美軍用百年前的《中華國恥地圖》分析中國局勢，絕對不只是「辱華」這麼簡單

美國古德費洛空軍基地（Goodfellow Air Force Base）教官用1929年的《中華國恥地圖》，來教導美軍中國情勢，是非常合理的。

這份地圖距離現在已經快要100年了，為什麼要用這樣陳舊的地圖，因為這份地圖看的不是現在的地形地貌，而是要看中國的「傳統勢力範圍」，勢力範圍是一種主觀的概念，也只有中國人的認知才算得準。

瞭解了中國自己認定的勢力範圍，將有助美國畫定防衛線，同時也讓美國藉此提醒中國周邊國家，必須加入美國防範中國，因為根據地圖，周邊許多國家地區都在中國的認定勢力範圍當中。

我們首先要先了解什麼是《國恥地圖》？

《中華國恥地圖》是民國初年不久，內有軍閥內戰割據，外有列強瓜分，把中國失土畫在地圖上，目的已經不只是了解國家地理，而是臥薪嘗膽，意在報仇血恨，奪回失土。這當中特別畫出的區域，中國的東西南北邊都有，東北有黑龍江以北、額爾古納河以西跟烏蘇里江以東，還有日本跟俄國還在爭奪的庫頁島。

東方是現在的南北韓，當時的朝鮮，也被視為失土的一部分。已經收回的山東旅順跟威海衛暫且不計。東南則是琉球群島，過去琉球王國也曾經是中國藩屬國之一，後來變成日本領土，包括了我們熟悉的沖繩跟釣魚台。台灣是甲午戰爭後割讓的，另外還有香港、澳門這兩個英國跟葡萄牙殖民地。

西南邊的越南（安南）、泰國（暹羅）、緬甸、不丹跟尼泊爾，都分別被法國跟英國奪佔。現在印度跟中國有領土糾紛的拉達克地區，也在這張地圖上，1846年英國畫定了中印邊界，把地區畫給了印度，但中國始終跟印度還在僵持。

西北地區跟北方地區，最主要是新疆塔城以北，不過那畢竟是民國初年的地圖，別忘了當時外蒙古還是中國的一部分，但現在可是徹徹底底的獨立國家了。外蒙古對中國的防範非常敏感，尤其忌諱聽到內外蒙古統一回歸這樣的話，對已經獨立的蒙古人民是大忌。

按照這份地圖來看，其實跟目前的中國態勢差不多，除了俄羅斯跟蒙古國之外，像是現在的朝鮮半島，的確是畫在中國的勢力範圍內，這個無論是美國川普（Donald Trump）跟拜登（Joe Biden），或是現在的韓國都很清楚，北韓問題沒有中國協助是解決不了的。中國也將北韓視為與日本跟韓國美軍的緩衝區，這也是當年出兵韓戰的一個重要原因。

台灣跟沖繩也在圖中，雖然沖繩已經成為日本的一部分，不可能有所更動，但是仔細觀察，近來中國東出太平洋的門戶，就是琉球的宮古海峽。台灣也是中國東南門戶，只要一日沒拿回台灣，中國的航空母艦艦隊，恐怕也很難安心出航。

比較敏感的是南邊跟西南一塊，從越南、泰國、緬甸跟尼泊爾都被劃進去，這就是美國新的印太戰略中的重點地區，從印度以東的這塊，就是控制南海跟新加坡的重鎮。

美國有這樣的敏感度使用這樣的舊地圖，絕對不是一般人說的是要故意氣中國，而是有著更深層的戰略涵意。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航