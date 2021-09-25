《面對這世界的惡意，我也會活得毫不客氣！》：爸爸史上最Man的一件事，就是真心愛著孩子真實的模樣

文：泰辣 Tyla

最Man的男人，最無私的愛

婚禮當天，我坐在休息室裡化妝，期間不斷有人進進出出跟我確認事情或寒暄，而我卻有些浮躁。後來主持人進來跟我說時間到了，要請我下樓去給媽媽進行蓋頭紗的儀式，我拖著長長的白紗，緩慢走下樓，這時妹妹跑到我眼前，氣喘吁吁地說：「來了！」

我顫抖得有些慢下腳步，接著看到爸爸從大門走了進來，下意識地我還是避開了爸爸的視線，而爸爸不發一語看了我一眼，就徑直往會場走去。

這是我三十年來，第一次以自己最最真實的模樣站在爸爸面前，在這之前，儘管和爸爸關係逐漸變得親密，我還是會下意識地以「符合男性形象」的模樣與他相處。畢竟他在我眼裡，一直都是個剛強的沙文主義者，我甚至沒有勇氣當面邀請他出席這場婚禮，僅是傳了一封正式的邀請函給他。直到婚禮前一天，都還沒有收到他的正面回覆，當然，我也沒有告訴他我會身穿白紗，所以那天當他這樣無預警地出現，我像是做錯事的孩子一樣，下意識地迴避眼神的交集；因為我太害怕在他眼中看到失望的表情，一如出櫃的那個夜晚，他眼裡如黑夜的大海般深沉的失望。

我父親是一個很優秀的男人，自幼家境貧困卻奮發圖強，考上了大學卻體諒家裡而放棄入學，十八歲就出社會開始工作，在經濟起飛的年代憑藉努力與勇氣白手起家。不管家境如何，在物質上他從不讓我們吃苦，雖然我總感到他嚴厲又難以親近，但一直覺得他是很可靠的父親；反觀，我只是個調皮又不認真讀書的娘娘腔，不受任何長輩喜歡，所以從小就選擇跟爸爸保持安全距離，上了國中後開始住宿生活，和家人不熟變得更理所當然。

後來我意外地被迫出櫃，與父親的各種言語、行動上的互相傷害，更是讓父子關係進入冰點，在那之後我逼迫自己要盡快經濟獨立，成為一個完全不需要仰賴家裡的人；因為那時候的我堅信，我的家人永遠不會接納我，與其活在渴望被接納的人生中，不如努力建造自己想要的人生。

我認為這種悲憤的力量，確實讓我的人生比旁人還要快速地往前衝。但就在我某次去聽蘇打綠的演唱會時，我聽見吳青峰在台上說著他與爸爸的故事，並演唱了他在爸爸臨走前，寫給爸爸的〈小時候〉這首歌；歌詞中唱道：「我忘了說心裡面的願望，始終是要你的肯定啊……」聽到這，我內心湧起一股劇烈的衝動，很想告訴爸爸其實我很想要愛他，然而這股衝動還是被心裡的倔強壓抑了。但那是個起點，從那天開始，我漸漸不避諱與家人相處，甚至開始主動聯絡家人的情感；然後我驚訝地發現，爸爸雖然還是老樣子，但總覺得已經和我印象中的那個沙文豬不一樣了。

不知道是不是因為經濟獨立後，不再事事仰賴家裡的我，反而越能與父親平等對話。畢竟從前總覺得拿人手短，爸爸說的很多事我只能用叛逆或衝突的方式去反抗，從來不敢真正表達自己的意見。長大後的我，學會了理性與溝通的能力，很多事情都更能以自己的角度去和父親討論，並在這個過程中發現，他雖然常常不認同我的觀點，甚至有時會討論到不歡而散，然而下次再遇到他的時候，會發現他的改變與讓步，而我自己也在這個過程中，學會反過來站在他的立場看待事情。於是，漸漸地我們越來越少起爭執，他也更願意與我分享家裡的事，甚至幾番尋求我的協助；儘管還是經常把「長幼尊卑、倫理道德」這些話掛在嘴邊，但我開始從他的身上感受到真實的尊重與接納。

我一直與父親保持互相尊重的良好關係，但是對於用「真實的我」與他相處，我始終是有所保留的。因此即便知道他已經認可我與老公的關係，但為免被拒絕，所以舉行婚禮這整件事，我都選擇單方面執行，甚至做好了他不會出席的準備……然而，他卻在最後一刻，穿著一身黑色帥氣西裝出席了……

整場證婚儀式的過程，父親都像觀禮者一樣安靜地坐在位子上，看著妹妹牽著我進場，聽著媽媽在台上致詞，一直到儀式結束，和賓客們一同起身鼓掌目送我們離場。接著，主持人要我們返回證婚場地與大家合照，老公牽著我的手通過側邊狹小的走道準備走回去，而其他人在我身後替我梳理大大的裙襬，還在一陣手忙腳亂之中，當我經過爸爸身邊時，他突然一把抱住我，全場的人都被這突如其來的擁抱嚇到。而爸爸渾身顫抖卻把我抱得緊緊的，接著在我耳邊輕輕說一句：「你今天很漂亮。」

我的眼前頓時一片模糊，無法控管表情地大哭，而他也哭了，很ㄍㄧㄥ的臉上還透著淡淡的笑容，他接著抱緊了老公，然後拍了拍他的肩膀，像是電影裡面，爸爸嫁女兒時抱緊女婿說：「要好好照顧他！」那幅情景，成為我腦海裡永遠無法抹滅的畫面。

以前我爸很常說：「男兒有淚不輕彈。」我也確實極少看到他掉淚，除了爺爺的告別式，就是我的婚禮了。

從小到大我都凝視著他堅強的背影，看他遇到任何事都能處變不驚，甚至把一切重擔、責任統統扛起，無疑是個最Man的男人。但我認為他史上最Man的一件事，是敢於面對他的心魔、打破世俗賦予的框架，帶著一顆剛強的心成為溫柔的人，然後真心愛著孩子真實的模樣。從他的身上我看到太多人性的可能，放棄自己想追求的人生、選擇扛起整個家族，甚至對於那些傷害過他的人，也能夠拋下成見。

我每次回想起一路走來的過往，幾乎被所有人否定的童年、被同學排擠與霸凌的國高中、用忿忿不平推著自己往前的人生，最後卻變成一個懂得溫柔力量的我，總以為是另一半、朋友和一路上遇到的貴人改變了自己；然而，仔細回想才發現，我早就已經活在爸爸對我的愛裡。

書籍介紹

本文摘錄自《面對這世界的惡意，我也會活得毫不客氣！——我是娘娘腔，也是自己親封的皇后娘娘；只要敢想像，我可以是任何模樣》，麥田出版

作者：泰辣 Tyla

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不向惡意低頭，在這世代做自己容易嗎？

百變陳列設計師、YouTuber界的「皇后娘娘」——泰辣，

在種種歧視與霸凌之間，從自我否定到喜歡自己的求生歷程。

自己的標籤自己貼！

只要敢想像，你也可以是任何模樣。

本書內容

戴上旗頭、身著清代宮廷服飾，他儼然是從《甄嬛傳》、《如懿傳》走出的雍容皇后；

在工地帽插上碩大的粉紅花朵，他是和工班們談笑風生的「工地女神」；

換上西裝與白紗並陳的禮服，他終於在親友的祝福中走進屬於自己的夢幻婚禮；

他是能說善道的YouTuber，是才華橫溢的陳列設計師，也是勇於出櫃的美麗同志；

他可以像氣質優雅的張曼玉，也可以化身機智潑辣的苗可麗；

除了能理直氣壯對無禮之人連珠砲大罵，

也能無所畏懼展現自己的纖敏脆弱，讓眼淚代為訴說⋯⋯

經歷過晦暗、幾乎被所有人否定的童年，以及被師長同學霸凌的求學生涯，原本對這世界不懷抱期望、許願在三十歲就能死去的他，像是走在泊泊血淚的針尖上，走著走著終於跨過充滿惡意與標籤的成長裂縫；他開始懂得接納自己、慢慢卸下武裝，「我可以很『真實』，但『不尖銳』。」

在惡意面前能夠不退縮地做自己，並沒有想像中容易；

那是一次次被傷害後、經過無數淚水滌洗的堅定。

當這世界的酸言繼續跋扈橫行，

他仍然秉持「真實」，幻化成各種模樣，但又多了分釋懷與坦蕩。

他是泰辣，也是一名已婚同志；

他不是任何人的附屬，他是自己親封的皇后娘娘。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航