《大局思維》：改變你的舊敘事——什麼正在阻礙你成為「升級版的我」？

文:葛蕾絲・洛登(Grace Lordan)

敘事的原理

要你反思自己的敘事是否阻礙你前進可能感覺有點奇怪。畢竟要是這麼明顯,難道自己不會發現嗎?那可不一定。敘事是無意中被創造出來的,許多在心理學和個人發展領域深具影響力的思想都已經認識到這種敘事的威力。我們來很快地看一下一些與自述故事相關的重要著作……

認知行為治療(Cognitive behavioural therapy)在全世界被廣泛用來治療焦慮和憂鬱症。本質上,這種談話治療把焦點放在思想、信念與態度如何影響感受和行為。負面思維模式可能從小開始形成。舉例而言,如果你沒有得到父母的關注,長大後遇到不順心的事,可能會自動認為「我就是不夠好」。但人生一定會有失敗的時候,不管是面對客戶、升遷還是案子。

這種敘事讓你感覺糟到不願意再踏出去,未來只想待在自在的環境。認知行為治療強迫你挑戰自我對各種情況的詮釋。基本上,它幫助你改變敘事,聽到不同的故事。

在深具真知灼見的《心態致勝:全新成功心理學》(Mindset: The New Psychology of Success)一書中,作者卡蘿・德威克(Carol Dweck)提出一套理論,把人分為兩類。第一類擁有定型心態(fixed mindset),他們認定能力是天生的,無法改變。這種人可能會說:「我就是對數字不擅長」或「我沒辦法上臺演講」。他們討厭也極力避免失敗。如果不得不從事某個自認為不擅長的活動,就會用這種眼光看待。萬一演講時不小心說了一句支支吾吾的話,就會變成上不了講臺的證據。下一次不再做同樣的事,緊抓著確認偏誤不放。

第二類的人擁有成長心態(growth mindset)。他們相信任何時刻都可以得到新技能。越挫越勇,把失敗經驗當成寶貴的學習機會;也相信只要付出努力,一切都有可能。結果是擁有成長心態的人能開放地改變敘事。他們抱持著開放心胸,認為自己可以獲得必要技能,成為明日的領袖、創新者和專家。我們知道任何人只要下定決心都可以得到新技能,因此我們應該提醒自己這一點,試著培養成長心態。

另一個影響深遠的心理學理論是制握信念(locus of control),也就是一個人認為自己可以控制重大人生事件或職涯路徑到什麼程度。一個認為自己可以控制未來發生什麼事的人稱為「內控者」;反之則為「外控者」。對外控者而言,不管發生什麼事都無關個人過失,也不會學到任何教訓。生意失敗歸咎於經濟;流失客戶是因為對方無理;著作被拒絕也不必修改。

相比之下,內控者勇於負責、尋求機會。無論結果好壞,敘事總是「我負責!」外控者不把「命運」當一回事,他們只相信天分和努力,認為「運氣由自己創造」。舉例來說,想像一個人在職涯上遭遇一連串意想不到的挫敗,這個人可能會有什麼反應?

如果這個人是外控者,那麼他會歸咎一切源自大環境,只是因為經濟萎縮才會丟了飯碗,人才難免也會被波及。然而,如果這個被裁員的人是內控者,那麼他就會把厄運強加到自己身上,認為是自己不幸,才導致這樣的結果,反而對自己的幸福造成危害。

保羅・多蘭(Paul Dolan)在《敘事改變人生》(Happy Ever After : Escaping the Myth of the Perfect Life)一書中凸顯敘事的力量,並記載我們跟自己說的敘事與暗示,會如何對人生各個面向像是婚姻、快樂和收入造成巨大傷害。他主張我們會沉迷於去做別人期待我們做的事,並內化這些期待,形成一個人生「應該做什麼」的規範。

不管適不適合,這些敘事通通被我們內化成為我們的一部分,但儘管我們照單全收也不見得會為自己帶來快樂。

這些心理學架構都強調個人敘事的重要性。你可能在某一方面擁有正面敘事、另一方面卻是負面敘述。「我不值得」的敘事可能讓你陷在一段不健康的感情中動彈不得;「我永遠比不上別人」的敘事可能會讓你寧願不分晝夜狂看《絕命毒師》(Breaking Bad),也不敢嘗試一直想學的以色列格鬥術。

某些敘事對你有害——但你通常難以察覺, 因為它們是你自我描述的一部分。

所幸的是,你隨時都可以改變。而改變的第一步,就是意識到它們的存在。

改變你的敘事

當我從畏懼打針,到決定把控制自己的第一型糖尿病當成首要之務,並開始注射胰島素時,全因我當時別無選擇,畢竟這件事攸關生死。但其實我們周遭每天都有人在選擇改變原先的敘事模式,並藉由一些過程來達成設定的最終目標。

舉例來說,吸菸者開始利用電子菸(新過程)代替香菸來幫助戒菸(最終目標);社群媒體上癮者進家門時把手機留在門邊(過程),讓一家人能有更好的相處時光(最終目標)。為了達成目標,你必須把焦點放在過程。經過一段時間之後,敘事會變成「我不吸菸」或「我會撥時間給家人」。

就算無法釐清有哪些敘事阻礙你成為「升級版的我」,還是可以透過一個過程來引導你達成目標,內化新的敘事。每次經歷這個過程就是在自我敘事裡寫下新的臺詞。到了某個時間點,你的故事會出現一個全新角色,並繼續寫下去,一旦角色確立了,花的力氣會少很多,因為你已經知道他們在特定情況下會怎麼做。做起來可能不容易,但改變無益敘事的努力不會白費。

試著回想一下你在什麼時候改變過自我敘事。哪些過程觸發了改變?如果你跟另一半曾經感情觸礁,你們是怎麼度過難關的?增加晚上約會?尋求諮商?還是找出共同嗜好?如果你的西洋棋從零基礎到下得不錯,是怎麼發生的?每週去俱樂部練習嗎?還是利用線上練習?如果身為成年人的你學會了一種新語言,是怎麼做到的?去上課?還是用App自學?這些都是促使新敘事產生的過程。你參與這些過程,如果時常去做,到了某個時間點就會發現敘事改變了。

下面我會舉幾個例子當負面敘事,你可以參考用來瓦解它們的過程。回顧一下你剛才寫下的敘事,哪些正在阻礙你成為「升級版的我」?選擇其一,並想出一個能幫助你擺脫它的過程,寫在「改變」那一欄。參與這樣的過程會導出什麼新敘事?

每個星期撥出一點時間,比方週日晚上,想想過去一週在這個過程中成功與否,然後為下個星期提早計畫。請參考以下舊敘事、改變過程以及新敘事範例:

1. 舊敘事:我每天吃垃圾食物。

過 程: 盡量在每週日晚上為下一週準備午餐並冷凍起來

新敘事: 我是健康飲食者,我幾乎都吃得很健康,我的精神好很多,不再那麼容易萎靡不振。

2. 舊敘事: 我沒有生產力。上個星期的每一天都是如此,總是被待辦事項追著跑。

過 程: 只在下午三點至五點之間檢查/回覆電子郵件和上網。

新敘事: 我富有生產力。尤其早上更是充滿活力,而且不會分心,每一天都能準時下班。

3. 舊敘事: 我不夠好。周遭同事全都比我優秀,一下子就能達成目標。

過 程: 拿自己跟自己比,別花時間跟別人做比較。每週一次將自己的成就和進展記在日誌中。

新敘事: 我為自己感到驕傲,因為我不斷在前進。我的自尊提高了,工作時也更開心。

需要注意的是,以上範例的過程都沒有依賴他人。這是選擇一個過程的必要條件。不斷重複這樣的過程能促使新敘事產生並取代舊的負面敘事。

重塑你的優勢和劣勢

你有沒有聽過人家說男生天生數學比較好?女生則是口語能力比較優?這些說法事實上充滿謬誤。悲哀的是,大部分的孩子會意識到刻板印象並主動將它們內化——當小珍妮知道別人預期她數學不好,就會潛移默化地讓自己符合那樣的期望。這導致女孩的數學表現較差;同樣地,也讓男孩的口語能力更弱,形成一種自我應驗預言。

自我應驗預言使表現變差。一旦相信有關自己的某件事,它就會成為個人敘事,而個人敘事對我做出的行動有著決定性的影響力。如果我告訴自己我的數學很不好,就會用負面眼光去看待每個學習單元,每念一個小時就越覺得漫長和困難。另一方面,如果我告訴自己我喜歡數學,生來具有過人的數學天賦,學習就不會這麼充滿掙扎。

我在2015年認識珍妮佛,她才剛放棄創造一個新的健身App。珍妮佛具備所有創業成功要素——優秀的團隊、可靠的商業計畫和出色的產品。不過,她也堅信自己不擅長人際溝通,自我和產品銷售做得很糟糕。受到這樣的心態影響,她第一次見贊助者時很緊張,說話頻頻失誤,沒有展現出自信。最後贊助落空。

珍妮佛內化了這個行為,她嚴厲地自責,為自己貼上失敗者的標籤。第二次嘗試時,同樣的事情又發生了。第三次也是。甚至第四次、第五次。珍妮佛自我敘事的優勢與劣勢成了自我應驗預言。當然,自我應驗預言不一定會有不好的結果。

與其將優勢與劣勢視為固定特質,不如將它們想成是因你的行為而造成的外部因素;無論優勢劣勢,都是過程的結果。

太多人認為優劣勢與生俱來。的確,許多重要的人類特質和人生成就有遺傳的成分在。對很多人來說,一生中最珍貴的三樣東西就是健康、快樂和智慧。你認為它們在你出生時就註定了嗎?完全受基因操控嗎?幸好,答案是否定的。

為了釐清基因組成是否為某個特定結果的決定因素,研究人員經常以雙胞胎做為研究對象,分析在同一個家庭長大的同卵和異卵雙胞胎過著什麼樣的人生。這些研究利用一項事實:同卵雙胞胎擁有一模一樣的基因,異卵雙胞胎則有50%相同。在同卵和異卵雙胞胎身上觀察到的結果相似性會被視為受遺傳而非環境影響。

那麼,這些研究對於快樂和聰明的基因下了什麼結論呢?研究人員估計智慧的遺傳成分介於20∼60%之間,這代表40∼80%的差異由你自己刻意執行的小步驟和日常生活的努力來決定。

或許你不那麼在意智慧高低,只想開心過日子?研究顯示約50%的快樂由基因以外的要素決定。你每天採取的微小行動才能真正為你創造幸福。

以上基因和遺傳力的探討告訴我們什麼?

你可以改變自己的人生結果。

從次佳到最佳有很大的調整空間。那該從何做起,好改變與特定敘事連結的行為。別為自己貼上「沒有生產力」的標籤,採取小步驟(過程),做出符合大格局的改變。你要怎麼成為健行者?時常去健行就會得到那個標籤。你要怎麼成為演講者?經常對著觀眾談論一個你專精的主題,就能自稱為演講者。

記得將焦點放在過程而非結果,因為你能操之在手的是過程。

書籍介紹

本文摘錄自《大局思維:倫敦政經學院行為科學教授,教你如何放大格局、掌握關鍵,達成最有利的職涯擴張目標》,遠流出版

作者:葛蕾絲・洛登(Grace Lordan)

譯者:洪慈敏

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用) 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

我們都曾懷抱夢想,卻不一定有勇氣執行

究竟是目標遙不可及,還是你在面對挑戰前,自動縮減了野心?

你對你自己的了解都是對的嗎?

你知道最能局限自我發展的人,其實是你自己嗎?

行為科學專家提出最有效的執行方法,

利用小步驟完成大格局——

打破自我心理禁錮,助你夢想成真!

我們遠比自己想的更有能力

多數時間,我們的決策會嚴重受到認知偏誤和盲點的阻礙。如果我們為了追求更好的成就或職位而承擔了失去健康或幸福快樂的風險,那麼我們起碼該獲得相應的報酬才對。每天都有優秀的新產品失敗、真正的天賦被埋沒,了解並承認自身的偏見將促使我們更有作為——你也可以改變自己的人生結果!

落實小步驟助你達成最有利目標

放大你的格局:跟著行為科學確保你有意識地成為「升級版的我」。 減少時間陷阱:配合日常優先事項,成為自己時間的控制者,增加成功機率。 強化內在認同:在關鍵時刻克服認知偏誤,察覺它們的存在,有意識地避開。 降低外在雜訊:選擇好的建議,不輕易讓他人的偏誤盲點成為你的阻礙。 適當調整環境:進行一次結構性改變,讓自己能從中持續獲益。 延展自我韌性:磨練人生彈性,在持久戰中儘管面對打擊中也能堅持挺下去。

巧用科學見解,讓形勢站在你這一邊!

本書將重新帶領你認識自己,每一章都將執行目標中可能影響你的因素一一分析拆解,直搗核心點出為何你正在努力的目標尚未實現,並告訴你如何克服這些困難。水能載舟亦能覆舟,只要看透行為慣性,就能防患於未然,甚至轉守為攻!

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九