2021/09/14,
財經

經濟部認定印度、越南等4國磁磚低價傾銷台灣，陶瓷公會：需課反傾銷稅20~80%才公平

經濟部認定印度、越南等4國磁磚低價傾銷台灣，陶瓷公會：需課反傾銷稅20~80%才公平
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我們想讓你知道的是

印度、越南、馬來西亞及印尼等4國，以「低價磁磚」傾銷台灣，經濟部貿調會今（13）日認定涉案國大量傾銷至我國，破壞國內市場價格與秩序，造成陶瓷業者損害之事實，該案結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組日後公佈反傾銷稅細則。

經濟部貿易調查委員會（貿調會）於9月13日公布，認定自印度、越南、馬來西亞及印尼產製「進口陶瓷面磚」且傾銷台灣，對國內產業已造成實質損害，其結果送交財政部關務署，未來十天內將公告課徵反傾銷稅細則，陶瓷公會秘書長陳昱愷表示，印度、越南稅率至少為80.69%、52.52%，其它國家「傾銷稅」則分別以20%至80%為適當，才能夠保護國內公平的市場環境。

台灣磁磚保衛戰：從120家磁磚廠，倒閉潮後剩22家

1994是台灣陶瓷工業的鼎盛時期，廠商達到260家，爾後因國內建築市場萎縮、勞動力成本上升，加上國際經貿自由化的影響，陸續有廠家結束營業，或向海外遷移，直至近年剩餘75家

今（2021）年來台灣陶瓷受到衝擊更甚，來自東南亞的低價陶瓷面磚向台灣傾銷，許多本土業者不堪競爭，紛紛被迫停停窯、減產。

根據貿調會報告顯示，來自於印度、越南、馬來西亞及印尼等4國，傾銷貨物進口量逐年增加，今年第1季較同期增加高達61.3%，其貨物從台灣市場佔有率，從2016年25.9%上升至2021年38.2%，相較於國產品則從58%下降至44.3%。

其中報告指出，4國傾銷之貨品由2017年至2019年持續以12%、6.1%及3.4%之幅度降價。受到傾銷影響國內產業營運狀況持續惡化，除流失市場占有率外，產能利用率大幅降低、存貨大幅增加，對產業造成不利影響。

「他們（東南亞）用比較低劣品質（磁磚），用低價傾銷把台灣市場進口品占有52%。」台灣陶瓷工業同業公會理事長林榮德指出，台灣磁磚業者從全盛時期120家，到現在剩下22家。

林榮德表示，印度、越南生產方式不環保、成本低，而且偷工減料品質惡劣，台灣廠商因環保、勞工成本高等，無法削價販售，兩者價格差距約30%至40%，消費者常無法於第一時間發現品質好壞，因此台廠面臨不公平的競爭。

選擇磁磚比選擇對象要慎重：本土磁磚品質好一用十多年

「磁磚中間會會凸、會凹，甚至是四角翹來翹去，尺寸的精確程度也會有差。」《關鍵評論網》採訪苗栗大發建材行陳師傅強調，如果天氣溫差大，在熱脹冷縮下常會爆裂砸到行人。

新北工務局籲磁磚因溫差變化剝落應立即修復
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新北市工務局28日表示，民眾若發現自家外牆磁磚因溫 差變化有剝落、鬆脫情形，應立即修復，若造成意外傷 亡，依法最高可罰新台幣30萬元。 （新北市工務局提供） 中央社記者沈佩瑤傳真 110年1月28日

陳師傅表示，好的磁磚「燒結」程度比較高，所以結晶化會比較好；外牆磚的背溝倒勾狀，可以抓緊牆面不易脫落，在施工時才可以跟水泥沙漿有更好的連結，有更多的安全。

「品質不好的磁磚邊角會割人！」陳師傅表示，有時候踩到會受傷，而選用有國家標準（CNS）、MIT認證或者環保標章，才更有保障，雖然本土與進口磁磚價差達到3成，但是本土磁磚耐用度卻多了十幾年。

雲林鎮西國小磁磚爆裂（1）
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疑因溫差大，雲林縣鎮西國小13日發生教室磁磚爆裂， 學校緊急拉封鎖線並將學生換到其它教室上課。（翻攝畫面） 中央社記者姜宜菁傳真　110年1月14日

「這是一輩子的事，套一句玩笑話，選擇磁磚比選擇對象還要慎重，因為要再換都不容易，」《關鍵評論網》採訪台灣陶瓷工業同業公會秘書長陳昱愷強調，不好的磁磚5年內就會出問題，消費者只憑目視不易分辨，要選擇好的品牌才有保障。

陳昱愷指出，就公會研調資料顯示，印度、越南稅率至少為80.69%、52.52%，其它國家「傾銷稅」則視其境內產業不同而有差異，分別以20%至80%間，才能夠保護國內公平的市場環境。

「反傾銷調查是準司法程序，國際上都以專案嚴格檢視，就美國來說曾派20多人來台調查反傾銷案，反覆蒐證、研調達3個月，」陳昱愷說，由此可知其他國家嚴謹程度，而這次陶瓷產業也盼政府能夠積極對「涉案國」調查，也同時參酌國內廠商提出的證據，讓本土產業獲保障且延續。

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核稿編輯：翁世航


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