朱立倫中常會「早退風暴」：是張亞中激進路線的受迫性失誤，還是政治風向改變前兆？

文：廖酉謳

今年的國民黨選舉原本一如往常的乏味，且不受媒體青睞，不少人認為朱立倫身為前新北市市長，選過總統又當過主席，毫無疑問會輾壓式取勝。不過自上週（8日），朱立倫在自中常會舉辦的說明會上提前離席，此舉無疑已擴大成一樁政治風暴，極大威脅著自身的領先地位。

不少人覺得一頭霧水，或覺得微不足道，但其中的政治角力與眉角，各位客官不容錯過。

為何早退？張亞中激進路線的受迫性失誤

第一個疑問是，朱立倫究竟為何離席？這是預先準備好的策略，還是其實是突發事件導致不理性失誤？

大家要知道，在制度上，政黨最高的決策機構是黨員大會，再來就是中常會。況且現在正是爭取黨魁之時，爭取黨員支持都來不及了，遑論公開羞辱，早退簡直毫無道理。

舉例來說，當天中常會主席是新北市議長蔣根煌，跟朱立倫關係匪淺，對於朱立倫離開有疑問的侯彩鳳，更是前高雄市立委，人盡皆知的黨員大戶。朱立倫再怎麼藐視對手，也無須中常會上表現，基本的尊重還是要的。早退也跟朱一貫的紳士風格大有扞格，前國民黨立委陳學聖就說：「朱做事一定有規劃，不會早退，只會早到。」

由此可知，答案再明顯不過了，朱立倫的早退是受迫性失誤。但他究竟是受到了什麼刺激？筆者一直想不明白，據一位政治前輩的猜想，應是張亞中多次以激烈言語挑戰朱立倫，甚至直接指控其是「美國線民」。

Photo Credit: 中央社

「美國線民」為何是朱立倫的痛點，這就不為人知，你可以解讀成「朱就是美國線民，所以心虛」，也可以解讀成「朱忠黨愛國，被誣衊人格當然憤怒」，但其實是線民也好，不是也好，筆者不做猜測，也覺得一點都不重要。

重點是，朱立倫沒忍住，踏出了會議室，當天也未再回去。

聲明未止血：公關失誤或為政治風向改變前兆

有關早退原因，朱立倫本人在8日當天的說法是，他離開是為了去拿資料。事後朱立倫辦公室給的說法卻是：「沒有交叉詰問環節」、「有經過會議主席同意」。

前者只是轉移焦點，後者才真的耐人尋味。

當天會議主席蔣根煌，究竟是否事前知情且同意朱的早退呢？就事後聲明當然是「有」，據報載，蔣根煌發聲明指出其早就知情且同意，但這份聲明卻不是蔣發出的，而是四處流傳。正式大聲量進入媒體眼界的版本，竟是朱辦傳進媒體群組的，反被質疑蔣其實是壓事後「被知情」、聲明「被同意」。

這就有趣了，朱立倫在當新北市長時，大力支持蔣成為議長，照理說蔣當然會為朱的失誤背書，且蔣也當了十幾年議員，也非政治生手，怎會不知若真要力挺，最好的背書就是第一時間站出來受訪，公開發言力挺，怎會只以聲明聲援，且處理上又這麼不小心，讓朱辦成為第一個傳出聲明的公眾窗口？且朱團隊一向以媒體實力堅強，又怎麼會有提油救火的菜鳥失誤呢？

Photo Credit: 中央社 左為國民黨中常會主席、新北市議長蔣根煌

最好的情況是，蔣真的不小心，朱辦也錯估了事件影響，及蔣朱的媒體聲量差距，自信的以為時序上蔣先發出聲明，辦公室接續發出絕對沒問題。

另一種狀況就比較棘手，就是蔣是刻意為之。

蔣知道，朱的面子不能不給，但他現在的命根子已不是朱立倫，而是現任新北市長侯友宜，因為侯友宜或許才是真正更有前景的政治人物，可以給朱賣面子，但不用賣到命。幫忙發聲明，朱選上了，對他來說只是錦上添花，但若聲明發了，江啟臣還是逆轉勝了，自己白白得罪黨主席與江背後的本土藍。恰好背後大靠山侯友宜，也是本土藍。

簡言之，如果聲明發稿失當是輿論操作失誤，那朱辦不過是這幾晚氣氛凝重。若背後的故事是，蔣觀察到了風象有異，是不想全力挺朱而給的軟釘子，那朱辦可能也沒幾個晚上了。

江陣營：兩面手法不讓朱喘息，抓緊最後勝機

這系列風暴也並未隨朱辦的聲明結束，很明顯的，無論自主黨員認為朱因「被激怒」或「勝券在握」而早退，對朱來說都是很不利的，自主黨員對選舉的影響力並不小，就選舉策略來說，尋求連任的江啟臣陣營是不可能放過的。

但棘手的是，公開痛打顯得自己沒風度，也會落入朱辦聲明中所寫的「黨員受不了黨內互打」的修辭陷阱中。因此江辦選擇了一個非常聰明的策略，在主子層級，選擇為朱立倫出氣，展現風度。國民黨文傳會13日發稿表示，因張亞中「多次攻擊朱立倫」，因此函送考紀會議處。議處的原因竟然不是近日輿論最關心的「假支票」事件，而是攻擊對手朱立倫？明顯有收買人心，和討好老長官（2011年時朱立倫為行政院副院長，江啟臣為新聞局長）的味道。

但難道江陣營真如此有風度，會好心到放棄逆轉勝的大好機會嗎？就筆者來看當然不是，江陣營非常聰明的選擇「下駟對上駟」的神風攻擊策略。13日送考紀會同時，曾任江啟臣國會辦公室主任、高雄市新聞局長，現任國民黨文傳會副主委的鄭照新率先發難，批評朱想來就來想走就走，是不尊重制度，形同把中常會當成「小學班會」。

Photo Credit: 中央社 前國民黨文傳會副主委鄭照新

很多人會問，罵就罵，鄭幹嘛辭職？看似八竿子打不著，但其實背後隱藏的政治哲學是「口水戰是有後座力的」、「輩分淺者攻擊長輩，是要付出代價的」。縱然鄭不先辭職，不只朱辦，定有不少黨員或朱的支持者會加以回擊，要求鄭辭去職位，既然如此幹嘛不先辭職，營造出一種「以死明志」的感覺，又可稱相關評論是個人意見，與江主席無關。

之後，江陣營只要輕巧的回到：「鄭比較有正義感，他也請辭了，不多評論希望一起回到公正選舉。」這一波操作下來，受傷的是朱立倫和鄭照新，最大得利者是誰不言而喻，有時真的不得不佩服外交官的手腕。

觀察點：逆轉風勢已起，西瓜效應是否消失

這一系列的政治風暴還會不會越演越烈尚未可知，但能否真正影響選舉的關鍵，在於能不能扭轉自主黨員喜歡勝者的心理慣性。政治與心理學研究上都指出，民眾有喜歡勝者的心態，也就是俗稱的西瓜效應。有時候選民不投給你，不見得是不欣賞你，純粹是覺得你不會贏，不要浪費票了。

回到黨主席選舉上，早退事件已成功發酵，無疑是增加了江啟臣的勝算，這有極有可能讓原本偏支持江，但覺得他必敗的黨員振奮。更值得觀察的是，未表態的政治山頭與黨員大戶，是不是也接受到了這樣的信號。

不知道大家小時候有沒有吹過骨牌，輕輕吐氣吹骨牌，吹上老半天，別說是整副骨牌了，連眼前那張都斯文不動，但只要忽然用力吹口氣，第一張倒了，接下來就只要等著收骨牌了。張亞中不知不覺成了一口快風，「立倫必勝」則是那第一張骨牌。

只能說，若西瓜效應開始，骨牌效應就不遠了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航