為何馬來西亞性別不平等的國籍傳承權，會讓嫁來台灣的女性含淚回馬待產？

在剛過去的周末，雖然全台的焦點都放在剛過境的璨樹颱風上，但對因婚姻關係居留在台的馬來西亞新住民，特別是當中的女性來說，她們最關注與討論的事情，卻是攸關他們孩子國籍權利的宣判結果。

9月9日，吉隆坡高等法院的宣判大馬內政部有關與外國人有婚姻關係的「女性公民無法擁有國籍傳承權」的政策立場違憲。吉隆坡高等法院的這個裁決，相當有里程碑意義。

兩性不平等的國籍傳承權

2018年5月9日，大馬實現了首次建國以來的政權輪替，由馬哈迪領導的希望聯盟（希盟）政府掌權，而一些被討論多年的政策改革開始被提出來，其中就包括多年來性別不平等的國籍傳承權，但隨著希盟政府在2020年3月垮台，相關改革倡議又陷停滯。

在希盟執政時期，希盟成員黨民主行動黨前秘書長，也是該黨國會領袖的林吉祥曾在2019發表文告，聲明該黨的42位國會議員均支持「修憲」，讓大馬女性在國外出生的孩子，都能自動獲得公民權。

從這一需要提起修憲的政治意願表達來看，讀者便能體會，為何日前吉隆坡高等法院的違憲官司宣判，會被外界解讀為是大馬法律的里程碑了。

根據大馬《聯邦憲法》第14條裡有關「公民權」的傳承條文中，當大馬公民的孩子是在海外出生的時候，他的小孩也是具有大馬公民權的，不過，這項權利只被清楚的賦予「父親」（father）而非「家長」(parent)。

《聯邦憲法》第14(1)(b) 條 “every person born outside the Federation on or after Merdeka Day（獨立日） whose father is a citizen at the time of the birth and either was born within the Federation or is at the”

這使得嫁給外國配偶的大馬女性，只能依據憲法的第15（2）的條文來為她們的孩子申請公民權。因為在這一條憲法條文裡，有提及只要擁有至少一位具公民身分的家長，21歲以下的孩子是可由他的家長或監護人來幫忙申請公民權的。

《聯邦憲法》第15（2）條 Subject to Article 18, the Federal Government may cause any person under the age of twenty-one years of whose parents one at least is (or was at death) a citizen to be registered as a citizen upon application made to the Federal Government by his parent or guardian.

這樣的憲法規則會造成什麼樣的影響呢？

就以在臺灣的大馬新住民為例，如果一個小孩在臺灣出生，而他的父親是大馬公民的話，那這孩子就會享有自動成為大馬公民的權利，只要其父親向駐台的馬來西亞經濟文化辦事處申請登記，並在小孩獲得大馬外交部登記為海外出生公民身分的10個月內，讓小孩持臨時護照回國申辦正式護照即可。

相反地，對其他大馬新住民姐妹們而言，若她們的小孩是在臺灣出生，雖然她們都跟大馬男性新住民一樣，擁有可向大馬駐台辦事處申請登記小孩海外出生的權利，但並不能保證她的小孩一定可以獲得登記為海外出生公民。

簡而言之，根據憲法第15（2）的條文，與外國人有婚姻關係的女性公民的孩子並沒有自動成為大馬公民的權利，僅享有由母親幫忙申請成為公民的權利。不過，更讓人詬病的是，申請公民權的過程往往是非常不透明的。

根據筆者接觸過的案例，有的大馬女性新住民的孩子可以在很短的時間內，就獲得海外出生公民的登記，但有些媽媽則是要在努力一、兩年以後才登記成功。而那些申請海外出生公民登記被拒絕的，只得到大馬駐外單位的結果通知，但不被告知原因，而她們在等待結果的過程中，往往得到的回覆是「還在跑流程」。

因此在台的大馬女性新住民當中，有的人始終不明白孩子的海外出生公民登記為何被拒絕，也有的人也不清楚為何自己的孩子能申請成功。

這種令人無所適從的不透明申請程序，已讓許多在台灣的大馬母親們，耗費了許多寶貴的時間與金錢，最終耐心消磨殆盡，而決定放棄幫孩子申請大馬公民權。

這種同鄉間的「前車之鑑」，更讓許多的大馬新媽媽對幫孩子申請母國公民權望之卻步，根本不願去嘗試。

另一方面，就算跨國婚姻下的孩子所獲得了公民權，只要孩子年滿18歲後，還必須要自己再選一次，想選擇保留的是「媽媽」還是「爸爸」的國籍。因為大馬可以說是世界上最嚴格執行「不承認雙重國籍」政策的國家之一。

就如林吉祥在文告中指出的那樣，女性在為她們孩子申請公民權時所面對的官僚作業挑戰，正是大馬會面臨人才流失的原因之一。因為往往可能會遇上這種情況的女性，大多是具有留學、跨國移動與跨國工作機會背景的全球化人才。

也有律師團體指出，撇除經濟競爭力的考量，將男性和女性的國籍傳承權，分別擺在兩個權利不平等的憲法條文之下，其實根本就違反了大馬憲法裡更為基礎的有關公民權利（civil rights）的規定。因為在憲法第4條的附表中，是有很清楚的條款來表明公民權利是「禁止基於性別的歧視」的。而這一憲法條文，也是大馬高等法院法官在9月9日宣判「女性公民無法擁有國籍傳承權」違憲時，所援引的條文。

Photo Credit: 中央社 隨著108課綱的上路，一些國小也有為馬來西亞新住民二代開辦馬來語課。圖為來自馬來西亞的馬來語教師黃寶雲（中後）帶領學生學跳馬來舞、玩樂 器、用馬來語唱歌謠。

部長稱讓女性公民海外生子獲公民權是「國安問題」

儘管在2020年3月，大馬政權再次更迭，由慕尤丁（Muhyiddin Yassin）組織國盟政府，但仍有已在野的希盟國會議員就女性公民的國籍傳承權不平等問題提出修憲。

2020年12月初，在野的民主行動黨國會議員楊巧雙等人，在國會提出有關國籍傳承權的質詢時，時任內政部副部長依斯邁（Ismail Mohd Said）竟以有「國家安全」疑慮為由，提出拒絕承諾讓與外國人有婚姻關係的女性公民擁有國籍傳承權的見解時，社會輿論才開始沸騰起來。

隨著議題開始發酵，許多民眾開始發現，原來大馬是全球不承認雙重國籍的國家當中，少數沒有平等將國籍傳承權賦予男性和女性的25個國家之一，同時也是少數不允許女性公民的外籍配偶申請成為大馬公民的50個國家之一。

在內政部副部長依斯邁激起眾怒後，很快地在同年12月18日，7名來自大馬非政府組織「家庭前沿」（Family Frontiers）的女性代表，向吉隆坡高等法庭提起訴訟，要求法庭宣判政府國籍傳承權的立場違憲。

「家庭前沿」指出，讓「女性公民無法擁有國籍傳承權」很可能違反了大馬在1995年簽署加入的聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）。

不僅是在野陣營與社運團體對這項政策立場感到不滿，事實上在執政聯盟哩，也有少數的女性領袖表達不滿。例如，執政陣營的成員黨巫統（UMNO）國會議員阿莎麗娜（Azalina Dato' Othman Said），她曾任掌管法律事務的首相署部長，以及馬華公會（MCA）婦女組主席王賽之也認為，這種明顯有性別歧視的憲法，應用「行政」方式糾正之。

事實上，當官僚體系發現憲法中可能隱藏有這種矛盾的狀況時，他們確實有試著要用「行政」方式來彌補之。

舉例來說，之所以有的在台大馬新住民姐妹，會選擇回到大馬「待產」，只因為小孩是在大馬境內出生的話，當地的地方政府單位就會接受母親的申請，發出「報生紙」（即出生證明），接著母親便可以用「報生紙」去申請護照，進而為孩子獲得公民權。

然而，現實上除非是全職媽媽，否則哪有一位在國外工作的大馬女性，會跟公司請3個月以上的假期，只為回國生子呢？

無論如何，吉隆坡高等法院在9月9日的歷史性宣判，是讓大馬的公民傳承權邁向男女平權的一大步。

不過，這一切還不能太過樂觀，因為在「家庭前沿」提起訴訟的過程中，國盟政府曾有兩度向法院提出了撤訟申請，其理由是該官司的興訟是「瑣碎而輕佻」的，但這兩次的申請皆被法官駁回，法院也就繼續的審理並最終做出了判決。

即使外界大多對高等法庭的宣判樂觀其成，也有人好意提醒國盟政府不要再浪費公帑去上訴，但基於先前國盟政府的處理方式，尤其土著團結黨的前首相慕尤丁已在今年8月下台，改由立場保守的巫統領袖依斯邁沙比里（Ismail Sabri）接任首相，依斯邁沙比里領導的國盟政府會否繼續提起上訴，一切仍有待觀察。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為今年的馬來西亞國慶日，兩個小孩在國家英雄紀念碑前合影。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範