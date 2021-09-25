《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂》：拍攝電影時，千萬別低估自尊心對整個過程的影響

文：莫琳．瑞恩（Maureen A. Ryan）

莫琳：關於剩下的劇本流程，你能提供我們什麼建議嗎？就是在劇本快要完成直至準備拍攝的這個階段。

班傑明：有一件事需要注意的是，如果你並非與身兼導演的編劇合作，需要清楚知道該在哪個時間點帶入導演，而不是到最後一刻才讓導演參與。假如你太晚才讓導演參與的話，就會失去原先的優勢。因為劇本是導演創作的媒介而導演需要在編劇過程中盡早參與製作，才能充分對相關資料進行處理。

同時，你必須要聲明誰對劇本才有最終決定權，因為導演有可能會想控制劇本走向，而他的走向可能與你的相異。所以在選導演時也要跟選編劇時一樣，你要先跟他們溝通，確保他們跟你的目標相同，如此一來你們就會朝相同方向前進，並從中挖掘更多內容。而如果你與身兼導演的編劇合作，即使不會遭遇前述問題，但因為他們在很多層面都與劇本牽扯甚深，所以還是會有其他問題出現。

另一項重要的建議是要有耐心。很多時候製作人會把尚未開發完成的劇本太早拿出來，他們有可能只認識某家製片公司的某個經理，或是他們只有一位潛在的投資人，卻太早就把未完成的劇本呈遞給他們看。要讓關鍵人物讀第二次同樣的劇本非常困難，因為他們都不會詳讀劇本，而且只會記得不喜歡的地方。即使修正版中移除這些問題，讀過的人還是只會記得壞的印象，這就是為何很難讓讀過劇本的人，再次對同部劇本感到興奮。你唯一的機會就是留下令人深刻的第一印象。

我認為製作人常會犯下這個錯誤，尤其是低成本的製作更是如此。沒有人比他們更投入，他們可能到處試著籌措資金，也這裡籌一萬元，那裡再籌一萬元，最後可能籌到20萬元後就開拍了。但如果你省去半年修改劇本的時間，餘生都必須背負拍攝瑕疵的電影的事實，只不過這似乎不是多數人的首要考量。事實上，你大致有2到3年的時間，可以把前製、實際拍攝、剪輯和發行這幾個流程通通完成。為什麼不先多花6個月的時間把劇本修好，然後再來籌措資金並進入拍攝階段？人們總是缺乏耐心，而年輕的製片人更常過早進入拍攝階段。

莫琳：要如何知道我們已經可以進入拍攝階段了呢？

班傑明：我覺得身邊應該要都是自己信任的人。我會把我尚未開發修改的劇本寄給三、四個朋友幫忙閱讀，我也要求編劇做同樣的事。找一些態度較為中立的人，其中有些不知道故事是什麼，而有些知道；有些已經讀過前一個版本，有些還沒。

每當我們覺得劇本修改又邁進一大步時，我們就會召集一小群人，裡面有些人已經讀過這份劇本，而有些人則是第一次接觸，請他們仔細讀完後，再提供意見，我會逐一聽過他們的意見，但不會全盤採納。那當你把劇本給夠多讀者閱讀後，就會發現要怎麼修改這部電影還是有跡可循的。有些地方你可能感覺不對勁，當聽到還有其他三個人也提到同樣地方時，你就會知道，這個地方需要修改了。

接下來有可能會發生的是，有位你敬重的人給了一些從未聽過的意見，但老實說，很多時候不是因為提供的意見有謬誤，而是這些意見不適合你手上的案子，所以你也無法採用這些意見。這是一個過程，所以你要做的不是只根據你自己的判斷，而是要時常找新的讀者來激發不一樣的想法。同時記得切勿身陷旁人意見中，因為他們不一定總是對的。這些讀者有可能不喜歡這個電影的類型，或是閱讀時沒有十分專心。這就是為何你需要依靠夠多的讀者來找出可用的意見。

要記得不要只根據自己的意見，還有你也要常常審視自己的自尊心，以及想要把案子完成的慾望。拍攝電影時，自尊心擁有強大的影響力，千萬不要低估它對整個過程的影響，我們都希望別人記得我們電影工作者的這個身分，因為這稱謂有其光鮮亮麗的一面。但當我們太渴望得到這稱謂，或幻想手上拿著一座奧斯卡獎盃時，我們容易匆忙地把剩下的流程草草帶過。

老實說，正是因為你太急著把所有事情做完，才根本不可能得到在電影院上映的機會。重點是不要讓你的自尊心過度膨脹，或是因為太迫切想要成為製片人，而跟全世界宣告你正在拍一部電影。因為大概一年過後，他們看到電影後會說：這部片還真爛！這時候你就會開始後悔，那時候為什麼沒有多花點時間準備。

莫琳：在準備要進入拍攝階段時，有什麼事情是要牢記於心的呢？

班傑明：劇本是可塑性極高的，而電影過程中令人感到興奮的是，當你的美術總監、演員們、攝影指導加入時，各自會透過獨特視角來觀看你的電影，同時也會帶來不同的能量及想法。在這個時候，一切都會在導演的控制下，而所有的想法都會經過導演過濾、篩選。但只要你期望中的電影範疇沒變，這些新的能量及想法都有幫助。身為與導演站在同一陣線的製片人，你們會散發出邀請大家合作的氛圍，提出的想法都有可能被採納，這是因為在電影拍攝的同時，你的寫作過程也將持續進行。而我認為身為製片人，你必須十分警覺預算對說故事的人會產生何種影響，尤其是在低成本製作的情況下。

你眼前有什麼素材，就要想辦法融入劇本中，你要善於利用既有資源，而不是幻想使用沒有的資源來變出一份劇本。換句話說，試著用低成本製作的資金來拍出高成本製作的品質。當你進入拍攝階段時，記得要讓編劇的寫作過程保持彈性，同時你也會找到很多不同的機會來改善劇本。

所以常見的狀況是，你會發現眼前已有許多可供使用的資源，可以將其應用在劇本中，甚至會比你原先計劃的還更好，最重要的是還能省錢。活用你身邊的資源，並在編寫劇本的同時，隨時注意有沒有機會出現，讓你可以在有限預算達到目的，這個過程也對低成本的劇本編寫極有幫助。那些經典的低成本製作電影，我覺得都有得以跳脫自我限制的有趣故事。

莫琳：如果你保持開放的心態，也持續尋找機會，隨時都在吸收資訊，有天你就會突然丟出一個想法，而這想法就可以把戲提升至另一個層次，卻不需額外花費什麼錢。這點大概是我對製片這份工作很重要的心得。

班傑明：我認為身為製片人，必須早早建立願意與其他人合作的氛圍，還有樂於接受改變的心態。當我們在討論開發時，有一部分會與前製作業及拍攝階段重疊，所以你會需要一位跟你有同樣精神與認知的導演。你會常常發現有些導演只想按自己的方式進行，不願意做任何調整，因為他們認為手中的預算也不允許他們改變。而就是因為他們的不願意改變，最後連帶導致成品也差強人意。

特別在低成本製片時，區分劇本及電影本身的開發過程尤其困難。老實說，不管是多高成本製作的電影，資源總是有限，電影工作者手上的故事，還是必須依據現有資源來打造。雖然想像力沒有限制的，但不幸的是，電影製作經費有限。

莫琳：在開發階段時，有個好的題旨有多重要？

班傑明：每份劇本都需要一個著力點，而通常那個著力點，都可以在某個程度上被總結為題旨（log line）。我們現在所提到的可能不是傳統好萊塢意義上的題旨，但同樣的概念可以讓你過關斬將，一直到電影的行銷階段。題旨就是最初讓你下定決心開發案子的那個想法，如果將其以適當的手法包裝成預告片，也能吸引觀眾進電影院觀賞電影。因此題旨可以產生極大效力。

從製作人們決定要開始製作案子，直到電影最後進展至行銷階段，都應該要有能力快速地向一百個不同的人介紹這個故事。一開始是向潛在投資人及演員介紹，再來是跟導演還有你能找到最好的攝影指導介紹這個故事，然後可能是當你想要參加影展時，主辦單位請你交一份題旨給他們。如果你順利入選，題旨最後會出現在影展手冊上，而這份手冊則會被送往各大電影發行公司，或是變成大家在影展現場，決定是否要觀看此電影的關鍵。

所以，如果你沒有辦法很快地向別人總結你的電影，這會讓接下來的每一步都無比艱辛。我相信對於大部分的經典電影，即使不是以好萊塢「鉤引」（Hollywood hook）的方式呈現，都還是能以非常精簡的方式，掌握到他們故事的本質。

我覺得身為製作人，時常會被逼著把電影濃縮成容易行銷的概念，因此比較有效率的方式，是在一開始找出最佳的行銷手段。

另外一點是，故事簡介的內容以及行銷的方式，也須因推銷的對象而有所不同。所以你必須根據交談的對象，準備幾種不同的提案。當然，如果你是要向知名演員提案時，你的題旨應該要與他們飾演的角色有關。

莫琳：如果我沒辦法想出合理的題旨時，我認為這就是個警訊。而此時你一定要回到起點，確認進行的方向無誤。你同意這個看法嗎？

班傑明：我完全同意。我相信除非真的在劇本中找到了非常有趣的想法，要不然我不會進行任何製作程序。有部分是因為我已經變得比較喜歡概念導向的電影，即使最後的成品會像《變腦》（Being John Malkovich）這種電影。《變腦》的概念其實蠻奇特，但我們還是可以用一句話來介紹這個故事：因緣際會下，一名男子找到進入知名演員約翰．馬可維奇大腦的傳送門。

雖然此題旨不一定能讓大家搶著衝進電影院去觀賞這部電影，但對於喜歡這種類型的觀眾來說，這個題旨對他們極具吸引力。我相信這就是開發劇本的方式，而且老實說，一旦你有了這個概念，你在開發的時候一定要問自己：你現在對這個概念能感受到什麼嗎？在第二幕中段時，如果你發現自己正往與原本概念完全不相干的支線故事前進，你很可能是在某處迷失方向了。

但我沒有把這個原則掛在嘴邊的原因只是，如果我們都只遵循這些規則的話，又怎麼發掘下一個費里尼（Federico Fellini）呢？或是你要如何提案像《阿瑪珂德》（Amarcord）這種電影呢？的確，就是這些例外，在某種程度上印證了三不五時就會出現一部很棒的電影，但電影的故事卻無法只用幾句話就交代清楚。

身為盡責的製作人，你需要準備的不僅有題旨而已，因為題旨中的概念會以獨特且有趣的方式傳達電影的精神，如果你能在電影的理念中注入情感，同時也能於影片中真誠地展現該情感，電影往往會因此更有內涵。

莫琳：我瞭解你和許多編劇兼導演合作過，那在開發階段時，與編劇兼導演合作，或是單純跟編劇合作，有什麼不同之處嗎？

班傑明：常常會發生在編劇兼導演身上的，是他們不習慣把想要傳達給別人的內容付諸文字，尤其是年輕剛入行，還沒經過歷練的。他們通常都會說：不是啊！我腦中都已經有畫面了⋯⋯。

當很多人一起合作製作電影時，劇本是共通的工具，功用有兩個：其一是你需要拿著劇本跟其他人溝通，另一個則是你得讓編劇或導演先在劇本中展現他們想表達的理念。如果他們不這樣做的話，你會發現他們其實也沒有很清楚自己想要表達什麼，而在進入製作階段後，結果通常都不盡理想。

所以你會面臨的問題，其一就是能否讓他們把自己腦中的想法具現化轉成劇本，能越貼近越好。另一個在開發階段極為重要的部分是，找到適合你的導演。如何根據你手上的素材找到適合你的導演？首要任務當然是讓他們先讀過你的劇本，然後跟他們坐下來談談他們對這部電影的願景是什麼。

再來，我常做的另一件事是，我會請他們列出幾部電影，在某種程度上與他們未來的目標十分相像。換句話說，在你決定要讓這位導演加入團隊之前，我們可以讓他用多少種不一樣的方式，讓我們知道他對這部電影未來的願景？在你決定要讓導演加入前，我認為你必須要對他能對這部電影帶來什麼貢獻有些概念。而某位導演過去曾拍過的電影，無法完全代表他們對這類題材也有同樣的敏銳度。

這也關乎在你簽下這位導演前，他是否能清楚表達對於這部電影未來的願景。因為當你一旦簽下一位導演，這就代表往後不管是什麼雞毛蒜皮的小事，都會有三個人對此發表意見，而人一多，事情就會變得很複雜。

莫琳：非常感謝你提供的見解，班傑明。

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書籍介紹

本文摘錄自《變身影視製作人！你就是主創團隊的靈魂：把錢花在刀口上、讓影片如期完成，從企劃開發到發行，21個製片步驟通盤掌握》，鏡文學出版

作者：莫琳．瑞恩（Maureen A. Ryan）

譯者：呂繼先、林欣怡

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Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航