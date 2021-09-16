張亞中拿孫文思想包裝「自我赤化」，受傷最重的還是國民黨

文：蘭陽溪

國民黨黨主席政見發表會結束後，張亞中突然成為輿論焦點之一，不只是政見發表會的網路投票，近期網路聲量以及各泛藍群組中討論與宣傳，張亞中似乎吸收不少深藍黨員關注與支持。

就當不少深藍族群將長期的焦慮投射在對張亞中的支持時，以為張亞中的論點是救黨良方，殊不知背後已遭算計，越焦慮又越堅定的支持，反而讓國民黨飲鴆止渴，成了壓垮國民黨的最後一根稻草。

即便國民黨有集體救世主情結，支持者也該知道，這位救世主必須能帶領國民黨爭取最多中間選民認同，才能幫助國民黨起死回生。張亞中顯然不是那位能帶著國民黨爭取更多認同的人，而國民黨可能在他的鼓吹下走向極化。

和平備忘錄？先說服民眾買單吧！

張多次極力主張，如果當選，便要拿出方案前往北京與中共談和平備忘錄，如果談妥，便將該版本帶回給國民黨黨員投票，通過後成為國民黨競選政見，2024當選後與對岸簽訂和平協議。

這個看似理想崇高，推動兩岸和平的政見，實際上卻是昧於政治現實的一廂情願。曾有其他評論者撰文評論過此方案的不可行，因為和平備忘錄雖然立意良善，但是沒有獲得全國民眾支持前便貿然行事，只會讓國民黨再次輸掉總統大選。

此外，張的方案，若要細究，相當於陷國民黨於不義。

試問，與北京談和平協議，版本何來？如果是用張亞中制定的版本，那麼為什麼要用他的版本？在沒有任何民意基礎授權下，國民黨黨主席親自前往北京談和平協議，且非視全國民眾意見於無物，完全沒有尊重人民的選擇權。這種獨斷獨行的作法，不會讓中間選民更加厭惡國民黨？這些都是張亞中主張中所忽略的，但對國民黨卻又是最致命的問題。

Photo Credit: 中央社

當張亞中批評江啟臣與朱立倫沒有提出方案時，同時他自己也沒有提出任何說服中間選民的方法，即便國民黨全黨失心瘋，將這個和平備忘錄列為總統大選政見，就自然能讓全國人民認同？這種直線式的思考，會不會把政治想得太過簡單，把民眾想得太過單純，把自己想得太過偉大？

不只是政治現實的問題，張亞中所提的和平備忘錄，問題更大，嚴重點說是「賣台備忘錄」一點也不為過。

例如，其中第八條（對統一後政治制度安排），提到：

「雙方認識到，追求和平統一是責無旁貸的民族責任，惟對於統一後的政治安排有不同意見。中國共產黨主張『一國兩制』是統一後兩岸的政治安排；中國國民黨認為孫中山先生所主張的『天下為公』之精神是統一後應有的共同政治制度基礎。」

這條內容，完全扭曲國民黨的核心理念，成為中共一國兩制的哈巴狗。

國民黨黨章第一條與第二條說得很清楚：第一條中提到國民黨「基於三民主義的理念，建設臺灣地區為民有、民治、民享的社會，實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家。」並在第二條中確立「融合族群，團結全民，復興中華文化，實行民主憲政，反對共產主義，反對分裂國土，並堅定『以台灣為主，對人民有利』的信念」換言之，守護中華民國自由民主憲政體制，是國民黨最根本的核心價值之一。

然而，張亞中版本和平備忘錄中，只提到「天下為公」這個寬泛的概念，卻對國民黨維繫自由民主體制的黨章精神隻字未提，相當於扭曲呈現國民黨的核心價值，失去捍衛國民最高利益的立場。

這只是其中一條，張亞中的和平備忘錄中這類「bug」不少，稍微換個角度解釋，就能為中共的一國兩制大開後門，如此漏洞百出的方案，如何叫國民黨支持？如何能讓國民放心？

至於張亞中屢次說要有理念，自然能夠爭取民眾支持，邏輯沒錯，但是缺乏對現實的充分理解。2016年的「一中同表」不就是一明證？柱柱姊因為這個概念，受了多少委屈？當年「一中同表」提出後，立即讓國民黨受到民調血崩，這就是為張亞中口中所說的，有理念便能爭取到民眾支持？統促黨也有理念，但是統促黨能執政嗎？

清除李登輝政治遺毒？越清黨，黨越小

張亞中訴求的另一項使命，要掃除前總統李登會在黨內的「政治遺毒」。任何會理性思考的人，聽聞後不禁要問，何謂李登輝的政治遺毒？是否有嚴格的明確定義呢？

1998年馬英九前總統競選台北市長時，李登輝曾在台上拉起馬英九的手高喊「新台灣人」，請問，馬前總統算是李登輝的政治遺毒嗎？吳敦義前主席也曾受李登輝提拔，先後擔任過台北市黨部主委以及高雄市長，吳前主席也算李登輝的政治遺毒嗎？或是國民黨內所有本土派，都應該被視為政治遺毒而被掃除了？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

要掃除遺毒，說起來很激昂，聽起來似乎也很爽快。但是沒有清楚的界定以及能被驗證的理性論述，使用「掃除遺毒」來強調自我的正當性，容易讓國民黨員之間相互懷疑、不信任，更因為這種高張力情感訴求而失去黨內理性討論空間，不僅非常不負責任，更容易被拿來作為政爭工具，如此與納粹、共產黨，甚至時下流行的「塔綠班」又有何差異？

過去尚未民主化的時代，因為沒有外部可以匹配的競爭對手，這類「清黨」式口號或動作，或許可以鞏固一個威權政黨的政權。但是現在是民主時代，一個民主政黨必然需要廣納更多認同者，才有執政機會。一個在民主體制下的在野黨大談清黨，只會為自己製造更麻煩的敵人，更難取得執政，誠可謂不知今夕是何夕。

綠營盼著藍營自我赤化

在國民黨主席選舉辯論後不久，張亞中驚人的網路民調出爐，彼時一種奇特的耳語在輿論圈蔓延。

據悉，有疑似對手網軍的網友，在綠營社團或私人群組號召，一起去藍營社團「反串」成「張粉」跟「韓粉」，遭眼尖的藍營網友截圖下來。教戰守則為：反串張粉時，說話越激烈、表現越失控越好。至於反串成韓粉時，就要散播「韓國瑜與張亞中理念一致，韓國瑜已表態挺張亞中」等謠言，搭配「主席選張亞中，總統選韓國瑜」的圖卡，攪動若干深藍支持者或黨員的情緒。

另外，亦有從事網路流量追蹤相關業者披露，網路民調確實在一定的時間點，遭大量灌票，追蹤IP源頭後總會在某處「斷頭」，而當中也有些是追蹤到對岸IP，可能同時被「1450」和中共五毛小粉紅操作，張亞中才有異常飆高的情況。該業者直說，「如果那個網路民調是真的，表示張亞中的主張是台灣多數，可能嗎？」

這種特定陣營刻意操作特定人的聲量，表示他們也正密切注意國民黨的動態，盼著藍營「自我赤化」。

作者提供

國民黨新黨化

聯合報鳴人堂最近有一篇讚揚張亞中理念的文章，論點相當清新脫俗，可謂當代奇文，再次驗證張亞中將會是帶領國民黨走向走向極化的「chosen one」。

該篇文章，給了國民黨三條策略。

一個是讓張亞中帶領國民黨清理李登輝遺毒的訴求，認為國民黨應該在張亞中帶領下，展開第三次清黨，掃除黨內本土派，以精兵對抗民進黨。其二，讓張亞中帶領下，抱持國民黨高齡化，理由是黨員高齡，代表平均財富最大化，可以收高額黨費。其三，國民黨在張亞中領導下，往極端靠攏，如此才能作為「白、藍」這個泛藍陣營的有力側翼。

果然是好計策！國內早有政黨奉行類似策略，君不見新黨、統促黨之事乎？

無論這類文章背後的目的是「打著藍旗反藍旗」，或者是「反串提醒」，抑或是「亞中粉的遠見」，終究說明了一件事，張亞中的個人立場或理念，只會讓國民黨走向極端化，徹底喪失重返執政的能力。可憐的是，許多深藍黨員因為內心的焦慮而被蒙蔽，對他們而言，恐怕非要等到國民黨徹底泡沫邊緣化了，才會一朝驚醒。

國民黨員或許還未意會過來，此次黨主席選舉背後代表什麼意義，本次的國民黨主席選舉已經無涉江啟臣或朱立倫的個人對決，而是國民黨到底是就此毀滅，還是通往改革開放之路，更宏觀的影響是台灣民主的健康，少了國民黨，民眾黨也不見得崛起，那麼又有誰能監督民進黨？

當張亞中藏在孫中山思想底下的「赤化」意圖沒被發現的時候，聲量竄起，於國民黨內可牽制黨中央走向中道，於國民黨外可重創國民黨形象，誰借勢與張亞中搞政治合流，誰又與張亞中實質密切往來，且看前述一旦都成真後，誰最能得利便可略知一二。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航