《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》：身為製作人，很多時候你的付出不會得到認可

文：莫琳．瑞恩（Maureen A. Ryan）

劇本創作與修改過程

如同前面所討論的，瞭解並能辨認絕佳劇本的組成要素，是極為重要的事情。

製作人必須要做足功課，並給予編劇清楚且有建設性的修改方向。「編寫」劇本其實不是個恰當的用詞，這個流程應該被稱為「改寫」劇本，因為正是修訂的過程，才讓劇本與眾不同。製作人要確保最終的劇本成品已經過反覆修改，直到你和編劇都同意，這是自己所能創作出的最好版本。

班傑明．奧德爾（Benjamin Odell）是位才華洋溢，製作過《女孩向前衝》（Girl in Progress）與《如何成為拉丁情人》（How to be a Latin Lover）等片的製作人，也是3Pas Studios 製作公司的共同創辦人，擁有關於劇本修訂與企畫過程的豐富經驗。我與班傑明進行了一場訪談，請他針對這些主題發表自己的想法，並交流他的經驗，以下是訪談文字紀錄。

莫琳：身為製作人，成功策劃一個案子有哪些必要步驟呢？

班傑明：最重要的就是素材的所有權，也就是最終所謂的「產權鍊」（Chain of Title）。發行公司或製片廠在看案子的時候通常有幾個首要條件，其中一項就是產權鍊。兩者皆會追溯既有素材的授權擁有者，以及原素材的授權是如何被轉移的。今天不管是原素材是來自於一本小說、一部紀錄片還是一個想法，都須釐清此授權如何轉移到編劇、製作人以及將於某段時間持有這份產權的發行商手上。

當你在開發素材時，你要問自己：這些想法是從何而來？素材源自何處？掌握這些素材的授權了嗎？如果授權不在自己手上，要解決的第一件事，就是找出要如何獲得授權，並持續持有此授權，直到素材已開發至可用來籌措資金與進行拍攝的階段。

很多新手製作人都要等到案子已經進行到半路了，才會發現這個問題。他們在很早期就已經找到了喜歡的劇本，並開始跟編劇合作，也花費許多精力將素材調整至受歡迎的模樣。然而在他們準備出售劇本時，才發現尚未與編劇簽約抑或談妥劇本出售的條件，這時編劇就有可能會離開，或是獅子大開口要求其他好處，或是覺得他們值得與其他更好、更厲害的人合作。那這就是為什麼敲定授權是企畫階段的首要考量，接著才能思考創意層面的事情。

再來，身為製作人，我認為你需要思考並詢問自己：誰是我的目標觀眾？我是為誰開發這個素材？誰是我的受眾？我覺得製作人與編劇、導演其實是有很大的區別，當導演在尋思願景時，製作人則須思考：我的最終目標到底是什麼？在某種程度上，我認為製作人在審視待開發的素材時，必須先問自己：「我有辦法銷售這個電影專案嗎？」如果答案是這個專案不容易賣，或是你透過藝術創作的形式來呈現素材，身為製作人，你務必在投入專案前先全盤瞭解情況。

當你在尋找素材時，可以詢問自己：「哪些觀眾會想要看這樣的內容？」在你進入策劃階段前，先大概瞭解商機在哪也是很重要的事。

如果你手上已經有中意的專案，一定要在購買任何素材抑或花時間認真進行策劃前，先好好思考這些艱難的問題。大多數的製作人不會仔細思考這些問題，但我覺得身為製作人的首要職責，就是要瞭解其身處產業的現實層面。

有些時候你也可以拋開所有顧慮，勇往直前，因為一切都沒有什麼道理，你也不知道開發的專案是否有觀眾想看，但如果你對專案本身抱有熱愛，這樣也沒有關係。但我認為，你在策劃之前一定要瞭解實際現況。我看過太多過於樂觀的年輕製作人，高估了自己的專案在市場上的價值，要到遍尋不著劇本買家，也不知道要拿這些案子怎麼辦時，才猛然醒悟殘酷現況。

莫琳：你本身是一位編劇，也寫過不少劇本。可不可以請你分享一些提供編劇回饋背後的原則理念，以及編劇的修改過程？

班傑明：首先，當你在製作低成本電影時，一個顯而易見的狀況是沒有多餘的錢購買劇本。因此，常見的情形是先取得劇本一段時間的選擇權，同時進行開發，嘗試將其完成，或籌措更多資金。

制定選擇權文件，進行協商，並與編劇簽署此份文件。顯然不會有太多資金牽涉其中，我認為這點在根本上改變了製作人與編劇的關係，因為你必須以更圓融的方式來策劃專案。

在策劃階段時投入資金的風險最高，因此我自己不太喜歡在初期就開始花錢。

我偏好在手上的素材開發有所進展後，再開始投入資金。

當我讀到一份50％的內容已臻水準的劇本時，首要事情就是跟編劇坐下聊聊，試著瞭解編劇對劇本未來的願景。換句話說，重點不是已經寫出來的內容，而是編劇構想中欲呈現的內容。很多時候，我認為製作人與編劇之間的問題，就在於製作人並未嘗試瞭解編劇想走的方向，所以當製作人提供編劇意見時，編劇對這些意見心生抗拒，因為他們心中電影的走向完全截然不同。

所以我覺得，在簽訂選擇權前，其實還有一個流程。你得真正找出編劇希望在這部電影中說的故事，也要詢問自己：這也與我心中的故事相符嗎？這是我喜歡這部劇本的原因嗎？如果不是的話，你們就需要坐下來談談，並且直截了當說出你希望這部電影往哪個方向前進。如同踏入婚姻一樣，雙方在開始進行策劃程序前，均須對未來走向完全清楚。

假如雙方都不瞭解彼此對這部電影的期望為何，也沒有在整個過程開始前先行釐清，很有可能的狀況是，一年之後，你會發現自己感到極為挫敗，同時電影專案也沒有任何進展，因此這才是必備的第一步。即使在劇本中沒有提及，你也應該試著瞭解編劇對劇本的完整願景，並與自己的期望互相比對。

接著，即使在簽訂購買選擇權之前，我仍建議你先讓編劇知道，你覺得這部電影還缺乏什麼。很多時候我會跟編劇說：「參考一下某部電影，因為我覺得那就是我想要的調性。你現在寫的調性感覺不太對。」不論是透過電影、小說還是其他素材，試著找到可以用來跟其他人討論劇本的材料，以便讓他們理解劇本應該要往哪個方向進行，然後雙方再一起重新討論，確定彼此是否能達成共識—這個過程大概會耗費一至兩個月。

最後，我會記錄這個過程，幫自己準備一份開發日誌。每次當我提供意見給編劇時，我都會記錄在日誌裡。這樣最後階段，我會知道劇本是如何發展的，我又為這個劇本帶來了什麼貢獻。這樣做其實有好幾項理由，其中一個就是能在法律層面上保護自己，另外則是我想在某種程度上，我能夠認可自己為劇本帶來了改變，並從中獲得成就感。還有個原因是，有時候你會發現眼前已開發完的劇本，最終朝著你從來沒有預期的方向前進，此時你可以在開發日誌中，找回你最初的想法。

能夠回過頭找出整部劇本是從何處開始出錯，對彼此有相當大的幫助，我能告訴大家：「記得嗎？我們一開始對這部電影的想法，是關於一名用盡一切手段留下的男人⋯⋯講的是親情的力量。所以你看，我們已經偏離主題了，大家來看看一開始的筆記，跟我們現在講的內容互相對照。」當方向偏離時，你可以往前翻，找出最初讓大家投入此作品的原因。

莫琳：你會把你對劇本的意見寫下來，再寄給編劇嗎？還是你會直接在討論時給予意見，然後讓編劇邊聽邊做筆記？

班傑明：我通常會在會議中做筆記，把筆記整理成意見後再寄信給編劇，並在電話中讓他們逐一瞭解這些意見。雖然我不確定是不是每次都有達到我要的效果，但這樣做是希望他們如果對於修改的意見不甚滿意，能透過此管道表達想法。劇本是很私人的作品，編劇筆下的角色總會受到編劇本人的影響，他的自尊、日常生活以及所有情緒，都會體現角色身上。很多時候，主角都以某種程度反映了編劇的性格。

因此當你在給予意見時，就如同在批評編劇本人，他們很容易遭受情感創傷。因此我的作法是先讓他們沉澱對這些意見的情緒，先讓他們閱讀這些意見，消化、理解，再給他們幾天時間作出回應，然後找時間坐下來談，一起釐清想法，再從這邊繼續後續的流程。

我們在每個開發階段都會與不同的編劇共事，而我認為這樣的經驗極為獨特。

身為製作人，我們的部分工作好比心理醫生，要找出如何以最適當的方式達成目的，並用編劇能接受的方式給予意見。所以很多時候，如果你認為你的想法可行，最好方式就是讓編劇覺得修正的意見源自他們自己的想法。

不僅要讓他們覺得是自己產生的想法，更要讓他們對該想法愛不釋手。我常常遇到這樣的情形：丟給編劇一個想法後，他們會過了一個禮拜，突然打電話跟我說，他們有了新的想法，但這新的想法其實跟你之前丟給他們的一模一樣。這肯定會讓你的自尊心有點受傷，但你還是得跟編劇說，這想法真的太好了！整件事就此告一段落。

作為一個製作人其實很困難，某種程度上要有心理準備，你必須協助創意方面的開發，但很多時候你的付出不會得到認可。只有在我們累積一定創作後，其他人才會看見製作人的存在，然而不會有人針對某部電影評論說，這個作品劇本上的成功，製作人功不可沒。

莫琳：身為製作人，你需要知道手上的案子方向為何。

班傑明：這是當然。雖然我認為製作人不需要真的當編劇，但還是要能寫劇本，同時閱讀相關的劇本書。以下這些在我看來是必讀書籍：布萊克．史奈德（Blake Snyder）的《先讓英雄救貓咪：你這輩子唯一需要的電影編劇指南》（Save the Cat）、拉約什．埃格里（Lajos Egri）的《編劇的藝術》（The Art of Dramatic Writing），還有教導劇本寫作的權威，悉德．菲爾德（Syd Field）及羅伯特．麥基（Robert McKee）兩位的著作。這些書均可提供極大幫助，但切記不要將之奉為圭臬，全盤接受書中觀點。雖然有些優秀的電影並不符合這幾本書中提到的原則，但最好還是先瞭解規則後，再決定是否遵照使用。

另外，有鑑於很多編劇皆奉這幾本書為圭臬、皆視這幾本書為聖經，瞭解他們信奉的規則還是很有助益。你不需要真的知道怎麼寫劇本，但要至少瞭解大致的原則。老實說，我覺得每個製作人都應該體驗創作劇本的過程有多痛苦且費力，如此一來，當編劇沒有達到你心中的標準時，才不會太過苛責他們。因為你腦中所想像出的電影，永遠不可能與劇本描寫的如出一轍。同時，除非你是少數的天才型編劇，否則你腦中的影像也不可能毫無阻礙轉譯成文字。

所以如果你能多多體諒寫作過程的艱辛，跟編劇打交道也就沒那麼困難。另一件值得提及的事，則是修改過程的步調，一份好的劇本最少會經過15至20次修改，但在每次修改中，不可能一次給出所有的意見。所以如果你遇到一份很喜歡卻又需要大量修改的劇本時，必須先從大方向切入，首先調整劇本的結構，確保劇本有明確的主線、前提以及主題，確認原則性要點皆無問題後，再著手進行。

如果你寄一份30頁的文件給編劇，內容包括你所能想到的全部意見，從「第二幕感覺不是很成功」到「第33頁的這句對白——如此這般，如此這般——感覺不夠好笑」皆塞在裡面，他們會因為一次接收到太多東西，而感到不知所措，還會很快就累垮。我能體會是因為以前我也做過同樣的事，那根本是慘劇一場。你不應該把所有需要修改的地方通通丟給編劇，希望全部一次修改完就能了事。而且如果有人這樣做，會發現劇本須耗時更久才能修改完畢。你必須要根據劇本需重新塑形的程度，調整修改的步調。

再來，完成每次修改後要讓編劇休息一陣子，不要三天過後又拿著咄咄逼人的意見要求他們修改。如果你沒有注意整個流程的步調，編劇很快就會累垮，這就是為什麼我認為製作人應該要實際體驗撰寫劇本的原因，才能透過親身經歷瞭解編劇到底有多難。

小說家兼編劇理查．布拉茲（Richard Price）曾經表示，寫劇本就像扛鋼琴爬五層階梯。當年，他幫馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese）寫完《黑街追緝令》（Clockers）的劇本，彷彿把鋼琴從一樓扛上了五樓，最後導演卻敲定是史派克．李（Spike Lee），布拉茲形容這就像是把已經扛上五樓的鋼琴，重新扛回一樓，然後再往樓上搬。這就是修改過程給編劇的感覺。因此，你越能從他們的角度來看編修事宜，就越能瞭解修改有多困難。製作人總會低估創作及執行創意的困難度，所以他們常為難編劇，但這其實是可避免的。

相關書摘 ▶《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》：拍攝電影時，千萬別低估自尊心對整個過程的影響

書籍介紹

本文摘錄自《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂：把錢花在刀口上、讓影片如期完成，從企劃開發到發行，21個製片步驟通盤掌握》，鏡文學出版

作者：莫琳．瑞恩（Maureen A. Ryan）

譯者：呂繼先、林欣怡

想加入影視業？就從成為一名製作人開始！

「製作人」是拍片團隊的關鍵推手，也因為製作人，一部影片才得以存在。

從企劃、資金、招募到開拍，沒有製作人，這一切都不可能發生！

國外影視相關科系必用聖典，新手製作人必備參考書！

誰說優質影片一定要「斥資高成本」？預算有限也能拍出新高度！

無論是電視、電影、YouTube；劇情片、紀錄片、MV，

製作團隊的靈魂——「製作人」，該如何掌控所有環節、成功催生作品？

★國際獲獎無數、美國知名電影製作人Maureen A. Ryan親自傳授25年實戰經驗，製作人必須掌握的21個步驟：

1企劃→2順場表→3預算編列→4資金募資→5選角→6前製→7拍攝場景→8劇組人員招募→9法務→10保險→11製作期程規劃→12拍攝期→13安全須知→14完片→15後製階段→16聲音→17音樂→18檔案資料素材→19行銷宣傳→20影展→21發片銷售

《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》按照製片步驟的時間順序，從第一步到最後一步，教你如何在預算內完成製作——聚攏所有相關資源，重點一次獲得！

本書特色

資深專業製作人Maureen A Ryan親自傳授25年實戰經驗

從企劃到發行，總共21個階段，一條龍解說全部到位，初學者必備

馬上能夠現學現用、在第一線實踐的工具書，影視相關科系學生、影業從業人員必讀

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航