懂外語就能做好翻譯工作嗎？與客戶溝通、滿足對方需求，才是首要事項

文：品文

學習、理解一種新的語言，是件很美好的事。熟練一門外語後，有些人會迫不及待地運用外語，期望自己的語言能力到達一種更高的層次。有些人則會反覆閱讀喜歡的外文作品和譯本，開始思索一段外文如何翻成中文，或中文如何翻成外文。

這種時候，你已經在「翻譯」了。如果覺得這個過程很有趣，不妨多多學習探索，說不定有一天可以作為譯者出道。

翻譯的過程需要淬鍊

但是理解外語，與「做好」翻譯工作真的是兩回事，為什麼？因為翻譯工作並不直覺，並不是單純只是把「desk」翻成桌子。翻譯的流程，基本上分為：

理解原文 轉換語言 產出譯文

只懂外語並不夠，每個流程都必須熟能生巧。

在《當代翻譯理論》中，提到翻譯的巧熟。如原文「dumb anger」翻譯成「啞然的憤怒」，是基本達意；翻譯成「幽憤」，是經過準、精、美的錘鍊。

一般精通外語能力者，或許可輕易想到「啞然的憤怒」，然唯有經過訓練者，才會達到「幽憤」的境界。翻譯工作面對的不是一句話，而是一篇文章，一疊文件，或一本書。無論交出的稿件是500字或五萬字，整個案子中必須維持一定的品質，不可馬虎。

注意轉換過程，加強譯入語的寫作和表達

以我為例，目前工作大多是日文譯成中文的案件，那麼當然得加強中文的寫作能力。好比文獻類需要用詞精準，說明書需要淺顯易懂，遊戲文本需要活潑生動。必須小心斟酌每種案件的用字，思考用詞該怎麼擺放才最道位。

另外，日文中的「漢字」有時方便好讀，卻也充滿陷阱。一般在漫畫翻譯中，把角色的招式名稱原封不動地放在中文內，感覺可以增加「潮度」。畢竟有時經過本地化的洗禮後，似乎就沒那麼酷了，有些工作也得考量到這方面的讀者閱讀感受。

不過若面對商務文件還用同一招，「那可不是鬧著玩的」。譬如說，日文中「經理」一詞，可不是指中文的經理職位，而是一種會計、出納工作。此人可能只是個剛出社會的小會計，請不要隨便幫人升官。做日文翻譯時，切記不可以被這些「漢字」牽著鼻子走。

在追求優美的譯文之前，先確認客戶想要什麼

我的確很喜歡閱讀各大翻譯理論書，以建立自己對翻譯的思維和策略；也留戀在翻譯所被師長指點、學習淬鍊譯文的過程。不過出社會後，有時卻無法應用，因為客戶不見得喜愛，不喜歡這種「淬鍊譯文」，那怎麼辦？

也沒怎麼辦，身為提供服務的人，務必要弄清楚，客戶到底想要什麼。舉例而言，若對方想要看村上春樹風格的書，最好別拿川端康成的名作給他看。對方想要平易近人的文章，就不需要在文內賣弄文字。這種時候，最好先把對理論、對譯文的美感等「工匠的堅持」放在一旁，優先滿足客戶需求。

另外，與翻譯社合作時，有些公司的確會指示不要太淬鍊文章，盡量字字句句翻出來即可，既然這是該公司的翻譯策略，也得乖乖遵守。

在譯界中遇過各種大小要求後，我深深覺得譯者是一種服務業。想必一定有譯者有所謂的翻譯原則，不做這種「不美麗的工作」。但我覺得自己既然是在提供「翻譯服務」的工作，與客戶溝通，滿足對方需求，才是首要事項。

在追求「對譯文的堅持」之餘，若能把自己訓練成面對任何類型的文件皆能屈能伸，且能和每一位客戶妥善溝通，或許能在譯界活得更自在逍遙。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航