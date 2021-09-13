美國黑石集團收購SOHO中國告吹，外界指潘石屹「套現出場」遭官方中止，股價重挫36%

隨近年北京當局監管力道加劇，身處於中國菁英階級的權貴們正絞盡腦汁地撤離中國，而著名的房地產大亨——潘石屹主導的SOHO中國（Soho China）一案於9月12日遭到官方中止；日前該案由美國著名的投資管理公司黑石集團（Blackstone Group）進行收購，金額達到30.4億美元（新台幣872億元），中止消息傳出後，SOHO中國在港股價今（13）日重挫36%。

中國地產富豪潘石屹出售SOHO中國遭到中止

SOHO中國於1995年，由潘石屹和張欣夫婦成立，是北京最大的房地產發展商之一；2007年於香港交易所上市，集資超過128億港元（新台幣455億新台幣），該公司主要擁有北京及上海兩市核心地帶的商用地皮，共計開發面積超過155萬平米。

Photo Credit: AP / 達志影像 SOHO中國旗下位於中國北京市東二環的大型城市綜合體建築。該建築由世界知名建築設計師、普立茲克獎得主札哈・哈蒂設計。

去（2020）年年底，由阿里巴巴創始人馬雲（Jack Ma）旗下的螞蟻金服（Ant Group）公開募股（IPO ） 遭受到打擊後，相繼電商拼多多（Pinduoduo Inc）的創始人黃崢、字節跳動（TikTok）執行長張一鳴，乃至京東集團（JD.COM）創辦人兼執行長劉強東（Richard Liu）等，離開集團的核心業務。

中國的知名企業家受到官方前所未有的審視，而今（2021）年6月潘石屹宣布，出售SOHO中國持股給美國黑石集團，此案金額達到30.4億美元，受到國際矚目，外界均指出潘氏夫婦為「套現出場」。

若交易成功，黑石將取得SOHO中國控股權，SOHO中國控股股東將僅保留9%的股權，該公司也將繼續於香交所上市；也代表潘氏夫婦在中國最大的資產，幾乎轉移海外成功。

當時，Johns Hopkins University中國國企關係研究學者陳玲說：「對中國的富豪來說，現在他們都需要小心謹慎，」她強調，尤其是身處房地產和金融等高風險行業，都知道監管單位總有一天會更加嚴格地審查其業務。

2013年，習近平就任中國最高領導人後，開始整貪腐抓老虎，並且打擊網路上有龐大聲量的商業領袖、知識份子。那一年，中國公安以擾亂國家秩序，逮捕潘石屹從事人權活動的朋友王功權。

於是，潘氏夫婦開始拋售中國資產，參與更多美國商業活動，其中豪潘石之妻張欣與巴西的薩夫拉（Safra）家族聯合收購了曼哈頓通用汽車大樓（General Motors Building）40%的股份。

除了種種「資產轉換」的舉動外，他們也向美國哈佛大學（Harvard ）捐助 1500萬美元（新台幣4.3億元）亦受到中國社會的關注，並且遭到中國媒體媒批評動機不單純。

中國官媒《環球時報》報導也指出，潘氏夫婦頻向外國捐贈，卻未對中國大學施以關愛，潘石屹當時急澄清，這筆捐助是為了在哈佛就讀的貧困中國學生。

臨門一腳，黑石為何放棄收購SOHO中國？

「別讓潘石屹跑了！」中國網友們對潘石屹夫婦最強烈的控訴，這也是近年來中國社會對於該國企業家最直白、深刻的吶喊。自2015年，新華社旗下《瞭望》發文：「別讓李嘉誠跑了！」批評香港富豪李嘉誠不停拋售是對中國鳥盡弓藏之舉後，「別讓誰跑了」成為中國企業家的必須承擔的原罪。

資本出逃是指一種由於經濟危機、政治動蕩以及戰爭等因素，導致資本（企業家）迅速流到國外，從而規避風險的現象；以中國而言，據國際金融協會（IIF）統計，光是在2019年就高達1312億美元（新台幣4.05兆元），隨中國疫情加劇去（2020）年的第一季，合法管道移轉到境外的資金就高達307億美元，此後金額便高居不下。

對此，北京當局也以各種手段，防範資金、企業擴大逃離。自今年6月黑石傳出，要對SOHO中國收購後，即遭到中國市場監管總局依據《反壟斷法》正式立案審查。以往慣例而言，併購案達到審查標準，屬於正常現象。

中國媒體《財經》E法報導指出，於實務中絕大多數收購案經審查後會得到批准，僅少數會附加限制性條件。報導亦稱，中國《反壟斷法》實施至今13年間，經營者集中審查附加限制條件批准的總共50例，終止併購的只有3例。

「黑石和SOHO中國如果併購成立，理論上不構成達到排除、限制競爭效果，從法律上來說大概率不會被終止」《財經》E法引述中國監管部門人士透露，這起併購是其考慮了其他相關因素後做出的決定。

京知識產權法研究會競爭法專業委員會副主任魏士廩說明，就中國《反壟斷法》而言，黑石（投資機構）和SOHO中國（地產商），兩者業務板塊相差巨大、且佔比亦不高，不會對市場造成限制競爭效果。

「知難而退！」魏士廩用四個字總結，黑石撤回對SOHO中國的收購案。

另一方面，自疫情爆發後，中國復甦力道不如預期，再加上房市面臨監管單位的調控壓力。中國媒體《財經》報導稱，SOHO中國受到衝擊，旗下物業出租率大幅下滑，去年淨利較同期下降近6成，面臨較大市場壓力。

面對監管趨於嚴厲、中國房、地產市況不佳 ，黑石最終並未成功收購SOHO中國，日後 能否尋找到新的買家，還需拭目以待。

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核稿編輯：翁世航