強調「重拾領導力」的朱立倫，過去的領導戰績卻讓人有些擔心

文：朱灝宇

江啟臣在8月17日黨主席登記的那天，他與年輕人們的互動感動了我。雖然感性上支持江啟臣，但是理性上，我還是決定好好研究研究，這位年輕主席，是否真的值得成為情感上支持的寄託。

朱立倫參選的開頭是先強調自身領導力，雖未直接指名，但他說「如果做得好，我不必出來」，簡單的一段話卻帶著暗箭，射向現任的江啟臣。

於是，我開始認真查找了去年3月接任這個「百年老店」後，江啟臣到底做了些什麼。為了不造成偏差，我把江啟臣與他連任之路的主要對手朱立倫做了些「戰績比較」。這項比較是列出各自的主要表現，藉以比較兩人的戰績差異。

回顧朱立倫的「領導成績」

由於朱立倫從政經歷較豐富，我列出2014年到2020總統大選的朱立倫戰績，不難發現朱立倫參選黨魁起手式是以「重拾領導力」起頭，但回顧過去朱個人戰績，朱本身就是個難跟領導力畫上關聯性的人。

朱立倫2014-2020大選戰績表 事件（時間點） 影響／結果 新北市長選舉（2014） 險勝，朱立倫獲得95萬票，與民進黨候選人游錫堃僅相差2萬多票。 國民黨主席補選（2015年1月17日） 同額競選，沒有競爭者。參選就當選。 「換柱」（2015年10月17日） 因洪秀柱提出「一中同表」，引起國民黨內疑慮，黨內發動「換柱」，朱立倫沒有頂住壓力，讓「換柱」發生。埋下後續慘敗禍根，以及現在國民黨在立法院處於弱勢的遠因。 2016總統大選—「正毅兄弟」對戰蔡英文 「正毅兄弟」天天開記者會砲轟蔡英文，遭駁證據不足。朱立倫配合綠營要求邱毅、蔡正元，「沒證據別亂指控」，無視「他們是在幫忙朱立倫打選戰」的苦勞。據媒體報導，此舉引發兩人不滿。 2016總統大選 朱立倫以381萬票慘敗給蔡英文689萬票。朱的副手王如玄爆出「軍宅案」醜聞，重傷朱形象。 2016立委選舉 立院席次從64席掉到35席，總共失去29席，自此國民黨淪為立院弱勢。 2018九合一大選 輔選新北市長侯友宜，但當時侯友宜本身的聲量跟支持度皆高，加上侯友宜有超過七年的新北市副市長經驗，之後也順利當選。 2020總統大選—輔選韓國瑜 遭疑輔選不力。 韓國瑜遭民進黨圍攻，未見反制策略，最後韓國瑜遭蔡英文以817萬票擊敗。

回顧2016年，朱立倫幾乎可說是那個害國民黨落入今日境地的罪魁禍首，儘管「柱姐」洪秀柱出面緩頰，不過有些事情已非二人恩怨，而是全黨之禍。國民黨難展拳腳監督民進黨，是從國民黨在立法院淪為少數開始。「換柱」更是破壞國民黨制度價值的開端，錯失國民黨從「人治」轉為「法治」的契機，惡化「因人設事」。

事實上，我從頭看完9月4日的國民黨主席辯論，原本以為朱立倫會他將所有表現，盡數在那場辯論中發揮出來，談他會如何在接任黨主席後承擔，領導國民黨，畢竟民進黨確實除了「抗中保台」牌玩得不錯之外，其他部分荒腔走板，真的需要強而有力的在野黨制衡。

結果，綜觀整場辯論，「要讓國民黨更強、更好、更團結」之語繞樑不絕，朱立倫始終不願意承認「換柱」事件他有責任，反倒說自己當時勇於承擔，「雖然對不起前主席洪秀柱，我仍抱定決心、跳下火坑要守住黨，否則立委席次恐怕連四分之一都不到」，過去的事不必重提。

在我聽來，這叫「卸責」，原因很簡單：當時擁有最終拍板權力的人就是朱立倫，頂不住外界壓力、黨內施壓，屈服於壓力，這不就是「無法承擔」？要客觀檢視有沒有承擔力、領導力，不正是檢視過去事蹟就能知道？政客本性是不會因為沈潛一年半就消失的。

覺得自己必勝的舊勢力，與真正的世代改革

近期一篇報導吸引我的注意，9月8日週三國民黨中常會邀請江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中等人說明參選理念，論述如何經營美中台三角關係、財務健全、打贏2022選戰的規劃等問題，朱立倫卻「晚到、中離、早走」，朱的解釋是：他去拿資料，順帶關心台灣的疫情變化。

不論朱立倫的理由如何，他的行為引起中常委們不滿，有人批他「這麼不尊重，不如不要來」，其他黨主席候選人亦紛感詫異。朱立倫的行為遭媒體人陳揮文痛批，朱立倫的無禮行為已經無關黨主席選舉的勝負，是朱立倫連做人都失敗，基本做人道理都不懂。

2022選舉坦白講，國民黨不可能選差，甚或可以取得更好的戰果，只要關鍵縣市投入對的人、用對的選戰策略，勝率是十拿九穩。然而，重點在於國民黨的「品牌形象」、「品牌價值」，朱上述的行為事實上是不利於國民黨的政黨形象。

國民黨變成候選人的「負資產」便有可能是從朱立倫的行為開始慢慢累積，試問一個會擺架子、不尊重人的黨主席，為了自己聲量、以為自己「必勝」而不顧他人觀感，跑去跟媒體寒暄的黨主席，一般的台灣人民看了感覺如何？對於不合己意的意見，動輒扣人家「1450」帽子的黨主席又該被如何看待？

Photo Credit: 中央社

回顧歷史，西漢破敗，國祚遭新莽篡奪，漢光武帝劉秀一掃群雄，成了漢王朝的中興之主，史稱東漢。

大至國家，中至企業、團體，小至個人，終有輝煌用盡破敗時，問題在於「破敗時，群眾怎麼看待領導者？領導者如何領導？」，「失敗後站起，再到崛起」用在國家叫做「中興」。如果套用在個人，「你怎麼面對自己的破敗，從破敗中站起」就是「振作」。

國民黨目前面臨一個轉捩點：是要迎向解方「落實世代交替」，或是飲鴆止渴，追求短期利益，回頭擁抱守舊保守勢力？明眼人都知道，按照民進黨的施政不力，人們打不到疫苗、紓困振興拖拖拉拉，2022地方選舉國民黨絕不可能表現差，甚有機會多拿下好幾個縣市，真正關鍵是2024總統大選。

沒有一個主要政黨，可以承受連續三次中央政府選舉的失敗。而看民進黨政府在疫情當中，種種掣肘國民黨執政的地方政府，就能知道：只要中央政府手上握著預算，任你怎麼忤逆，終歸都得俯命中央。所以，朱立倫口中的「沒有2022，就沒有2024」，完全是一廂情願的想法，也有意淡化外界對他想角逐2024總統的臆測，越強調越引人聯想。

特別提醒，勿忘國民黨2020前也有2018的大勝，結果如何不再贅述。

至於朱立倫欲以「改變」當作競選最後一哩路的主軸，我只能如其他明眼的媒體評論人一樣，表示「最需要改變的是朱立倫自己」，朱聲稱的「已經改變」在他中常會中途離席、不尊重他人的行為面前，顯得蒼白無力，朱立倫依舊是那個換柱的朱立倫。

國民黨現在需要的，是落實世代交替，一個類似漢光武帝的中興之主，否則2024將是國民黨的最後一年。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航