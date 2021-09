為何馬來西亞性別不平等的國籍傳承權，會讓嫁來台灣的女性含淚回馬待產？

在剛過去的周末,雖然全台的焦點都放在剛過境的璨樹颱風上,但對因婚姻關係居留在台的馬來西亞新住民,特別是當中的女性來說,她們最關注與討論的事情,卻是攸關他們孩子國籍權利的宣判結果。

9月9日,吉隆坡高等法院的宣判大馬內政部有關與外國人有婚姻關係的「女性公民無法擁有國籍傳承權」的政策立場違憲。吉隆坡高等法院的這個裁決,相當有里程碑意義。

2018年5月9日,大馬實現了首次建國以來的政權輪替,由馬哈迪領導的希望聯盟(希盟)政府掌權,而一些被討論多年的政策改革開始被提出來,其中就包括多年來性別不平等的國籍傳承權,但隨著希盟政府在2020年3月垮台,相關改革倡議又陷停滯。

在希盟執政時期,希盟成員黨民主行動黨前秘書長,也是該黨國會領袖的林吉祥曾在2019發表文告,聲明該黨的42位國會議員均支持「修憲」,讓大馬女性在國外出生的孩子,都能自動獲得公民權。

從這一需要提起修憲的政治意願表達來看,讀者便能體會,為何日前吉隆坡高等法院的違憲官司宣判,會被外界解讀為是大馬法律的里程碑了。

根據大馬《聯邦憲法》第14條裡有關「公民權」的傳承條文中,當大馬公民的孩子是在海外出生的時候,他的小孩也是具有大馬公民權的,不過,這項權利只被清楚的賦予「父親」(father)而非「家長」(parent)。

“every person born outside the Federation on or after Merdeka Day(獨立日) whose father is a citizen at the time of the birth and either was born within the Federation or is at the”

這使得嫁給外國配偶的大馬女性,只能依據憲法的第15(2)的條文來為她們的孩子申請公民權。因為在這一條憲法條文裡,有提及只要擁有至少一位具公民身分的家長,21歲以下的孩子是可由他的家長或監護人來幫忙申請公民權的。

《聯邦憲法》第15(2)條

Subject to Article 18, the Federal Government may cause any person under the age of twenty-one years of whose parents one at least is (or was at death) a citizen to be registered as a citizen upon application made to the Federal Government by his parent or guardian.