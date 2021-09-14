2021/09/14,
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美網女單亞軍費南德茲，菲律賓裔母親曾離鄉工作支持女兒的網球事業

美網女單亞軍費南德茲，菲律賓裔母親曾離鄉工作支持女兒的網球事業
美網女單亞軍的加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）。Photo Credit: AP/ 達志影像

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母親為支持費南德茲的網球事業，決定隻身前往加州工作維持家計，因而無法陪伴陪費南德茲度過10到13歲，她接受法新社採訪時說「當時幾乎見不到她，每次見面，就像看到一個陌生人，但同時又是一個如此熟悉的人」。

美國網球公開賽女單決賽剛在12日落幕，年僅18歲的英國選手拉杜卡努（Emma Raducanu）擊敗19歲的加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）奪冠，除了兩人皆未滿20歲成為焦點，瑞度卡努近日講中文的影片在社群媒體瘋傳，而母親為菲律賓人的費南德茲，其家庭背景也成為話題。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
2021年美網女單冠亞軍：英國選手瑞度卡努（Emma Raducanu）和加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）

費南德茲出生加拿大蒙特婁（Montreal），母親艾琳（Irene Fernandez）是菲律賓裔，父親老費南德茲（Jorge Fernandez）是厄瓜多裔；在社交平台Instagram自介中，費南德茲列出了菲律賓、厄瓜多和加拿大三國國旗，表示自己是位「三語人」，另外她在家中排行老二，姐姐是牙醫，妹妹也是一名網球員。

老費南德茲是前厄瓜多職業足球員，雖然並無網球背景，但仍成為費南德茲的教練至今，並以過去職業運動員的經驗協助女兒，而在費南德茲12歲贏得加拿大全國錦標賽後，一家人搬到了美國佛羅里達州，以尋求更好的網球訓練環境，。

而在費南德茲努力提升網球能力時，為支持女兒的網球事業，母親決定隻身前往加州工作維持家計。

《雅虎新聞》報導，費南德茲在接受法新社採訪時說到，那幾年對她來說非常艱難，因為「需要一位母親陪我度過10到13歲」，而回想母親幾乎不在身邊的日子，她表示「當時幾乎見不到她，每次見面，就像看到一位陌生人，但同時又是一位如此熟悉的人」。

老費南德茲表示，他看到了妻子的身教對女兒在場上奮戰的影響，運動記者Ohmer Bautista就認為，從費南德茲身上，可看到菲律賓人「韌性」的特質。

費南德茲的網球實力在2019年開始爆發，那年她打入2019年澳網青少年單打決賽，幾個月後又贏得法網青少年單打冠軍，從此正式轉戰職業，她的世界單打排名也不斷往前邁進，目前排名已躍升至第23

《Rappler》報導，當費南德茲在本屆美網擊敗世界排名第二的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka of Belarus）進入決賽時，她特別向菲律賓球迷表達感謝，表示「很高興聽到在菲律賓的每個人都在為我歡呼並支持著我。」

不過費南德茲也坦承，除了食物以外，她對菲律賓文化了解並不多，《Inquirer.net》報導，她表示：「多虧了外公的好手藝，我對這國家的美食並不陌生。希望當我回加拿大多倫多拜訪他時，他能為全家人做一桌美味的菜，尤其是菲律賓菜。」

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核稿編輯：杜晉軒


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