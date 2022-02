Mirror成員獲提名全球百大俊男，拆解主辦方TC Candler背景

最近香港傳媒娛樂版經常報道,多位Mirror成員獲美國網站TC Candler提名「全球百大俊男」,成為網上熱話,究竟TC Candler網站係咩來頭?由邊個負責評審呢?提名機制又係點?

我上網搜尋關鍵字「TC Candler」、「Website」,搵到兩個疑似相關官方網站。

網站A|https://independentcritics.com/about-us/

網站B|https://tccandler.com/

網站A有文字介紹,指TC Candler和獨立評論家(independent critics)自1990年起,每年發佈全球百大最美臉孔名單,聲稱這份名單有幾億人睇到,收視率遠超《People Magazine》、《Esquire》、《AskMen》、《Maxim》和《FHM》的總和。

咁TC Candler係邊個?根據網站說法,TC Candler係創辦人,佢係一個英國倫敦出世嘅男人,80年代中期喺美國各地居住,1997年大學畢業,但網站無提供所讀大學名稱,亦無任何TC Candler相片和歲數資料。如果佢係正常年齡讀大學,即係話佢喺大學畢業前7年(即1990年),一個高中生年紀已經舉辦呢個全球性選舉。

網站自我介紹又聲稱,TC Candler大學畢業後,創建1990年代後期最成功的電影評論網站之一,後來又與其他幾位影評人成立電影評論網站,取得巨大成功。至於網站係咩名,有咩超連結?都係無提供。

咁有份挑選百大最美/最英俊臉孔嘅獨立評論家又係何方神聖?根據網站說法,TC Candler組織大約20位獨立評論家,由佢哋進行搜索、聽取公眾提交嘅數百萬條建議,整理出清單。咁獨立評論家具體名單、背景甚至相片呢?網站亦無提供。

網站A除咗一篇簡介,就無其他頁面,基本上都係超連結,將你帶去佢哋YouTube、Facebook、Instagram、Twitter等社交媒體,例如㩒個Home鍵,就會帶你去YouTube頻道。

咁網站B呢?網址名稱雖然叫tccandler先,但網站嘅關於我們(About Me)、聯絡我們(Contact Me)、專欄(Columns)都係無資料提供,比較多資料都係電影評價部分。

例如《Drive my car》嘅評語,如果上網搜查,其實與網絡電影資料庫IMDb一位叫tccandler用戶留言係一致(註1)。至於影評質素係點?以下節錄tccandler對《Drive my car》評價:

"A poetic masterclass in acting.Hamaguchi Ryūsuke directs this quietly observational film about a man who loses his wife, first to infidelity and then to a sudden fatal medical condition. The story effortlessly follows him trying to come to terms with those events, while being driven, in his own car, back and forth to theater rehearsals by a mysterious female driver, who has a haunting past of her own."