1周內地震上百次地裂，冰島火山可能隨時噴發，藍湖溫泉關閉上千鎮民緊急撤離

（中央社）冰島預計幾小時或是幾天後即將有火山噴發情形，專家團今天警告，若是如此，首都雷克雅維克（Reykjavik）附近一個約有4000人口的市鎮恐受到重創。

法新社報導，冰島西南沿岸市鎮格林達維克（Grindavik）因地殼下的岩漿移動出現數百次地震，由於這是火山噴發前兆，當地已於今天一早進行疏散。

格林達維克位在首都雷克雅維克西南方約40公里，鄰近斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠。這座地熱發電廠和不遠的一座淡水水庫，是雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上3萬居民主要的水電供應來源。

格林達維克附近還有觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon），這個深受觀光客喜愛的旅遊地點基於謹慎，已於這個星期初關閉。

冰島官方預測幾天之內火山將噴發

冰島民間保護暨急難管理署（Civil Protection and Emergency Management）負責人芮尼森（Vidir Reynisson）說：「岩漿現在在非常淺的深度，我們因此預期最短幾小時內，至少幾天之內就會噴發。」

最可能的情況是格林達維克附近的地面出現裂縫開口。芮尼森說：「我們有一條約15公里長的裂縫，而我們認為，裂縫的任何地方都可能會發生噴發。」

然而，他並不排除發生海底噴發的可能性，若是這樣，可能會產生大量灰雲。

綜合媒體報導，和陸地火山相比，海底火山噴發時，熔岩比較不會衝出海面，但大量熔岩經常會形成新島嶼。兒隨著火山氣體噴發，甲烷和硫化物溶到水中，將衝擊海洋生態。2015年，東加海底火山大噴發，黑色火山煙塵衝破海面，噴上高空。火山噴發的氣體、塵埃和碎片衝到高達57公里的高空，突破平流層，達到大氣層第二層中氣層，連大氣觀測都能看到噴發的情況。 火山內部噴出的有毒氣體與水蒸氣和大量火山碎屑共存，行程火山灰雲，內容包含火山灰、岩粉、二氧化硫、水蒸氣、氯氣等氣體，他們把雲染成灰黑色。

格林達維克小鎮已疏散完畢

一次又一次的地震和地面隆起，已對格林達維克和周遭地區的路面和建築造成破壞。社群網路還瘋傳一個格林達維克高爾夫球場草皮出現大裂痕的圖片。

擁有33個活火山系統的冰島，已於今天凌晨宣布進入緊急狀態，並下令格林達維克進行強制疏散行動。

根據臉書粉專Unlock Iceland 島語覓密的說明，民防局要求鎮上的所有居民都得在凌晨3點前離開。並且關緊門窗，關閉電器，攜帶個人必備藥品與其他緊急必需品。離開家前在面向街道的窗戶或大門處放紙條，告知救難人員此屋內的居民已疏散。民防局也呼籲居民多多關心左鄰右舍及仍在街上走的人。

除緊急情況外，所有通往格林達維克小鎮的道路均已關閉。小鎮的疏散工作於凌晨兩點半左右完成，全數居民都已離開家園，包含療養院與殘疾人公寓的居民，也已經在人員的協助下全數疏散，僅有警察與救難隊人員仍在值班。

《央廣》報導，自2021年以來，雷克雅內斯半島發生過3次火山爆發，分別為2021年3月、2022年8月及2023年7月。但這3次都未發生在基礎設施或人口稠密的地區。

冰島旅遊網指出，冰島是是一座「火山島」，位於地球的「熱點」（Hot Spot）上，指的是有長期活躍火山活動的地區，位於歐亞板塊和北美洲板塊 間，全島被這兩塊板塊貫穿也一直被他們的力量向外拉扯，因此也擁有數量驚人的火山群。冰島所有的火山，包括活火山和死火山數量加起來共有大約130座。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航