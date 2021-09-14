今日本土新增2例，裝修工人夫婦病毒序列與幼兒園群聚一致、自主健康管理者不可入校上課

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案，均為幼兒園群聚案發生後居家隔離期間檢出，分別為幼兒園的幼兒及其同住家人。案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，於9月6日因幼兒園群聚匡列為居家隔離對象，案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案採檢於今日確診。

幼兒園群聚的社區接觸者、北市裝修工人夫婦基因定序也出爐，醫療應變組副組長羅一鈞指出，夫婦兩人病毒的基因序列和幼兒園群聚的個案完全一致，研判是同一起事件。

另外，羅一鈞強調整起幼兒園事件病毒的基因定序，和國內過去境外移入、屏東群聚、桃園機師的Delta序列都不同，是國內全新的序列，先前也沒有偵測到相同、或非常類似的序列，

陳時中表示，因為這兩個個案在匡列中，所以沒有持續向社區擴展，都在控制的範圍內。而幼兒園群聚案還在持續擴大疫調中，目前匡列3537人，其中陰性3333名、陽性27名、檢驗中176名，在社區則沒有看到另外的感染者。

莫德納第2劑何時打？到貨再說

針對記者提問關於莫德納疫苗第2劑的施打，陳時中回應，目前一到三類的民眾時間到就可以施打第2劑，另外就是第1劑的混打，並解釋中央政府官員之所以先打到第2劑，不是因為先安排讓他們打，而是因為這類接種時間較早。

陳時中表示，先前莫德納開打人數較多的是7月1、２日，因此到現在開始會有第2劑需求，日後一旦莫德納到貨，就會盡快開放打第2劑。

自主健康管理者不可入園、入校

有民眾對於自主健康管理期間是否能入校上課有所疑惑，對此，發言人莊人祥說明，自主健康管理是指沒有出現症狀就可以正常生活，外出時全程正確佩戴醫用口罩，避免出入無法保持社交距離、接觸不特定人士的場所。

醫療應變組副組長羅一鈞則援引教育部8月底公布的指引，指出具有感染風險者不可入校、入園，包含居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，因此不管是確診學生解隔離後的自主健康管理，或因為學校隔離而被要求自主健康管理，都不能實體到學校上學，但可以在家用視訊、遠距上課。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：