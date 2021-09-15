《與希林攜手同行》：是枝裕和與樹木希林對談《比海還深》、《橫山家之味》

文：是枝裕和

《比海還深》的個人失敗

是枝：拿《比海還深》第一稿給希林女士，是您邀我到一間名為小川軒的餐廳吃午餐時的事。當下我同時提出了《海街日記》的邀約，您馬上答應：「這種角色的話我演。」但是，《比海還深》您則是拿回去考慮了一陣子後回答：「這個我有點沒辦法。」拒絕了我一次。

樹木：雖然劇本裡完整地呈現了只有是枝先生才能描繪出來的影像世界，但是我腦中瞬間浮現「這個角色的話就算不是我，大概同年紀的人都能演」、「如果因為我接了，害其他人沒辦法演的話就不太好意思」等各式各樣的想法，再加上拍攝時間與其他電影重疊，因此就將劇本拿去還你了。

是枝：然後我說：「不行不行，這樣我很困擾，」於是第一稿在我們之間來回推託了大約一個小時（笑）。

樹木：實在看不到盡頭，最後我認輸了，因為我是個急性子。

是枝：因為我心裡抱著非希林女士不拍的想法，雖然我也理解希林女士在擔心什麼。

樹木：你覺得我在擔心什麼？

是枝：您擔心：「觀眾會想看這個嗎？」、「我知道這個角色很適合我，也知道導演想要拍這個的心情，但觀眾會想看嗎？」還有您也擔心：「不知道我能不能為這部作品添加新意。」

樹木：沒錯。接拍《橫山家之味》時雖然一方面是抱著助人之心，不過劇中的角色設定是自己的兒子過世，心裡背負著那種無可奈何的悲傷。但是這次的角色出乎意料地沒有背負任何包袱。

是枝：當時您說了「對演員來說毫無頭緒」、「沒有成就感」。不過，正因為這樣我才希望希林女士來演。

樹木：這種事很常見。在選角的時候說「這個角色由平凡無奇的人來演最好」。但實際上把人找來了，真的只要「平凡無奇」嗎？明明還需要具備「平凡無奇的人的魅力」才行。此外，比如說放蕩不羈的男性角色。有個對這個女人搖擺不定，對那個女人也猶疑再三的人，於是說：「這個人很適合，對吧？他是個散漫又優柔寡斷的人喔！」這樣的演員看起來只要做自己就好，但在電影中能不能讓那個角色變得有魅力又是另外一回事了。正因為如此所以選角才常常會失敗啊。把「平凡無奇的角色」演得有魅力是一件很難的事。

是枝：那《比海還深》很難嗎？（笑）

樹木：的確很難。但是，就算我沒有深入思考，導演也會很自然地把細節拍下來，所以成品還是變得很好。像是孫子說：「如果中彩券了就可以再一起住了嗎？」劇本上沒有寫那裡要流眼淚，如果寫了一定又會演成別的樣子。

是枝：那一幕是因為演孫子的吉澤太陽演得好，連寫劇本的我都沒想到會變成希林女士流淚的畫面。原本的設定小孩天真無邪的感覺要更強烈一點，但是在現場，我察覺太陽說台詞的方式傳到了希林女士內心深處，所以邊聽邊流眼淚也是很容易理解的。

樹木：導演還將喊卡的時間點延後了，我說：「好開心啊！」並凝視孫子的臉那一幕，被拍下並保留下來了。

是枝：那是一不小心就可能失敗的一幕，從希林女士的角度來看，是不經意被孫子感動的，所以我覺得那個眼淚很棒，不是慢慢累積起來，是突然冒出來的眼淚。

樹木：這個角色其實沒有那麼孤獨，有兒有女，女兒還有兩個小孩，會讓孫子去玩花式溜冰、也會給點零用錢。所以內心是很充實的，但在那瞬間感情一下子湧了上來。「一起住吧」這句台詞，我在讀劇本時並沒什麼特別的感覺，但在現場看著孫子的臉，情感就瞬間湧上心頭。而且導演還將那段保留了下來，有些導演就是對這種細節無動於衷，會說：「好，卡！」打斷，那我就會想：「啊啊─」這樣（笑）。能夠遇到精準察覺到這些的導演，對演員來說真的很幸福呀。

是枝：雖然不好意思，但是有點開心（笑）。

樹木：結尾的地方也是，有一幕是媳婦（真木陽子＊2）和我在廚房對話的場景，對吧？我說：「已經無法補救了嗎？」「怎麼會變成這樣呢？」然後哭出來，喊卡之後我對導演說：「是不是有點哭得太誇張了？」導演說：「沒關係，沒有拍到您的臉。」

是枝：雖然劇本有寫突然哭起來，但是目的不是要希林女士哭泣，重點是「婆婆在眼前哭出來」這件事讓媳婦接收婆婆情緒的場景。

樹木：沒錯，那才是重點。所以即使失敗了我也放心地託付給導演。但是，《比海還深》還是有個地方我覺得「失敗了，身為演員的我疏忽了」。對是枝先生的母親來說，是枝先生是最可愛的，比兩個女兒（指是枝的兩個姐姐）都可愛。我如果在畫面中多表現出一點那種「即使如此兒子還是最可愛」的感覺就好了。不是透過言語來表達的那種。會這樣說是因為，面對媳婦總有某些看不順眼，看到她在廚房慢吞吞的樣子就會想：「這種媳婦，真討厭啊」或是「我兒子會變成那樣的人，你也有錯」等等。

是枝：關於對媳婦的想法要在哪裡展現，我的安排不是在她面前，而是透過在公車站與兒子對話，或像與女兒對話時「因為她有讀書～」這類台詞來表達。

樹木：確實有那些台詞。在陽台上，邊聊著蝴蝶的話題，邊說：「不應該這樣。」完全不認為是自己的錯。「是爸爸不好」、「如果不是那種媳婦的話」、「是這個社會沒眼光」等等，真的打從心底這麼想。那樣的母親我看多了。雖然不需要講得太明顯，但如果能在舉手投足中多點著墨就好了。自己的兒子沒能成為心目中的大人，那不是自己的錯，如果能多表現出一點這種婆婆特有的厚臉皮就好了。

是枝：不過說到對「兒子老婆」的想法，在《橫山家之味》裡您對媳婦發言相當犀利，比方「什麼都是撿別人的」之類的。但是對這個媳婦，您則是說「如果我也有讀書⋯⋯」、「如果時代不同，說不定我已經和丈夫離婚了」等等，有某些地方是重疊的。

樹木：也就是說，某些地方頗有同感。

是枝：對，我是這樣理解的。

樹木：嗯⋯⋯不過，我覺得我應該演得更笨一點，那和有沒有受教育無關，而是「無論如何對母親來說兒子都是最好的」那種心情，我應該可以用稍微碰觸兒子等方式，不著痕跡地表現出來。

是枝：不會啦，已經表現得很充分了喔。

樹木：由我來拍的話，就會暗存一點壞心眼，會不經意表現得太明顯，但是是枝先生的電影分寸就會掌握得恰到好處，那就是是枝先生的人品。總之，對母親來說兒子不管怎麼樣都很可愛，女兒就不是了（笑）。

是枝：我和姐姐還有母親的關係也一樣。姐姐總抱怨：「為什麼都只有小裕有？」然後母親就說：「因為⋯⋯」，那個「因為⋯⋯」其實沒有理由吧。

樹木：沒錯。我本來以為我們家只有我和妹妹兩個人，沒想到母親在和父親結婚前已經生了一男一女，一直到我們長大還繼續隱瞞，還把那兩個孩子叫來母親開的店裡幫忙。我是在母親過世後才知道這件事。那個男孩明明盜用了母親和店裡的錢，但母親還是覺得「那個孩子最可愛」。雖然沒有說出口，但那種情感溢於言表。至於有點笨的部分，和與其相對的「如果不是那個媳婦的話⋯⋯」、「如果時代不同的話⋯⋯」等等，將責任歸咎到他人或外在世界上的這種表達，是母親的特質。我自己也是一個母親，如果無暇像那樣說三道四只是一路向前就另當別論，但從客觀的角度來看，那種母親還滿令人同情的。那並不是件令人厭惡的事。

是枝：但是，我想某方面應該也能感覺到，正因為深愛兒子，所以會發現兒子與折磨自己的丈夫既相似又危險。

樹木：不太會去思考未來的事，現在兒子變成那樣是因為「繼承了父親的血脈」，只會這麼想。大家內心深處都存在那種母親特有的頑固和堅強、自我中心的思考方式，那和有沒有受教育無關。

是枝：飾演媳婦的真木（陽子）小姐如何？

樹木：真木小姐有點缺少女人的性感，所以我想：「我兒子真可憐。」（笑）當然真木小姐很漂亮，不過有點像少年，對吧？這種本質會自然顯現。就像我也沒打算要使壞，但是壞心眼的本質會跑出來。比方阿部先生問：「和他（新的戀人）做了嗎？」她回答：「別說了啦！」的場景也是，真木小姐真的就是「別說了啦」（笑）。如果多帶點肉體上的性感，聽起來感覺就會完全不一樣。

是枝：那裡有點顯露出她的強勢了。

樹木：對。唉，整個宣傳活動期間，我都讓自己以媽媽的角度來看，想著：「如果我家又帥、又高、又可愛的兒子的老婆能稍微不同一點的話⋯⋯」（笑）。

是枝：（笑）一起來看看這部作品實際的畫面吧。這是阿部先生拿著蛋糕來到媽媽家，希林女士打開盒子、把盒子的繩子綁起來、將蛋糕放進冰箱的場景。那個綁繩子的手法和我母親一模一樣呢。

是枝：以導演的角度來說，這是一個想不移動阿部先生，在其周遭邊移動希林女士邊展示住宅房間內部的場景。希林女士在這段期間內不斷移動，我是預設希林女士可以做到這件事才拜託您這麼做的，但實際上這很困難，對不對？

樹木：一般人做不到喔，因為注意力會跑到台詞上頭。

是枝：這是訓練後的結果嗎？

樹木：在文學座有個叫做柔軟體操的東西，把全身的力氣放掉，從如木偶般被吊著的狀態開始，「現在只動腰」、「只轉動胸口」。然後像木偶「好，抬起右手」、「抬起兩手」、「繩子突然被切斷了」，只移動身體一部分的訓練，這個我和橋爪（功）先生特別拿手，說不定和那個訓練有關係。

是枝：也就是把身體的部位想像成各自分開的狀態。

樹木：沒錯。像是一手注意不讓杯子裡的水灑出來，另一手做著別的事，這是可以憑感覺做到的。那個柔軟體操並不像訓練那麼嚴格，只是一週大約會有一次的課程，我們兩個人特別出類拔萃，將力氣放掉的狀態拿捏得很好。我能自誇的也僅止於此，但這對演員來說是個有利的武器。

是枝：對導演來說，如果會覺得這個演員「不太容易運用」，多半是因為他把百分之百的注意力放在說台詞上，太想把自己的台詞說好的時候，身體就會變得僵硬。就算是專業演員也一樣，在說話時就沒辦法移動，希林女士和那種人完全相反。

樹木：還有，說完台詞後大家會停在那裡，可能是放鬆下來了吧。

是枝：在這個場景裡您綁完繩子後又去摺塑膠袋了吧。

樹木：其實我在摺塑膠袋時總會沙沙沙地把空氣擠掉，那樣做心情很暢快，

但聲音可能有點吵於是提醒自己別那麼做，所以說演員不認真過日常生活不行呀。在這部電影裡也是，有把可爾必思放進冰庫做成冰，唰唰地邊刮著冰邊問：「不臭嗎？」的場景，像這樣實際上做過正是生活的痕跡，那些細微的小地方存在著真實感，所以看完時才會覺得很滿足呀。

是枝：另外一個地方，是和阿部先生在路上聊著蝴蝶話題的場景，從巧遇橋爪先生，站著短暫聊了一下的地方開始看，好嗎？

是枝：打完招呼要離開時，橋爪先生將「空白」掌握得非常絕妙。可能有觀眾會以為，橋爪先生是不是瞬間忘了台詞，但他本人很享受能呈現出這種像是忘記台詞般的空白。他根據實際上到了這個年紀就會如此的事實，完美地拿捏這樣的空白。

樹木：那可以說是某種直覺。他不會再三斟酌後決定：「這麼做吧！」而是信手拈來般的表演。在放貝多芬的唱片時也有一段空白，他與我對視時用眼神告訴我：「放心！我沒有忘記台詞喔！」（笑）

是枝：普通人的話很難做到。

樹木：嗯，做不到。所以在《家族真命苦》裡那卻變成一種阻礙，很可惜（笑）。真可憐，橋爪先生四輪溜冰也很厲害喔，在舞台上來回溜也絕對不會掉下去。

是枝：也就是說身體素質非常好吧。在這個場景裡，和橋爪先生分開後，您和阿部先生一起走，希林女士說：「（仁井田的妻子）好像三年前過世了。」我在剪輯時曾打算剪掉，您記得嗎？

樹木：不記得。

是枝：我說：「這裡，我把它剪掉吧，」您明確地說：「不，這個母親一定很在意那個人的妻子的事，這裡留著比較好。」

樹木：啊，這樣啊。我現在也是這麼想的。

是枝：看了成品，我也覺得留下來太好了，可以稍微窺探到這位母親「兒子不在時的生活」。

樹木：沒錯沒錯。母親想跟兒子清楚表達「那個人的妻子已經不在了」這件事。雖然即使如此他也絕對不會是自己的身邊人，但還是想先跟兒子說明的那種心情。那句台詞能留下來真的太好了呢。

另外還有⋯⋯對了，阿部先生和池松壯亮＊3的組合很奇妙。

是枝：那裡很棒，對吧。阿部先生也說：「池松給我很大的幫助呀。」

樹木：在賽馬場「借我一點（錢）」那裡，一直糾纏不放的片段非常精采。他們真是很棒的組合呢。

書籍介紹

本文摘錄自《與希林攜手同行》，臉譜出版

作者：是枝裕和

【作者介紹】

是枝裕和，電影導演，電視編導。1962年出生於東京，1987年從早稻田大學第一文學部文藝學科畢業後，便進入TVMAN UNION工作，主要負責報導性節目：追溯負責水俣病的環境廳高官自殺的《但是……》（1991年，富士電視╱銀河獎優秀作品獎）、觀察一頭小牛和孩子們三年成長過程的《另一種教育〜伊那小學春班記錄〜》（1991年，富士電視╱APT優秀獎）、無法累積新記憶的前向性健忘症男性患者與其家族的記錄片《記憶喪失時……》（1996年，NHK╱放送文化基金獎）等。

1995年首次執導的電影《幻之光》，獲得第52屆威尼斯國際影展金奧薩拉獎，三年後獨立製片的作品《下一站，天國！》獲得世界各國的高度評價；2004年，《無人知曉的夏日清晨》在坎城影展一舉摘下史上最年輕的最佳男主角獎（柳樂優彌）；2006年首度拍攝時代劇《花之武者》，挑戰「復仇」議題；2008年發表反映自身經驗的家庭倫理劇《橫山家之味》，榮獲東京影展最佳導演藍帶獎，同年12月推出首部記錄電影《祝你平安：Cocco的無盡之旅》。

2009年，以《空氣人形》奪得第62屆坎城影展「一種注目」單元最佳影片，因描述官能性愛情與奇想新境界廣受讚揚；2011年執導電影《奇蹟》，獲得59屆西班牙聖・賽巴斯提安國際電影節最佳劇本獎。2012年自編自導與剪接首部連續劇《返鄉》。

2013年秋推出福山雅治主演的《我的意外爸爸》，獲頒第66屆坎城影展評審團大獎；2014年，從TV MAN UNION獨立出來，與西川美和、砂田麻美等人創立製作者集團「分福」；2015年電影《海街日記》入選第68屆坎城影展主競賽片，贏得第39屆日本電影金像獎最佳影片、最佳導演、最佳攝影和最佳照明獎；2016年，作為電影、影像製作者的作品廣受好評，榮獲第8屆伊丹十三獎；2017年編導的《第三次殺人》，於第74次威尼斯國際電影節首映，拿下第41屆日本電影學院獎最佳影片。

2018年，繼黑澤明、今村昌平之後，以《小偷家族》奪得金棕櫚獎；2019年，邀請茱麗葉．畢諾許、凱薩琳．丹妮芙兩位法國影后拍攝外語片《真實》。目前正在進行由宋康昊、裴斗娜擔綱演出的日韓合作新片《Broker》。著有《我在拍電影時思考的事》（臉譜出版）等書。

【本書特色】

日本國民大導演與演技派國民奶奶攜手完成的唯一著作

盡窺導演與演員的相知相惜、影視前輩對後進的無私提攜

母親對兒子比海還深的關愛、兒子對母親的倚賴與仰望

以及日本近半世紀電視電影文化的發展與演變

樹木希林逝世週年是枝裕和送給她的情書，三週年前夕中文繁體版登場

近50幀的珍貴照片+導演手繪分鏡圖，獻給深愛影壇最佳拍檔的讀者 壓箱收藏

Photo Credit: 臉譜出版《與希林攜手同行》

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航