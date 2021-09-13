廢．老套．東方主義：《尚氣》現象的兩極爭論，我們應如何理解？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

樹大招風，漫威系列電影，不論我們喜愛與否，議論不斷，影響巨大。例如，成個行業比佢搞彎晒之電影已死論，又或性別平權，男女工資失衡，BLM等⋯⋯而至《尚氣》的華夏、中國想像，引起世界關注。

電影本身不必經典，「尚氣現象」可堪思考。與其討論情節，更有趣是，讀者反應兩極的對立，歌頌與貶毁，創新和守舊。遠不是一句你係PR，我係PR所能了解。

出生、辱華與死亡，小粉紅的「雖遠必豬」。《尚氣》乍一公布拍攝，引來中國辱罵，上映前的選角，劉思慕的外表成了熱話：「樣衰」、「似習近平」以至「刻板印象」。

青菜蘿蔔，各有所愛，貌美醜陋難以論斷。習近平的雷同，乃演員本行的非戰之罪，劉思慕大抵沒想過，因而無辜招致批評。

圖片由作者提供 Brad Allen與成龍

十環相比其他英雄，廢得不像superhero。Brad Allen的武術指導，港式打鬥，拳拳到肉，巴士、竹棚、竹林等戰，盡見香港戲之影。前中期沒有過多的特技，構成了寫實風格。

漫威這種傾向，或許電影少見，劇集早有。Netflix的《夜魔俠》、《制裁者》，打鬥出色。又如東方功夫的《鐵拳俠》，比之《尚氣》失色，Street Hero，廢的局限，反而更有發揮空間。

無可否認，《尚氣》情節老套，抗父救世。《千面英雄》一書所說，離家、歷練、回歸等模式，敘事到最終，落入有限組合，太陽底下無鮮事。老套不止能批評《尚氣》，其他商業電影亦然。

圖片來源：電影《尚氣》海報

問題即是，故事講得好或壞，合理還是不通。當楊紫瓊摸主角的臉，說長得像法拉，是敗筆；但像尚氣最後能承繼十環，乃扣連家族血統，絲絲入扣。主角聲言殺父，刻意突兀，幸好，親情戲有梁朝偉挽回一切。

《尚氣》是漫威電影少見，專攻家庭之情之作。首幕朝偉、法拉相遇的浪漫愛情，弄兒為樂。原本放下權慾，終因喪妻，朝偉迷失自我，重拾十環，迫得尚氣成為殺手，子女逃家遠離。

電影不時埋下伏線，呼應親情，扣連家族。尚氣到女主角Katy家中，婆婆說，會帶祭品拜祀丈夫。別人取笑她迷信，母親卻道，「放下」只是美國的價值觀。而結尾放水燈一幕，接引孤魂，也為親族流轉的呼應。

圖片由作者提供

Not American values，但這等於是華夏、東方嗎？原設漫畫，滿大人是「黃禍」，邪惡之象徵。《尚氣》編劇小心處理，改名文武，並將滿大人分割，那是洋鬼子扮的醜角，不自量力，被文武監禁。

又如Katy一家，室內有鞋櫃，懂得入屋脫鞋；大羅竹林之中，出現《山海經》的奇珍異獸，「雞形豬」長有小翅膀，沒眼，本名「帝江」，以至鳳凰、麒麟、龍、九尾狐，都顯見古典考據。

當我們談論東方主義時，我們到底在談論什麼？薩依德提出此詞，主要想批判「想像的真實」。東方也好，西方也罷，誰能觀看別人沒有想像。關鍵乃，此想像出於惡意，抑或尊重的嘗試。

圖片由作者提供

圖片由作者提供

我們想像西方的傳統，或許離不開龍與魔法。相對世界末日，外星災難擊落東方小漁村，《尚氣》的東方，顯然賦予正面、積極意涵，上追古典傳統，太極的劃圓，仍算看得順眼。

回到最根源的問題，所謂的東方是什麼呢？現代和古典的，歷史與想像的，如此多元，我們又有誰能說出，什麼叫東方，一一指正？那包含了太多事物，乃至當下的混種文化。

當我們取笑劉思慕，亞洲人的刻板樣貌時，是否又落入，西方刻意營造的負面形象？「樣衰」之論，或是有力，但配合戲中女主的搞鬼形象，也許會較能理解，不一定要靚仔靚女，亦可當主角。

Photo Credit: AP / 達志影像

朝偉的領兵沙場，掌控世界，入侵良善之境；尚氣的大義滅親，力打親父，犯了不孝大罪；劉思慕說父母由中國的第三世界，到美好自由的加拿大。如此觀之，《尚氣》衍生的想像大有辱華可能，這，又是誰的東方？

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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