2021/09/14,
健康

難做好護士

難做好護士
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

「見過一些人，他們的一舉一動，費盡心思去服務别人，真的很吸引，而且讓人心情愉悦。」

文：安姑娘

「陳太你好呀！夠鐘吊抗生素啦！」一邊處理針藥，一邊觀察陳太的狀況。

「好就唔洗住醫院！次次瞓入眼就來做這做那，唔慌唔好囉！」

我心想：陳太的「刺蝟」要出動了！口說：「在醫院真係好難有得休息，你辛苦啦，一陣吊完針藥我會再來處理，有問題或者不適可以按鐘找我。」

「你咁就走啦？」

「有什麼可以幫到你？」

「幫我轉身，我想飲水，要暖的。」

「可以呀，你想轉身先定飲水先？」

「梗係飲水先！」

「可以呀。」正準備打開陳太桌上的保暖杯。

「倒去換過啲新鮮的熱的。」

「Ok。」

我說：「飲完水，轉身啦。轉向背向我ok？我放三角枕在你背後。」

「放低啲！」

一邊把三角枕向下移：「夠嗎？」

「放低啲！」

繼續向下移:「夠嗎？」

「放低啲！」陳太一邊講一邊用手肘撞我手。

「你用手肘撞我，我會痛和瘀架。」

「Sorry！Sorry！」

繼續向下移：「這位置夠低嗎？」

「算啦！點都係唔舒服架啦！」

「反正轉緊身，點都找個可以舒服一陣的位置啦。」

「Ok啦！」

「真係要個ok可以舒服一陣的位置架？！」

「依家想由床落黎坐下，動不動都要兩個人。轉個身都要别人幫，好討厭！」

「原本行動自如，一下子話病就病，連落床坐、轉吓身咁基本嘅事情都要人幫，都真係會好忟憎自己，滿眼怒火。」

慢慢地，陳太由不滿其他人，轉向道出對自己身體活動機能下降的厭惡。

同事呻：「唉！陳太好燥，好難頂。」

「都真係，她是一個給自己反省初心的鏡。」

「初心？放棄啦！」

「忍耐到了極限，照顧時保持距離，說話時維持表面關係，冷眼旁觀，無落井下石，手腳保持輕柔，無從中重加一脚， 借意發洩，亦算是好人！」

「是呀！要做自己心目中善良體貼的護士，在現在的大環境下，太難了！」

「初心不是所向無敵。要時刻覺察，即使氣餒了要半途而廢了亦要有推動力才能再次投入。當初是什麼吸引力推動你向自己許下初心？」

「見過一些人，他們的一舉一動，費盡心思去服務别人，真的很吸引，而且讓人心情愉悦。」

「是那份自己內心的愉悦，令人即使放棄了，亦再次投入。你的觀察力很強！」

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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