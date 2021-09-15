不只是把交易搬到網路上！數位轉型3模式協助品牌再升級

2020年世界各國因為疫情的蔓延，讓許多企業都開始正視數位轉型的議題，然而台灣到了2021年才開始爆發大規模的疫情，也讓很多產業意識到數位轉型的重要性。新冠肺炎疫情帶來許多衝擊，居家辦公、遠端教學、餐廳禁止內用、市場分流等措施，也造成了生活模式及消費習慣的改變，對企業與商家而言，數位轉型成為迫切需求。以餐飲業而言，研究機構IDC指出，由於疫情影響，原先需要2年以上的數位轉型工作將壓縮到2個月以內完成，而另根據《數位時代》的調查，台灣已經有85.7%的組織及企業已展開數位轉型。新興的年輕消費族群身為數位原生代，對於數位科技更是運用自如，企業如何運用數位科技及數據幫助企業更精準接觸TA、並營造更個人化的消費體驗，才是關鍵。

數位轉型並不只是將實體商家搬到線上，要將數位的概念貫穿策略、組織、技術、文化等面向，才算是真正搭上數位轉型的列車。針對數位轉型，全球企業巨擘Google提出「數位獲客」、「數位科技」、「數位文化」轉型三支箭，指出企業應從線上觀察消費者的行為模式以理解消費者，進而調整數位策略，配合其行為進行個人化行銷或掌握流量，轉為實際業績；在數位獲客以前必須善用數位科技，利用雲端科技打造互相連結的平台；而營造合適的組織文化，培養更多數位人才，更是數位轉型後企業能夠永續經營的重要關鍵。

許多品牌也以此為基礎延伸數位轉型的概念，三模式Plus促進再產業升級：

數位X異業結盟 增加獲客

利用數據進行個人化行銷已是行之有年的數位轉型策略之一，數位廣告及行銷界也長期依賴第三方cookie精準追蹤用戶行為進行個人化行銷。在此基礎之上，也有許多品牌進一步融合數位及異業結盟，增加獲客數。如玉山銀行，過去銀行業的獲客模式主要為信用卡優惠，現在則把金融服務融入數位場景中，利用數位化銀行串聯多平台線上支付，擴大異業合作，也增加獲客數。旅遊平台KKday在疫情期間受到莫大衝擊，推出旅遊業雲端SaaS服務 「Rezio預定系統」及「KKday同業分銷平台」，整合旅遊業商品、訂單、金流等面向，攜手合作夥伴一起進行數位轉型，互相增加獲客數。

本土電商龍頭PChome 24h購物也觀察消費者的消費模式，將數位服務融入異業串聯，如觀察到現代上班族的寄杯文化，因此與新型態咖啡寄杯APP：CAFFÈCOIN職人咖啡通行合作，集結全國1000家職人咖啡館，於線上儲值，跨店皆能兌換，輸入折扣碼送咖啡兌換金 ；或是看準永續消費的概念與永續時尚品牌FYNE合作，輸入折扣碼可享滿額折抵，且參加FYNE舉辦的舊衣回收傻瓜計劃，於活動期間透過FYNE官網申請不限品牌，舊衣回收可獲得紅利，紅利還可於FYNE官網消費折抵。

Photo Credit:戰國策傳播集團 PChome 24h購物與新型態咖啡寄杯聯盟CAFFÈCOIN職人咖啡通行合作

數位融入生活場景

而品牌推出的服務要被應用才能增加獲利，品牌藉由數位技術融入生活場景，讓消費者更加離不開品牌服務。如APPLE開創的Face ID，藉由擴大與APP通路合作，下載、入口網站、繳費解鎖都要靠Face ID，也成功增加消費者對品牌商品的依賴度。看準現代人離不開網路地圖的服務，Inline結合Google Map地圖定位服務，讓消費者使用Google Map搜尋餐廳或商家後，能直接在地圖下方的「訂位」鍵完成訂位服務，深入消費者生活場景，提升依賴及使用度。而PChome 24h購物的金流服務P幣支付也不斷致力於融入消費者的生活場景，使用範圍從超商、水電費、停車場、買咖啡服務等層面融入消費者的生活，形成PChome 的金流生態圈，其也支援最完善的行動支付服務，將數位工具完整融入生活場境，滿足消費者體驗。

數位科技擴大應用

隨著科技的推陳出新，行銷手法也不斷變化，尤其在COVID-19肆虐之下，新興的行銷5.0也應運而生，行銷5.0主要在於使用科技提升消費者體驗，如鼎泰豐早在2016年就陸續引進Pepper機器人及自助點餐機來減少消費者排隊等待的時間，提升顧客體驗，近來更結合物聯網技術，監測店內食品保持品質一致，是行銷5.0應用的先驅；IKEA利用AR讓消費者可以將販售的家具擺放在現實生活空間，檢視產品是否符合自家風格。

Photo Credit:戰國策傳播集團 鼎泰豐早已引進Pepper機器人協助候位、點餐系統，減少大量等待時間，優化消費者體驗。

除了上述三模式，在企業及商家中樹立良好的數位文化更是能讓組織成為活水，在時代趨勢中不被淘汰。樹立良好的數位文化不外乎就是要培養許多數位人才，尤其是生長在數位原生代的Z世代們，從小浸淫在數位時代帶來的資訊爆炸環境，求知慾、學習力旺盛，應變能力強，對於科技運用能力更是嫻熟，

且多半不滿足於單一能力的培養，紛紛具有多元能力而成為斜槓族；除了技術性的能力之外，在軟實力上也不落人後，Z世代勇於表達自我，也積極在社群媒體上求表現，甚至被稱為「孔雀世代」，同時也善於營造生活氛圍，重視工作與生活的平衡，貼近現代消費者的需求。

Photo Credit:戰國策傳播集團 PChome 24h購物開辦電商線上課程，強化電商人才培育。

許多企業注意到Z世代的人才特質，開始運用在企業經營上，尤其在以數位為根基的電商產業，如PChome 24h購物看到了Z世代人才的特質優勢，但苦於台灣並無系統性的電商培育資源，因此開辦電商線上課程，教授創意檔期策略、異業合作、社群入門及行銷提案等電商產業知識，培育人才回饋產業界。人才培育是數位轉型文化能夠保持滾動的重要因素，品牌應善加運用Z世代數位人才的特質，創造雙贏。

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