早期郊野公園規劃：禁止「破壞邊洲」觀景台

香港政府主導嘅「周遊六角」山徑設計比賽結果近日出爐，「破邊洲觀景台」嘅設計概念非常震撼，但都不及對香港地質公園嘅景觀保育（landscape conservation）嘅潛在衝擊大。呢啲係自然景觀上突出嘅龐然人造巨物，象徵住以往郊野公園設施嘅低調、不經不覺融入自然嘅設計概念已逝，取而代之嘅係一個又一個吸引人流、有意無意地提供視覺震撼嘅「打卡熱點」。

回顧1970－80年代郊野公園初期規劃文件，呢類具視覺侵略性（visually intrusive）嘅設施，根本唔可以喺破邊洲旁邊出現。何況今日破邊洲一帶已貴為世界地質公園（Global GeoPark），若果持續搞呢啲打卡設施，帶來景觀破壞，會否動搖其地質公園地位屬未知之數。

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破邊洲規劃：禁止視覺災難康樂設施

本土研究社早前透過《公開資料守則》，獲得一份西貢郊野公園嘅「發展限制圖則」（Development Control Plan）[註1]，發現破邊洲附近嘅花山一帶，即係現在「破壞邊洲」觀景台所在嘅位置，係屬於「發展限制第二區」（Development Control Zone Category II），該區特別註明其發展限制：除了「低視覺影響康樂設施」外，一概不准任何發展（No development except certain low visual impact recreational facilities）。

毋庸置疑，現在「周遊六角」各得獎作品均有頗高嘅視覺衝擊，未知漁護署喺比賽前有否告知各參賽隊伍該區原有嘅政策限制。若無，作為始作俑者嘅政府，係咪應該交代呢啲保護景觀嘅守則係咪已經無人理。

當年「發展限制第二區」有多嚴格？

有關郊野公園內發展限制（Development Control）政策嘅公開資料極少，咁「發展限制第二區」執行上係有多嚴格？可考據嘅案例不多，暫時唯一可考嘅係1970年代末期由前港督麥理浩「揭發」嘅西貢郊野公園內嘅視覺污染事件。

事發地點同樣喺西貢、所在位置亦是「發展限制第二區」，最後該小型違規發展亦須拆除，可見郊野公園初期對於景觀維護極為重視。

參考一份解密政府歷史檔案[註2]，1978年，麥理浩巡視西貢黃石碼頭時發現近深灣岸邊（即高流灣附近海灣）有一經營魚排嘅漁民所搭建未經申請嘅小型建築物，要求立即跟進。

當年漁農署調查後，對照發展限制圖則所在區域（同樣係「發展限制第二區」），認為即使那只是一個小小的避風處（Shelter），但已經造成視覺污染（polluting visually），而且直接與郊野公園及其引人入勝嘅環境衝突（conflicting with the adjacent Country Park and the generally attractive surrounding environment），亦同長遠附近嘅康樂規劃不協調，最後需要整個建構物拆卸。可見在當年謹慎嘅規劃下，一座小小嘅建構物喺自然環境中都不被接受，亦有將郊野公園長遠規劃嘅視野放入每項小型發展嘅考慮當中。

「發展限制圖則」被丢入垃圾桶？

「破壞邊洲」觀景台所帶來嘅視覺衝擊明顯比當年西貢岸邊嘅小小建構物更大，為公眾觀賞地質奇觀而興建龐然人造巨物，倒過頭來破壞景觀，整件事極為諷刺。不少郊野公園用家、關心呢啲自然遺產嘅朋友對「破壞邊洲」觀景台劣評如潮。

值得注意嘅係，呢個觀景台設計比賽之所以能夠出現，係咪代表「發展限制圖則」已經畀漁護署丢入垃圾桶？咁現時郊野公園內嘅發展限制係如何執行？如果無晒呢啲內部準則，日後一項項駭人聽聞嘅「搞郊旅遊」設施，將會不斷湧現。

註1：即《Development Control Plan, Sai Kung Country Parks》透過《公開資料守則獲得》，確實訂立年份不詳，大約是1970－80年代。

《發展限制圖則》將每個郊野公園分為六區 第一區： 不准任何形式發展（Category I: No development allowed ）； 第二區：不准任何低視覺影響康樂設施以外的發展（Category II: No development except certain low visual impact recreational facilities）； 第三區：准許發展分散發展小型非形式化公眾康樂設施（Category III: Development would be restricted to small scale dispersed facilities serving or enhancing informal public recreation）； 第四區：准許分散發展大型非形式化公眾康樂設施（Category IV: Development of dispersed large scale informal public recreation facilities may be acceptable in certain locations）； 第五區：任何形式並符合鄉郊環境的康樂設施（Category V: Any recreational development compatible with a rural setting Category VI）； 第六區：任何形式並符合鄉郊環境的發展（Any development compatible with a rural setting）

郊野公園絕大部分範圍均屬於第一區至第四區，第五區、第六區多位於郊野公園邊界外。

註2：香港歷史檔案館館藏 HKRS1708-1-3 CONSERVATION OF NATURE – CONTROLS OF DEVELOPMENT INSIDE SAI KUNG COUNTRY PARKS – INCLUDING MARICULTURE AT SHAM WAN LONG HARBOUR

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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