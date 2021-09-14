疫情下500多天無法上課， 菲律賓多民間組織示威要求政府開放學生求重返校園

（中央社）菲律賓各級學校13日開學，但因疫情肆虐，學生已經500多天無法到校上課。菲律賓多個團體近日號召學生和家長走上街頭，要求政府兼顧防疫需求下，逐步開放實體課程。

菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，去年3月10日以來，馬尼拉當局就禁止學生到校上課。

兒童關懷世代聯盟（Salinlahi）、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年部（Gabriela Youth）等組織13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所小學示威。

菲律賓大學編輯協會（CEGP）、菲律賓學生聯盟（LFS）、左翼青年組織「國家之子」（Anakbayan）、青年黨（Kabataan）等團體近日也發動示威，要求政府讓學生重返校園。

「嘉布瑞拉」青年部發言人賈納（Shaye Ganal）說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）7月在國情咨文中承諾，嚴峻疫情下，政府將持續提供「優質教育」。但是菲律賓各級學校至今500多天沒有開放，政府承諾的優質教育仍不見蹤影。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）菲律賓教育部門主任法因格德（Isy Faingold）8日說，菲律賓和委內瑞拉是目前全球唯二因COVID-19疫情尚未開放實體課程的國家。

大馬尼拉奎松市（Quezon）學齡兒童家長傑奎絲（Jekris）說，孩子們待在家裡快兩年了，希望教育部趕緊開放實體教學。因為孩子需要網路才能學習，而且「我們除了提供（家庭）日常開銷跟食物，還要煩惱怎麼教導孩子們成堆的教材內容」。

兒童關懷世代聯盟秘書長邦加奈（Eule Rico Bonganay）告訴中央社記者，數據顯示，疫情爆發前，菲律賓就有200萬弱勢兒童無法受教育。COVID-19疫情不僅使更多孩童必須工作維持家計，由於遠距教學品質堪慮，長期無法到校上課更嚴重影響菲律賓學生競爭力。

邦加奈說，希望政府立即開放疫情低風險地區到校上課，進一步開放全國實體課程，並分配更多預算給教育部門，以確保遠距教學經費充足，同時保障教育工作者的健康與福利。

Photo Credit: 中央社 兒童關懷世代聯盟、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年 部等團體13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所 小學示威。家長手舉標語，指遠距教學品質不佳，盼 盡快開放實體課程。 中央社記者陳妍君馬尼拉攝 110年9月13日

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範