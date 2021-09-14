2021/09/14,
國際

疫情下500多天無法上課， 菲律賓多民間組織示威要求政府開放學生求重返校園

疫情下500多天無法上課， 菲律賓多民間組織示威要求政府開放學生求重返校園
兒童關懷世代聯盟、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年 部等團體13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所 小學抗議，菲律賓學生快兩年無法到校上課，希望政 府盡快開放實體課程。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

兒童關懷世代聯盟秘書長邦加奈指出，疫情爆發前，菲律賓就有200萬弱勢兒童無法受教育，而疫情的爆發不僅使更多孩童必須工作維持家計，由於遠距教學品質堪慮，長期無法到校上課更嚴重影響學生的競爭力。

（中央社）菲律賓各級學校13日開學，但因疫情肆虐，學生已經500多天無法到校上課。菲律賓多個團體近日號召學生和家長走上街頭，要求政府兼顧防疫需求下，逐步開放實體課程。

菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，去年3月10日以來，馬尼拉當局就禁止學生到校上課。

兒童關懷世代聯盟（Salinlahi）、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年部（Gabriela Youth）等組織13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所小學示威。

菲律賓大學編輯協會（CEGP）、菲律賓學生聯盟（LFS）、左翼青年組織「國家之子」（Anakbayan）、青年黨（Kabataan）等團體近日也發動示威，要求政府讓學生重返校園。

「嘉布瑞拉」青年部發言人賈納（Shaye Ganal）說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）7月在國情咨文中承諾，嚴峻疫情下，政府將持續提供「優質教育」。但是菲律賓各級學校至今500多天沒有開放，政府承諾的優質教育仍不見蹤影。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）菲律賓教育部門主任法因格德（Isy Faingold）8日說，菲律賓和委內瑞拉是目前全球唯二因COVID-19疫情尚未開放實體課程的國家。

大馬尼拉奎松市（Quezon）學齡兒童家長傑奎絲（Jekris）說，孩子們待在家裡快兩年了，希望教育部趕緊開放實體教學。因為孩子需要網路才能學習，而且「我們除了提供（家庭）日常開銷跟食物，還要煩惱怎麼教導孩子們成堆的教材內容」。

兒童關懷世代聯盟秘書長邦加奈（Eule Rico Bonganay）告訴中央社記者，數據顯示，疫情爆發前，菲律賓就有200萬弱勢兒童無法受教育。COVID-19疫情不僅使更多孩童必須工作維持家計，由於遠距教學品質堪慮，長期無法到校上課更嚴重影響菲律賓學生競爭力。

邦加奈說，希望政府立即開放疫情低風險地區到校上課，進一步開放全國實體課程，並分配更多預算給教育部門，以確保遠距教學經費充足，同時保障教育工作者的健康與福利。

菲律賓家長示威 盼讓學生重返校園
Photo Credit: 中央社
兒童關懷世代聯盟、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年 部等團體13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所 小學示威。家長手舉標語，指遠距教學品質不佳，盼 盡快開放實體課程。 中央社記者陳妍君馬尼拉攝 110年9月13日

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。