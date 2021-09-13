整頓加密貨幣狂潮：韓國祭鐵腕關閉交易所，26億美元「泡菜幣」將消失

國人在台股搶當航海王、鋼鐵人時，韓國人正掀起「泡菜幣（kimchi coins）」狂潮。為遏阻金融不法保護投資者，韓國金融監督委員會（Financial Services Commission）公告，若其境內的交易所（含國外）未於9月24日前合乎規定，將依法關閉，估計達整體三分之一。而在眾多交易所存放的「泡菜幣」也恐面臨消除的窘境，韓國投資人承受超過26億美元（新台幣746億元）的虧損。

台灣瘋股市 韓國掀起數位貨幣狂潮

過去一年加密貨幣成為各投資人關注的焦點，比特幣（Bitcoin）從最低4000美元，一路飆升至最高6萬美元之上，帶領數位貨幣市場走向牛市，如同小米創辦人雷軍的名言「站在風口上，豬也能飛」。

區塊鏈分析師Carol指出，放諸各國交易加密貨幣，以韓國尤為熱情高漲。根據加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap今年3月數據顯示，韓國主要加密貨幣交易所UPbit、Bithumb、Coinone以及Korbit，四大交易所24小時交易額總計超過146億美元（新台幣4190億元）。

反觀，韓國綜合股價指數（KOSPI），成交量約為145億美元（新台幣4161億元），而韓國科斯達克指數（KOSDAQ）則約100億美元（新台幣2870億元）。

雖然市場上質疑CoinMarketCap數據不精確，但加密貨幣在韓國成為一項熱門的投資商品已經是不爭的事實。隨著參與投資人漸多，韓國加密貨幣產業於從去（2020）年便開始受到一系列的監管挑戰。

去年8月，韓國警方查封了韓國第3大加密貨幣交易所Coinbit，並且逮捕多名高階主管，指控他們透過大量假交易、操控價格等不法手段，從中獲利逾1千億韓元。

隔月，韓國警方再以詐欺罪名，拘捕韓國老牌加密貨幣交易所Bithumb的董事長李正勳，且懷疑他與一宗「ICO集資欺詐案件」有關。

面對韓國加密貨幣層出不窮的金融問題，韓國央行總裁李柱烈當時警告，比特幣等加密貨幣缺少內在價值風險極高，從多項指標判斷價格異常暴漲，未來還將出現大幅波動。

韓國加強管制加密貨幣 關閉中、小型交易所

為了理性引導韓國加密貨幣市場，韓國首個加密貨幣專法已於今（2021）年3月正式實施。大韓民國金融委員會（FSC）公告，規定了業者進行交易時，有遏止反洗錢的義務、實名制登記（KYC）等義務。

而韓國財政部亦表示，明（2022）年開始將對1年內超過250萬韓元的虛擬貨幣所得按照20%的稅率徵稅，基本扣除金額為250萬韓元。

例如：明年以比特幣賺取1千萬韓元（新台幣24萬元）收益的投資者，將在收益中減去250萬韓元（新台幣6萬元），其餘750萬韓元（新台幣18萬元）以20%的稅率徵稅，最終需繳納150萬韓元稅金（新台幣3.6萬元）。

且為打擊各種金融投機行為，祭出鐵腕關閉交易所。《金融時報》報導指出，韓國本土交易所都在努力滿足監管單位的條件，但是多數仍難以符合規定條件，估計韓國60家加密貨幣營運業者中，約有40家將遭到關閉。

高麗大學家密貨幣研究中心教授Kim Hyoung-joon強調，隨著韓國小型交易所的大規模停業，將導致42種所謂的泡菜幣被消除。報導稱，韓國投資人將面臨超過26億美元的虧損。

「他們（韓國監理單位）未來將會發現在自己遇到的困境，我懷疑監管機構到底是否處理，關閉交易所後的副作用。」韓國中型交易所Foblgate的主管李哲義告訴《金融時報》。

該政策下將迎來一波汰換潮，恐演變成大型交易所，壟斷韓國加密貨幣市場的局面。外媒《The News.Asia》就指出隨著韓國通過《特別金融法》，合規法遵等成本也將隨之增加，部分投資者擔憂他們常用的交易所可能會因此倒閉，即便交易所最後能僥倖生存，也會因為提高交易費用，自己將蒙受損失。

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核稿編輯：翁世航