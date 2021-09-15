【日本自民黨總裁選舉】筆記本寫滿民間批評執政黨的壞話，岸田文雄能否殺出重圍？

一本筆記本引熱議

日本自民黨在9月29日將選出新一任總裁，這也標榜了下一屆首相面孔會在同時決定。

就在現任首相菅義偉於9月3日宣布不選之後，黨內各方人馬就在下面持續較勁，目前浮出檯面上的人選（12日前），就有現任規制改革擔當大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、前內閣府特命擔當大臣野田聖子，跟前外務大臣、政調會長的岸田文雄。

當中，岸田文雄也是這幾位人選中最早，在8月26日即表明要出馬競選總裁；而且如果要論當中最有總裁經驗，也是非岸田文雄莫屬。早在2018年時，就一度傳言他要出馬角逐，但最後岸田選擇不出馬，由前首相安倍晉三跟石破茂兩人對打。直到2020年安倍辭去首相職位後，岸田才首度出馬參選，但仍是以懸殊票差敗給菅義偉，這次重披戰袍，岸田勢必也抱著臥薪嘗膽決心。

不過，岸田文雄過往的談吐給人溫吞、緩慢，而且言詞平淡、無法讓人集中精神等，因此如果既定印象沒有掃除的話，還是會無法得到多數黨員與派系人馬支持。為了解決這些刻板印象，岸田文雄這段時間也開始改變話語態度，首先，他跟自家派閥「宏池會」的年輕議員開設了YouTube頻道，定期舉辦對談節目回答網友們迫切的民生經濟問題，用輕鬆地談話風格來抓住年輕與中生代族群。

其中，這次總裁選舉受到關注的，也在於岸田文雄的「一本筆記」。

他在8月26日的記者會上，拿出一本寫滿密密麻麻文字的小筆記本，並稱這是他跟日本民眾第一線接觸時，所記下的「為民服務」心得。一年多來已經有了兩、三本之多，筆記內容也讓眾家媒體好奇，岸田雖然之後都不太明講，但有略為提及是拜訪各家商店街與飲食業、工會的心得，並笑稱「其實說壞話的是蠻多的」。

民生經濟與後疫情

然而，岸田為何會突然積極走訪民間、特別是商店街與飲食業者等，其實這也是目前自民黨政權在營運的痛點。從2020年1月中國武漢爆發新型冠狀病毒疫情擴散到全世界後，對於不能內用的飲食店面來說，除了只能轉為外帶夾縫中求生存外，幾乎沒有第二條路；加上2021年幾乎都在「緊急事態宣言」發布期間，店面連酒精都無法販賣，這些也成為岸田積極想爭取民心的地方。

岸田在電視節目上也朗誦一小段自己的訪談稱「我們是商店街經營三代的店面，只能努力硬撐到現在，配合政策。但是，果然還是看不到未來，真的太痛苦了。」也因此，岸田也主張「新型態的日本資本主義」要跟過去的「安倍經濟學」做出區別，期望在後時代的防疫對策下，能編列數十兆日圓改善社會經濟、並希望能用減稅等策略增加中間層收入戶的可用所得分配。

對於後疫情的對策，岸田文雄也是少數講明「我們日本就是要跟疫情一起共存」的政治家，他預估年底前疫情會慢慢平息外，也贊同目前菅義偉政權在推行的「打完疫苗兩劑後逐步開放餐廳內用跟飲酒」與智慧型手機發行「疫苗護照」等措施。較為不同的是，岸田文雄期望在2022年後，在日本做PCR（核酸）檢查可以達到免費外、還可以跟歐美一樣多處賣場即可以設點簡單採檢。

特別是一年多的疫情，讓世界各地醫療體系崩解，日本雖然達不到崩潰，但確實瀕臨相當逼迫的界限。因此岸田文雄也強調會設立「健康危機管理廳」外，未來也會從國立大型醫院的病床增加著手，其中日本醫院7成是民間經營，他也考慮每隔一段距離就設置類似「野戰醫院」的空間，只要一有醫療危及或確診擴大，就可以即刻調動附近的開業醫生就近支援，讓各地的醫療系統組織化可以更緊密。

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黨內人事任用改革

這次的總裁選舉，岸田文雄也提出了一個罕見的黨內改革「一年一期、最多三年」，意即黨內的職位每一年任命一次，最多連任三年，這樣的呼聲一出，也在黨內引發正反兩極的評價。

特別是這樣的改革建議，有被認為是針對黨內的幹事長二階俊博所打算。目前就任幹事長五年的二階俊博，也是自民黨有史以來最長任期的幹事長，幹事長等同黨的核心決策中樞，一直以來二階也是主掌很多黨內的生殺大權。

如果岸田真的當選，往「一年一期、最多三年」的路線走去，勢必也會開始弱化黨內大派閥間的聯繫，對於岸田派（46人）等小派閥實為比較有利，避免權力過度集中。但想當然爾，黨內大派閥的細田派、麻生派等一定不會樂見，因此黨務改革想法，有可能成為岸田是否能取得黨內支持的直接理由。

岸田文雄還有一個直接影響民意的表態，就是對皇室將來的「母系天皇」持反對意見。雖然對於保守派系的人士來說，可能會增加比較多議員票，但是對地方票來說，有可能是一個扣分表態。

而在這次的總裁選舉中，岸田也是少數呼籲不要按照派閥大小或推薦來投票，要以「自主意願投票」來決定自己認為適任的新總裁。這樣的呼籲能否真的獲得黨內年輕或中生代響應，都要端看投票結果。

能否走向對中強硬？

1957年出生，現年64歲的岸田文雄，一家三代從祖父岸田正記擔任眾議院議員開始就是政治世家。加上家族出身地廣島，在二次大戰時曾經遭到原子彈無情地砲轟，也因此岸田文雄的反戰性格尤為強烈，主張日本永久和平外，也認為要跟中國透過對話來解決問題，在黨內以及外界眼中算是較親中派的政治家。

然而在這次總裁選戰中，岸田文雄卻也罕見表示，往後的日美將要一起聯手，面對中國與台灣可能的發生的兩岸危機，必要時日本也要有足夠飛彈防禦能力，也稱中國在趁勢崛起之餘，如何在戰略上防止特定技術等被中國竊取，確保「經濟安全保障國家戰略」是當務之急外，也會強化日本海上保安廳法案來對抗中國《海警法》。

特別的是，岸田在12日的YouTube線上會談中，也罕見表示日前日本國會成立的決議案中，譴責中國在新疆對維吾爾人的殘酷迫害是「應該要做的」，並稱「現在，威權主義的政治體制國家正在不斷擴張中」，未來當選總裁，會設置新的總理輔佐官專門面對人權壓迫議題。

只是，這是否就意味岸田文雄捨棄了過往被大家認為較溫和的鴿派形象，轉而在國際戰略上對中強硬？那倒也不至於。世界大環境下，包括美日印澳等「四方會談」9月底又要在華盛頓進行面對面實體會議，未來無論是誰當選總裁，都會順著這個既有脈絡下，去沿襲日本與歐美等民主陣營國家的外交戰略，當過外務大臣跟防衛大臣的岸田，也是在這個既有架構下發言。

但可以確定的是，岸田如果無法當選總裁，可能這也是他政治生涯奪取高位的最後拼搏，因此這次也是抱持壯士斷腕的決心。抓取民意之餘，坐穩黨內輿論方向，將是岸田文雄能否在最後一刻戰勝的關鍵。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航