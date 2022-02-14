港本土疫情增逾2千例創新高，陸官媒：應走出「港式清零之路」

（中央社）香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數居高不下，今天新增個案更高達2071例，創下疫情爆發以來單日新高；此外，還有4500人被初步檢測出陽性反應。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，新增確診病例中僅19例為海外移入，其餘都是本土感染病例，且大部分Omicron變種病毒。

香港醫院管理局高層官員指出，由於近期每天有上千名確診者，公立醫院的隔離醫治病床使用率已接近9成，承受很大壓力。

張竹君說，由於隔離病床供應緊張，公立醫院將會優先接收重症病人、老人及兒童，估計有數千名確診者仍在等候住院。

香港一月初起爆發第5波疫情，單日確診病例從最初的數十例上升到數百例，2月9日起突破1000例，今天更超越2000例大關。

疫情嚴峻，港府最擔心的是醫療系統超負荷，無法應付大量確診者。

4%病人屬於4歲或以下

（中央社）香港疫情繼續蔓延，衛生防護中心昨日（13日）表示，當地第5波疫情中，有4%確診病例是4歲或以下幼童，與以往疫情只有很少數兒童感染的情況不同。其中一名一採陽性的3歲女童當前情況危殆。

綜合港媒報導，醫院管理局總行政經理李立業在昨日的記者會上說，一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一採陽性的3歲女童情況危殆，正在兒童醫院兒童深切治療部留醫，她本身沒有其他大病。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，據分析第5波疫情的個案年齡，至今有約4%病人屬於4歲或以下。由於香港此前4波疫情甚少兒童個案，因此難作比較。

香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，兒童患重症個案會陸續浮現，主要由於4歲或以下幼童未接種疫苗，及在過去2至3年無機會接觸人類冠狀病毒，因此沒有免疫力。

劉宇隆表示，幼童感染後的病徵較成人多及複雜，例如呼吸急促、手腳冰冷、嘔吐等，屬危險病徵。兒童隔離病床已接近飽和，若確診兒童未能即時送入醫院診治，家長切勿恐慌。

他說，希望港府盡快將科興疫苗的接種年齡降至3歲，現階段應用好內地資源，提高接種疫苗能力，包括安排為幼童打針。

香港一名4歲男童11日凌晨被發現嘔吐後昏迷，經送醫搶救後不治。這名男童對COVID-19呈陽性反應，Ct值僅20，病毒含量高，是香港爆發疫情以來首名染疫死亡的兒童，也是年紀最小的離世患者。

4歲童染疫後死亡

（中央社）香港近日有小孩感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後死亡或病情危殆，有家長擔心子女染疫，近日紛紛帶他們接種疫苗。

上月初香港爆發新一波COVID-19疫情後，近日每天確診病例都超過1000例，上週更有一名4歲幼童染疫後死亡，令本地家長深感憂慮。官方13日公布一名3歲女孩染疫後出現重症，目前情況危殆，在啟德兒童醫院接受治療。

無線電視今天報導，今早有家長帶同子女到港島北角渣華道體育館接種中心接種疫苗。有家長受訪時說，看到小孩染疫後死亡的新聞報導感到很害怕，於是帶子女接種疫苗。

也有家長說，之前不想子女接種疫苗，但最近有很多小朋友開始接種，開始有信心讓子女接種，但也擔心有併發症。

港府自去年2月底起為港人接種COVID-19疫苗，並逐步降低可接種疫苗的年齡。港府13日公布，15日起中國大陸科興疫苗的接種年齡降至最低3歲，並按原定計畫，16日起復必泰疫苗（輝瑞/BNT）的接種年齡降至最低5歲。

另外，報導引述香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，幼童染疫後出現重症，原因之一是他們沒其他冠狀病毒的抗體。

他說，幼童體型小、上呼吸道如氣管較窄，一旦感染冠狀病毒，情況會較嚴重。

香港學校停面授堂延長 （中央社）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未有緩和跡象，香港教育局今天宣布，全港中小學、幼兒園及補習學校暫停面授課堂延長至3月6日。 教育局發言人表示，鑑於疫情仍然非常嚴峻，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日。 在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。 此前，因應疫情全港中小學和幼兒園已經延長暫停面授課堂至2月21日。現時疫情越來越嚴峻，香港學校恢復面授課堂無期。

具有香港特式的清零之路？

（中央社）香港政府跟隨北京中央政府「動態清零」路線，但疫情越趨嚴峻，社會亂象頻生。中國《環球時報》社評表示，香港社會有其特殊之處，在不可放棄「動態清零」同時，應走出一條港式「清零」之路。

北京中央政府目前仍堅持香港要「動態清零」。中國官媒《環球時報》11日的社評指出，香港應走出一條港式「清零」之路。

社評重申香港不可放棄「動態清零」的目標，但指出香港社會有其特殊之處，在防疫對策討論中出現了「與病毒共存」等不同聲音，影響抗疫執行力。因此在追求「動態清零」的過程中，香港政府需要結合具體情況，探索適合本地的具體對策，用最小代價實現最大的整體利益。

文章指出，香港政府有必要排除一些雜音的干擾，加大政策宣傳與社會心理引導，統籌各方資源積極探索和實施符合香港實際情況的防疫對策，走出一條港式「清零」之路。