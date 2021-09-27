戰後初期外省詩人如何與臺籍詩人接觸認識？《臺灣詩報》公道價一本一千元

文：陳令洋

是誰一本詩集賣一千元？

戰後初期的傳統詩壇，外省詩人如何與臺籍詩人接觸、認識？曾今可在其間扮演重要的中介角色。曾今可於1946年來臺之後，積極與臺灣傳統詩人接觸，並經常藉由主編書刊的機會徵集、推介臺籍詩人，挽合不同省籍背景詩人的作品。

《臺灣詩報》原附屬於其所主編的《建國月刊》，1949年初，終於成為獨立的詩刊，顯示臺籍與外省籍詩人間的交流已達一定程度。不過，其所編纂的刊物與文學活動有著相當程度政治動員的成份，其影響與成果仍有待更深入的探討。

Photo Credit: 藏品／周定山家屬提供，圖／國立臺灣文學館 一本詩刊才二十幾頁，零售價一千元，訂閱全年的一萬元。誰要買啦？如果早三年或晚三年，曾今可肯定會這樣問自己。

一本詩刊才二十幾頁，零售價一千元，訂閱全年的一萬元，誰要買啦？如果早三年或晚三年，曾今可肯定會這樣問自己。但現在是民國38年1月，大陸國共兩黨正打得不可開交，國軍已露疲態；二二八後通貨膨脹的問題仍未解決，在這個萬物飆漲的時節，詩刊這樣賣其實是公道價啦。

這本《臺灣詩報》是曾今可到臺灣三年多來他的文壇成果展。他向來知道才華不是自己的強項，但是打滾文壇，有時候筆墨文章反而是其次的問題，最要緊的還是錢、人脈，跟噱頭。

看看封面、再翻到封底，他很滿意。版權頁尤其必須煞有介事，出版單位是「臺灣詩壇」，上海、北平、南京、香港、廣州、福州都還設有辦事處，表現這是一個跨越區域的文人網絡。但其實整體編輯都充滿他的個人色彩。刊物經營，財源要緊，組織更要法人化，設立理監事會。

因為開不了實體的社員大會，就讓大家用通信投票。他這樣規劃：封面翻開，第二頁就要跟「臺灣詩壇」的社員們講投票，然後談錢：請社員趕快交入社費、社員都得訂閱並先交一萬元。目前有捐款的、有交社費的，都要記得把他們的名字一一列出，這是對繳費者的尊重，其實也是給沒交錢的人壓力。

林獻堂、黃純青、鈕先銘、瞿荊州、林熊祥，一人捐三萬。

陳孝強、任先志、林衡道，一人捐兩萬。

其他有人捐一萬，有人捐五千，加一加就有二十七、八萬。數字看起來有點大，但在這時節真的不算多。

詩刊版面也不能浪費，加減尋求贊助，如果有人想在封底刊廣告，他在版權頁寫明，要價十萬；內頁全版，八萬；半版，五萬。

這些先交錢的，有些是他在臺灣省通志館的好同事——今年曾今可才剛接下主任秘書的職務。他很清楚職務是一回事，人際關係才是一筆好生意，館長林獻堂，以及黃純青、林熊祥，與這些愛吟詩又有錢的臺籍菁英弄熟，表面上是促進不同省籍間的文化交流[1]；但另一方面，鈕先銘將軍則一直都是他詩壇活動的贊助人，種種活動也總是看得到政治動員的色彩。而他也清楚自己的專長，就是文壇動員。

Photo Credit: 藏品／周定山家屬提供，圖／國立臺灣文學館 封面翻開，第二頁就要跟「臺灣詩壇」的社員們講投票，然後談錢：請社員趕快交入社費、社員都得訂閱並先交一萬元。

十幾年前還在上海的時候，他曾經開過一家書店叫「新時代」，也發行過一本《新時代》月刊。那時候他想當的可不是現在這種講格律講押韻的古典詩人，他寫了幾本白話愛情小說，還搞過一場不太知名的文學運動，想當胡適第二呢——胡適不是說詩要改用白話文寫嗎？那詞是不是也可以來解放一下。他用自己的刊物發起了「詞的解放運動」，想要推廣用白話文寫詞。但又不是全部不講格律，還是要有譜為依據，雖然不講陰平陽平、平上去入，但還是要注意一下平仄。他稱這種解放叫「三分之一五」的解放。[2]

他不會讓自己看起來只有自己一人。他找來愛國文人團體「南社」的柳亞子、林庚白、章衣萍等人為自己的主張造勢，找他們一起刊自己的雜誌《新時代》，弄了一期「詞的解放專號」，再用自己的書局出版自己的詞集《落花》（順道廣告一堆自己的小說集）。於是，自己寫、自己編、自己出版、自己賣、自己廣告自己，再找來一堆名人掛名或參與，成為他獨特的文壇「一條龍」經營模式。

八年抗戰結束之後，曾今可來到臺灣成為臺灣省行政幹部訓練團的講師，發現這個被日本殖民了五十年的地方，漢詩風氣竟然盛得很。於是他趁假日期間跑遍了臺灣各地名勝，同時到處拜訪臺灣有名的詩人，參加詩酒雅集。[3]

同時，他也先後幫了柯遠芬、鈕先銘將軍編了《正氣月刊》、《建國月刊》，除了政治宣導之外，並利用這些機會發表介紹臺籍詩人的文章，像是〈臺灣詩人林茂生與楊仲佐〉[4]、〈臺灣詩人林獻堂先生〉[5]等，再藉著《建國月刊》鈕先銘將軍的資助，把臺灣詩人當年祝蔣總統六十大壽的各地徵詩活動的成果集結出版；再請鈕先銘將軍於端陽詩人節設筵臺北賓館，招待臺灣各地名詩人。幾回下來，他儼然成為臺籍詩人對外省籍詩人的代言人，也是外省籍官員、文人認識臺籍詩人的橋樑。

這回編《臺灣詩報》，是把《建國月刊》的「臺灣詩壇」變成了獨立的刊物。其實這種詩寫來寫去內容沒有差太多，作者組成一定要跨省籍才是要緊事。外省籍詩人寫寫臺灣風物，臺籍詩人寫寫中秋節遇到颱風、時事感懷，國共內戰打得慘烈，大家就一起感傷國事，互相唱和。但大家的詩、大家的名，就這麼被編成一集曾今可的名片。

他等一下會拿去發給他有交錢的好同事，一人一本。

備註

[1]林衡道晚年回憶起曾今可時，曾言道：「曾今可在文獻委員會並非委員，平常也沒什麼作用，但一到開詩會作用很大，可以透過他把于右任、賈景德等人邀來……」見陳三井、許雪姬訪問，楊明哲紀錄，《林衡道先生訪問紀錄》(臺北：中央研究院近代史研究所，1992)，頁112。

[2] 今可，〈詞的解放運動〉，曾今可，《落花》（上海：新時代，1932），頁80-81。

[3]曾今可，〈編者序〉，曾今可主編，《臺灣詩選》，頁12。

[4]見《正氣月刊》第3期（1946年12月），頁43-44。

[5]見《正氣月刊》第5期（1947年2月），頁44-45。

作家小傳

曾今可，名國珍，以字行，1901年生。1930年代開過「新時代」書店、辦過《新時代》月刊，並以現代小說為主要創作類型。後負笈日本早稻田大學，二戰期間從事文化宣傳工作；戰後由福建來臺，任上海申報駐臺記者間臺灣省行政幹部訓練團講師；1946年夏，曾因於報端攻擊「臺北號」走私事件遭陳儀逮捕，旋即釋放；曾主辦《正氣月刊》、《建國月刊》等；1948年就任臺灣通志館主任秘書；1949年改組為臺灣省文獻會後，仍然繼續擔任主秘一職，是臺籍詩人與外省籍詩人間的重要橋樑。1971年病逝臺北空軍醫院。

作者簡介

陳令洋，清大臺文所碩士，興趣是詩與書法。

原文標題為〈【臺文天文臺】陳令洋：文壇一條龍，一本一千公道價──《臺灣詩報》第一卷第一期〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航