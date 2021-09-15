【TNL沙龍本週議題】中秋節要到了，你有什麼安排？

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本週熱議話題：中秋節要到了，你有什麼安排？

下週二（21日）就是中秋節了，以往大家會把握難得的連假與家人或朋友出遊，或是一起烤肉、賞月、吃月餅等等。不過由於9月初開始，台灣開始發生國籍機師的突破性感染，再加上新北市幼兒園的群聚案，疫情的蔓延情況再度急拉警報，讓各縣市都繃緊神經應對，民眾原本安排好的中秋烤肉計畫，也跟著受到影響。

即使指揮中心日前表示中秋假期的相關防疫規定需要到18日才能有進一步的決定與指示，但許多縣市已經提早宣布相關事項，站上文章有各縣市的相關指引，原則上大部分縣市已經取消相關的大型聯歡活動，也禁止在河濱公園或公共場所烤肉，而有部分縣市明確指出僅有同住家人可以進行居家烤肉。

今年的四天中秋連假，你打算怎麼做，跟我們分享一下吧！歡迎於文章下方與更多人進行討論～

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核稿編輯：楊士範