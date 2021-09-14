簡訊實聯制並非完全「免個資」，羅秉成的回應也凸顯了缺乏監督機制的重大問題

文：丁明儒、游程麟、王子齊、朱加恩、陳駿瑋、郭桓瑜、施晴

今年5月19日，行政院聯合電信業者推出簡訊實聯制，廣泛應用於商家、攤販、大眾運輸、公務機關等場所，實施至今已超過三個月。這項科技防疫政策很快地融入民眾日常生活，掃QR碼上傳足跡已經成為常態[1]。但在民眾發送簡訊給1922之後，號稱「迅速免個資」的簡訊實聯制，真的有做到落實資安保護嗎？出現問題時又該向哪個單位尋求協助呢？現行法規真的足夠完善嗎？

簡訊實聯制並非完全「免個資」

行政院1100519簡訊實聯制簡報[2]中的提及的簡訊實聯制「免個資」實際上為「免留個資給店家」，民眾發送的簡訊會越過店家，直接交由電信業者留存28天，期間指揮中心可向業者調閱資料用於疫調，但這也代表個人的電話號碼以及所到場所代碼依然會交到民營企業的資料庫進行保管。

根據我國《個人資料保護法》第2條第一項的規範[3]（以下簡稱《個資法》），「個人資料」的定義包含「聯絡方式」、「其他得以直接或間接方式識別該個人之資料」，前者可對應簡訊實聯制中提供的電話號碼；而場所代碼則或多或少能夠拼湊出個人的足跡地圖，應可與後者相對應，因此簡訊實聯制嚴格來說，並非如行政院新聞稿所描述的「免個資」，甚至應該視為《個資法》的保障範疇。

政府說明空泛，缺乏監督機制

簡訊實聯制蒐集內容為民眾個資，政府及電信業者應採行安全措施，防止民眾個資被竊取、竄改、毀損、滅失、洩漏，或遭挪用於特定目的以外用途，以符《個資法》規範[4]；因此政府如何監督電信業者，確保其妥善保管實聯制資料，並於28天後確實刪除，實為政府應面對的課題，可惜台灣目前並沒有這方面的監督機制。

Photo Credit: 中央社 行政院發言人羅秉成

在行政院對簡訊實聯制的說明記者會上，日本朝日新聞記者曾向行政院提問，民眾所提供的資料對民間業者很有用，那能否保證28天過後業者把民眾的個資確實刪除？對此，行政院政務委員兼發言人羅秉成表示：「相關的規範，比如說28天的保存，既有的原則和規定也好，原則上業者要遵守規定，否則要負相關法律責任。但我認為業者不會擅自留存超過28天，因為他也不會希望資料庫佔他的空間。事實上台灣五大電信業者也是很遵循相關的規定，我們相信他們不會亂來。」[5]

羅秉成發言人的回答恰好凸顯了簡訊實聯制缺乏監督機制的重大問題。

民眾以簡訊上傳足跡地圖，每天都有海量的個人資訊流向電信業者，政府卻沒有對電信業者制定相關規範加以約束，僅僅是「認為」業者不會擅自留存資料超過28天、「相信」業者會遵循規定，將全台人民的個人隱私權建立在空泛的口頭承諾上，顯然非常不負責任。

事實上，簡訊實聯制上路至今，政府尚未確立專責機構、亦無訂定監督機關，相關規定如陷霧海。

作為電信事業主管機關的NCC，在簡訊實聯制制中也僅扮演從旁輔助的角色。NCC雖有設計監督機制，可以主動查看業者是否刪除簡訊，有也權要求業者呈報簡訊刪除狀況，但NCC仍非監督機關。

在電信業者端，政府也未完善關於簡訊實聯制的施行細則，例如：如何確保電信業者只會在合法的情形下調用所保存的簡訊？如何確保簡訊在28天後確實被銷毀？試想一下，今日我們配合政府的防疫政策，落實簡訊實聯制規定，重要個資卻可能因為法律規範不夠完善，導致電信業者不當利用民眾的個資數據，如將民眾個資販賣給大企業作為商業用途。

簡訊實聯制雖然只紀錄所到場所及時間，但仍能拼湊出民眾一整天的生活足跡，若無法有效約束電信業者，將使人民的隱私暴露在巨大的隱患當中。故此我們更應該督促政府完善簡訊實聯制之相關政策，對於監督機制以及必要資訊的對外揭露，例如政府與電信業者之間的權責關係、簡訊資料調取的程序，政府皆應有具體、明確且妥適的法律規範及說明。

現有政策難約束電信業者

《傳染病防治法》

確立簡訊實聯制的監督機制有其必要性，除了應實踐《個資法》，保障民眾資安以外，另一個原因是現有的政策可能難以有效約束電信業者。

舉簡訊實聯制的28天留存原則為例，若業者未刪除資料或挪作他用，政府或許能以《傳染病防治法》第70條第一項第三款開罰，該條款規定若拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第三十七條第一項第六款規定所定之防疫措施，可處新台幣3000元～15000元的罰鍰[6]，但是對於民間大型企業來說，這點金額根本不痛不癢。

《個人資料保護法》

或者，個人權益遭侵害者也許得援引《個資法》第29條[7]向電信業者請求損害賠償，若難以證明實際損害額，每人每一事件得依新台幣500元以上20000元以下計算，若損害事件涉及多數人，至多可求償新台幣2億元。

由這樣的金額看來，《個資法》似乎能較有效地約束電信業者，也提供民眾救濟途徑，但現行政策下的問題是，民眾並不清楚個人資料被調用的程序及傳輸方式。「簡訊實聯制—民眾資料調閱紀錄查詢」僅能顯示資料是否被疫調人員調用，若資料交換過程中有漏洞，使民眾權益受損，民眾更可能是權利受到侵害而不自知。

因為民眾不知道可能是哪個環節對自己造成傷害，或者說，他們甚至沒有意識到自己的權利已被侵害，在資料調用程序未公開讓民眾檢視的情況下，即使有救濟途徑也形同虛設，實務面無法發揮效用。

Photo Credit: 中央社

德國的實聯制：「DARF_ICH_REIN」系統

相較之下，德國DARF_ICH_REIN[8]系統與簡訊實聯制類似，但更加強調資料安全保障，亦確立監督與專責機構，且有明確法規。以下簡單介紹德國的實聯制政策，也許台灣能夠借鑑其優點，未來制定政策時可以更加周延。

DARF_ICH_REIN系統是什麼？

此系統中文直譯的名稱為「我可以進去嗎？」，由德國民間企業巴伐利亞邦數位處理機構（簡稱AKDB）與巴伐利亞飯店及各民間協會共同研發而成，操作方式也是掃描QR碼並上傳資料，主要目的是為了減少紙本接觸、提升疫調效率，此與我國政策目標相同。

在掃瞄QR碼後，民眾的足跡資料會經過加密並送往AKDB數據中心，若政府要調閱，必須透過法律程序向AKDB獲取資料。雖然AKDB為民間企業，但是AKDB數據中心通過德國聯邦訊息安全辦公室(BSI)[9]的 IT-Grundschutz認證，等於是官方認可的資料存儲機構，使用者也可以透過Kontakttagebuch（用戶端的日誌紀錄）看到系統內的資料是否於28天後刪除，對於民眾的個資安全有雙重保障。

從這項系統我們能看出無論是在個資的收集、存儲、查詢以及調用上，這些程序皆公開透明[10]，同時業者與政府的權責上也非常清楚，降低產生漏洞的疑慮。而相較之下，台灣的簡訊實聯制在程序上卻隱晦不明，我們無法知道業者與政府是如何去使用我們的個資，也不了解個資的存儲是否受到良好的保障，未來若有民眾權益受到侵害，民眾將無法得知狀況如何發生、為何發生。

就算發現了侵害，因業者與政府的權責不明，民眾也難在第一時間獲取救濟。

我們認為德國這項系統在程序公開透明、權責分明，是我國能夠借鏡的地方，並以此持續改善我國簡訊實聯制的缺點，使民眾掃得安心、用得放心。

德國聯邦資料保護官

德國除了在防疫政策上有較嚴謹的規範及個資保護制度以外，對於有涉及個人資料的政策內容，亦有要求制定監督機構。根據德國聯邦資料保護法，聯邦應設立德國聯邦資料保護官，負責監督聯邦公務機關、其他聯邦公法單位、電信與郵政資料保護工作的執行，享有獨立的預算權及人事權[11]。聯邦資料保護官每兩年必須對國會及社會大眾提出有關資料保護重要發展的業務報告，亦提供諮詢顧問服務，對於疫情下各項有侵害個資疑慮之政策，聯邦資料保護官既是監督者，也是解決問題的協力者。

上述規範足以看出德國政府在執行防疫措施時，也高度注重人民的隱私安全，皆是我國可以借鏡的地方。

Photo Credit: AP / 達志影像

保障人民權益，防疫與資安缺一不可

在疫情最為嚴峻之時，政府能在短時間內推出簡訊實聯制，不僅立意良善，也充分展現了行政效率，當初為求迅速落實防疫、保障人民健康權，簡訊實聯制在法律層面上的規範密度不足，確有可諒之處。但如今疫情趨緩，政府應該回頭檢視簡訊實聯制的相關政策，對其進行評估，並儘速擬定監督機制與專責機構。同時，政府也應多加聆聽社會大眾的意見，對民間的疑問及建議做出回應，亦可向國外的優秀政策案例學習。

現在政府忙碌於五倍券的發放事宜，社會似乎逐漸淡忘簡訊實聯制的重要性，做為一項涉及個人敏感資訊的大規模政策，簡訊實聯制的法律規範不應止步於此。民眾犧牲部分隱私權，全力配合政府防疫，政府更應負起責任，盡速完善法律規範，守護憲法所保障之民眾的隱私權，真正落實人權保障。

註解

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航