憶道：「我們看到這架日機衝來時，立即趴在甲板上……在不到一秒內，就看到爆炸的衝擊波將附近砲位的鋼板折斷，然後就看見這塊斷裂的鋼板從我們頭上呼嘯而過。」
飛行員的住艙和住艙之間的防水隔艙整個被炸碎，留下一個舞池般大小的瓦礫堆。飛行甲板向上翹起近五英尺，二十五架飛機報銷了。
那些大難不死的官兵，包括機庫甲板軍官威金森（Charles B. Wilkinson）中尉在內。威金森也和企業號前任副長漢米爾頓一樣，有傑出的體育表現，曾在一九三○年代三度入選明尼蘇達州大學的美式足球校隊，並奪下冠軍。在第二次世界大戰結束後十年，威金森擔任奧克拉荷馬大學美式足球隊總教練，名聲與日中天。當這架日本飛機撞擊到航艦，引發劇烈爆炸時，威金森剛好站在一根樑柱的後方。他心裡有數，知道如果再往升降機靠過去約三英尺的話，他早已死於非命。
孟洛少校早已是美國海軍中經驗最豐富的損害管制官。他從一九四三年起在企業號服役，這次則是繼三月十八日、三月二十日，以及四月十一日後，企業號在七個星期內第四度遭受損害。但以這次的災情最為慘重，遠比東所羅門海戰或聖塔克魯茲海戰還嚴重。
災情藉由傳令和聲力電話傳送到損害管制中心：前機庫甲板有多處失火，已對彈藥庫造成威脅；航空燃油的供應系統被毀、輸油管破裂，高揮發性油料也從油槽中漏出。另一方面，海水則從艦體裂口湧入，加上艦內三吋和六吋的水管斷裂，使淹水情形更為嚴重。每種狀況都相當嚴重，聯合起來更足以對航艦產生致命的威脅。
和瓜達康納爾海戰時一樣，企業號立刻採取行動——艦上所有人同心協力，共同對抗眼前的困境。前段上層甲板的狀況最為嚴重，損害搶修小組立刻開始工作。結構工程人員、木工和帆纜士各自呼朋引伴，在大火燃燒所發出的轟鳴聲中，高聲下達命令，協助消防人員展開滅火作業。有些水兵排成一列，然後抬起五吋砲的砲彈和火藥包，以徒手方式依次傳給下一個人，直到行列末端的人將這些爆裂物丟到海中為止。其他官兵則協助那些受傷、陣亡或垂死的人員，用各種方式將他們帶離現場。
企業號在十七分鐘內就贏得了勝利。火勢最猛烈的部位已經得到控制，其餘部分也在兩小時後全部撲滅。
在爆炸時，有八個人被震波推落、或是自行跳到海中，其中包括海軍陸戰隊員凱爾（Walter Keil）。凱爾是被震波從二○公厘高射砲砲位推落海中；他在落海後游到一塊大型的碎片旁（應該就是升降機的殘骸），而當時早已有兩個人在上頭避難。接著，凱爾看到海中有另一名水兵，但在殘骸上的水兵認為那人傷勢過重，無法救援。儘管如此，凱爾還是從殘骸邊游開，嘗試協助這個傷患。
這位傷者是機械士里斯蘭德（Robert F. Riessland），他對凱爾說：「反正我都要死了，你走吧……別管我，就讓我淹死在這。」但凱爾就是不願放棄，一直陪伴這位素不相識的同袍好幾小時，確保他的身體浮在水面，並不斷給他加油打氣，直到獲救為止。第二天，凱爾和里斯蘭德都被驅逐艦送回企業號，而後者後來也順利康復。在近六十年的時間內，這個故事都無人知曉，直到二○○四年，凱爾才因為英勇救人，榮獲「海軍及陸戰隊獎章」（Navy And Marine Corps Medal）。
這次爆炸，也使通往前段砲位的輸電系統不是阻斷，就是摧毀。但企業號其他的高射砲仍然持續戰鬥。雖然部分殘骸還在悶燒中，但企業號的砲手在接下來一個多小時內，擊落兩架敵機。
當日軍攻擊告一段落，企業號終於有時間統計傷亡情形。全艦共有十四人陣亡，包括三名初級軍官，另有六十多人受傷，其中半數是重傷。若與東所羅門海戰陣亡六十六人、聖塔克魯茲海戰陣亡四十四人相較，這次攻擊的損失相對輕微，更別提富蘭克林號與碉堡山號慘重、多達數百條的人命損失。但海上服役生涯最重視的就是袍澤之情。陣亡者中，有三位是從一九四二年起，便在艦上服役的老兵。
企業號上還有另外一位傷亡者。當升降機通道內的積水被抽乾後，官兵們發現了那架日機的殘骸和他的飛行員。富安俊助的遺體大致完好，情報軍官從遺體上搜出不少個人文件，包括身分證明和一些捆好的錢。
在太平洋戰爭中，關於種族或文化差異所產生的問題，其實已發生過好幾次——不論是真實的差異，或是憑空想像的差異，而且同樣的問題在雙方身上都曾發生過。但一般而言，美國海軍對日本陣亡者的處理比較恰當，即使是採非基督教的葬禮儀式；戰鬥艦密蘇里號與護航航艦「薩金特灣」號（USS Sargent Bay，CVE-83）都曾有過案例。所以，企業號也就蕭規曹隨。當天下午，醫療部門將敵軍飛行員的傷口縫合完畢後，將遺體用褥墊仔細包裹，從艦尾投進大海中。
這位神風特攻隊員的姓名一度被誤譯成Tomi Zai，且一錯就錯了幾十年。經過交戰雙方戰後持續、一絲不苟的研究，終於解開謎團。富安俊助的某些個人物品，以及若干座機的碎片，於二○○三年送還給他的家人。
是時候檢討了。第九○夜戰大隊進駐企業號近五個月時間，共有三十二名飛行員和空勤組員陣亡。這是一個相當高的數字，但考量他們在夜間駕駛這些高性能飛機於航艦起降的風險，這個數目還可能會更糟糕。兩個飛行中隊因各種因素，一共折損八十五架飛機，但其中有高達三十一架是在甲板上被日軍的炸彈或神風特攻隊擊毀。企業號遇襲後，類似的威脅明顯減少：美國海軍下一支夜戰部隊，好人理查號上的第九一飛行大隊，在九個星期的戰鬥中，只損失十架飛機。
五月十五日上午，密茲契中將和麾下倖存的參謀轉移到新航艦「蘭道夫」號（USS Randolph，CV-15），這是他們五天內第三度轉換旗艦。五月十五日以後，企業號東返。雖然艦上還有二十五架飛機，但飛行甲板嚴重受損，無法起降任何飛機。因此，企業號先前往烏利西環礁，再到布雷默頓，然後前往西岸。她的戰爭足跡，從珍珠港到中途島、瓜達康納爾、荷蘭地亞、特魯克、馬里亞納、雷伊泰、硫磺島、沖繩，再到日本本土，終於結束了。
書籍介紹
本文摘錄自《永遠的企業號：太平洋戰爭中的美國精神（全新修訂版）》，八旗文化出版
作者：巴瑞特・提爾曼（Barrett Tillman）
譯者：揭仲
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「我已為我的國家做出貢獻——」
空襲東京、中途島會戰、雷伊泰灣海戰、硫磺島戰役……
她是唯一全程參與二戰的航母，是美國將官的搖籃；
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艦長、飛行員、水手、地勤人員盡忠職守，
面對神風特攻隊的自殺攻擊、夜間惡戰、和時間賽跑的修復工作，
如果沒有企業號，二戰歷史可能從此改寫！
企業號的靈魂，就是美國為太平洋自由而戰的精神！
在《永遠的企業號》中，美國空戰史權威巴瑞特・提爾曼從企業號建造完成並於1938年下水服役的那一天說起，直到1958年遭拆解為材料出售為止，完整呈現了這艘美軍傳奇航艦的一生。
從1941年底珍珠港事件爆發，一直到日本於1945年投降的期間，在美國海軍迫切需要航艦的艱難時刻，企業號總是在現場，帶領美軍在太平洋戰區東征西討，屢建戰功。例如，在關鍵的中途島海戰，企業號的艦載機領頭擊中日軍三艘航母，造成日本海軍元氣大傷，讓美軍在此役之後開始轉守為攻。在大黃蜂號於聖塔克魯茲海戰遭擊沉後，企業號成為美軍在太平洋戰區唯一一艘可派上用場的航艦，孤軍面對瞬息萬變的數場海戰，以及視死如歸的神風特攻隊所帶來的噩夢。
換句話說，如果沒有企業號，或者企業號在某個更早的時間點就遭擊沉，便可能嚴重打擊美國海軍發動攻勢的能力，使二戰局勢走向出現根本性的變化。
艦長、炮手、飛行員、水手，從第一手的口述記錄，見證戰爭中的英雄主義與悲劇性
本書不同於一般戰史書籍，作者提爾曼挖掘官方紀錄、口述歷史，並親自採訪曾於企業號上服役的倖存老兵，以各個人物的奮鬥，提供企業號在太平洋戰爭時最真實、最震撼的作戰歷程。
他帶領讀者觀看損害管制小組在高溫與濃煙中，處理船艦遭炸彈命中後造成的通風問題；下一秒，則置身於俯衝式轟炸機的駕駛艙，看英勇的飛行員推機頭俯衝、投落炸彈、近距離命中敵艦，並在飛機嚴重受損、千鈞一髮之際跳傘逃生。與此同時，他也帶領讀者深入艦橋與太平洋艦隊總部，看總司令尼米茲與企業號性格各異的歷代艦長運籌帷幄，應對戰場上的瞬息萬變。
提爾曼在書中細膩描述，儘管官兵在戰爭期間頻繁異動，企業號掌握的知識、經驗，以及頑強的戰鬥精神，總能完整地保存下來，讓艦上人員一體同心、專注於眼前任務，確保企業號在美軍急需支援的情況下發揮最大效用。其中最值得注意的是，企業號是美軍首艘嘗試夜間飛行戰技的航艦；這正是源於艦上飛行員為尋求打破現狀的可能，緊盯戰爭發展，同時積極編寫教材、組織「蝙蝠小組」，才可能達成的成就。
為自由而戰的美國精神，隨著企業號的到來而深入太平洋地區
二次大戰期間，美國海軍在太平洋共經歷四十一場戰役，其中企業號就參與了二十場。這個記錄在美國海軍中，沒有任何軍艦能與之匹敵。但企業號的歷史地位，不在於它的參戰次數，更在於它所參與的戰役具備相當的特殊性。從珍珠港到中途島、東所羅門海、瓜達康納爾、菲律賓海、雷伊泰灣、琉磺島、沖繩到日本本土，企業號的作戰史就是太平洋戰爭史的縮影，而其無役不與的作戰精神，就象徵美國為太平洋自由奮戰到底的決心。
太平洋戰爭是二次大戰的重大轉折，也讓美國首次將目光轉向太平洋地區，涉入亞太事務。在美中衝突只升不降，海上軍事演習日益頻繁之際，本書帶領讀者重回美國扭轉全世界人共同命運的關鍵時刻。
- 本書初版為八旗文化《企業號的故事：一艘勇猛航艦的誕生與凋零》
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九