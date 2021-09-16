《沙丘六部曲》導讀：從「存在」「宗教」與「價值」這三重結構，解析「沙丘宇宙」基本格局

文：周偉航（倫理學研究者）

【導讀】沒有救主的世界：沙丘的存在、宗教與價值

「這世上沒有救世主，也沒有神仙皇帝。要創造人類的幸福，全靠我們自己。」 ——《國際歌》中文版，第二段

《沙丘》系列小說本身即有驚人的「資訊量」，而隨著幾十年來愛好者的詮釋與各類衍生產品，這「沙丘宇宙」已複雜到需要專屬的維基資料庫才能釐清；「沙丘學」也成為科幻小說愛好者的起手式，少了相關知識，或許就不易掌握其後各類科幻作品中的深意。

而願意參考這篇導讀的讀者朋友，可能多半是首次接觸《沙丘》系列小說，因此在這個簡短的「推坑」部分，我將用普通人能理解的方式來解析《沙丘》的基本格局。

整體來看，《沙丘》是「倒吃甘蔗型」的小說，即便是忠實的粉絲。也認為最前頭的數十頁有如一團迷霧，繞來繞去的，不知作者想表達什麼。這是因為「沙丘宇宙」與我們現處的時空大不相同，若要掌握劇情進度，又要同時學習沙丘宇宙的基本知識，自然會像是突然穿越到「異世界」，連呼吸都覺得困難。

而要突破這層「考驗」，並不是靠「爆雷」，這故事劇情的部分，還是應該交給讀者來自行體驗；能在導論部分提供的協助，或許是以簡要方式來介紹《沙丘》世界觀，因此以下就由「存在」「宗教」與「價值」這三重結構來說明沙丘宇宙的運作模式。

存在結構

《沙丘》是發生在未來世界的故事。人類文明勉強在對抗人工智慧的大戰中獲勝，也因此決定不再使用電腦高科技。但人類為了滿足生命需求，也演化出替代的解決方案；例如某些人類變成類似電腦的角色，擁有大量知識，也能高速運算，這些人在書中被稱為「晶算師」，可視為理性的象徵。

少數女性則發展出高度的心靈能力，是平民的宗教祭司，也是統治階級倚重的先知，她們在書中的代表團體是「貝尼．潔瑟睿德女修會」。而掌握星際移動關鍵技術的是身型外表已不似人類的「宇航公會」成員。

有了這些高度變異人類的輔助，掌握資源的封建貴族得以向宇宙深處擴張。在《沙丘》故事開始時，人類是由單一帝國控制，也在多個星球上殖民，龐大的星際貿易財富掌握在「鉅貿聯會」手中，而該公司的股份則由各級貴族持有。而在貴族與特化人種之外，還有著大量的普通人類，他們如螻蟻般的生活在帝國的中下層。

因為資源的不均或不足，《沙丘》的世界充滿躁動與陰謀，而變動的關鍵推力並非金錢，而是「香料」。「香料」是目前地球上不存在的物質，在《沙丘》世界中，也只出產於一個地表全是沙的星球；不但需要透過人力開採，而且難以提高生產效率，產量相當有限。

而香料除了是生理上的良藥，也有類似成癮藥物的精神效果，亦是進行星際旅行的要素之一，因此從開採、運輸到持有，都不斷引發衝突和戰爭。《沙丘》系列就是橫跨數千年的宇宙衝突史，而「香料」就是歷史向前推進的燃料，各集主角都試圖建構新的分配原則，但後人搶佔香料的慾望又破壞一切的努力。新手讀者可先把「香料」理解成某種超級毒品，就更能體會初期主要角色的瘋狂舉動。

宗教結構

中文讀者在初次接觸《沙丘》時，可能會漏接某個作者預設的深層脈絡，那就是西方一神教（如基督教或伊斯蘭）的「救世主」概念。雖然《沙丘》在宗教內涵上並未緊貼一神教信仰，因此不算是宗教寓言，但全系列都在玩弄、批判救世主概念，更有許多用詞暗示主角與宗教經典中的救世主有關，因此讀者朋友們也最好先理解西方人對此概念的執著。

華文故事中的英雄，通常都是在「人」的層次來解決「人」的問題，這些英雄也很少成為神權領袖；但在西方寓言或傳說中，很常出現人神合一、政治與宗教結合的「超級英雄」，而這英雄就與宗教經典中拯救萬民於水火之中的「救世主」的概念綁在一起。

宗教經典中的救世主，是在出生前就被預定救世任務，他擁有神聖血脈與神選許諾，也會經過一系列考驗與磨練，最終突破肉體與精神的限制而終結混亂的末世，並創造幸福的新世界。在這過程中，救世主將由人轉變為半人半神，甚至完全脫去人性而成為神。

而《沙丘》系列的每一集都可視為某位救世主的傳記，這些救世主們繼承了西方救世主的刻板印象，但也都開啟了某種新的可能性。各集的開端都充滿了威脅與挑戰，而註定成為救世主的主角則一路過關斬將，逐漸接受自己的使命，最後得以超凡入聖，強勢收斂該集的故事線。

各主角之間也有某種血源關聯性，因此《沙丘》也可說是救世主家族的故事，但每位主角所面臨的困境皆不盡相同，其所採取的具體解決方案也不太一樣，甚或完全矛盾。有些主角成王、成聖，有些主角歸於沉寂，甚或失去自我、不人不獸。因此《沙丘》批判了傳統宗教的救世主，也批判了它所創造出來的新救世主。

價值結構

若救世主都失敗了，那什麼是對的、好的、值得的？《沙丘》宇宙不存在普遍的價值原則，是非對錯由強者所決定。貴族們雖講求榮譽，重視與「晶算師」、「貝尼．潔瑟睿德女修會」及「宇航公會」的合作關係，但這些社群之間也不存在信用契約，之間的合作關係是暴力的相互抵消，即「賽局均衡」；若這均衡被打破，所有原則都在轉瞬間成為歷史。

就道德角度來看，多數英雄故事若非探討社會公義，就是為了報恩報仇，因此會與「正義」或「報償」這兩種道德要素緊密相關；但《沙丘》就算觸及這些議題，最後也都是「存而不論」，不給答案。這或許會讓讀者覺得失落，甚或認定作者收尾失敗，但正如作者對救世主的批判，《沙丘》也對道德原則進行了多層次的批判，不斷質疑先前的主張，因此讀者最後能確定的，並非標準答案為何，而是「哪些答案不可行」。

而這正是倫理學探問（quest）的應有情狀。倫理學家認為，人頂多只能暫時解決眼前的道德衝突，但對於「幸福之定義」這類最終目標，除了一再探問以提升自我境界，不存在直接獲得答案的法。

而由道德上綱到政治層次，《沙丘》也否定了多種政治經濟形式，而這種批判又再向外擴張至物種與環境倫理的思考。人類因為追逐「香料」，因此需要和「沙蟲」這種沙漠星球的外星巨獸搏鬥，而後又因為改變星球環境以利人類生存，反而造成沙蟲滅絕與香料短缺；人類也曾與沙蟲融為一體以建構無上權威，但這並未解決問題，反而使人類迷失自我。

作者於此運用了類似「正反合」的思維辯證法，主角人類和某種事物產生對抗，接著試圖整合以產生共識，而製造出新產物後，這產物又衍生出新的對立，人就只能再想辦法進行整合、提升、創造。這一路所得的產物，在精神上是越來越高階，但離人性與人心卻越來越遙遠。

這就進入了美感價值的探問。歷來都有許多影藝創作者意圖將《沙丘》的世界形像化，然而《沙丘》小說的文字之美，可能不在於帶來什麼特定的圖像衝擊，而是「忘情自我」的高階美感體驗。

正因為《沙丘》充斥著矛盾、統一與再分裂，在閱讀過程中，讀者也會經歷多種美感主張的衝突或對話：沙漠星球的蒼茫寂寥與沙漠子民的痛苦磨難，或綠色星球的繁盛豐美與富裕階級的安逸腐化。不論何者，在《沙丘》之中都可能是「對的」，也可能是「美的」，然而當你欣賞、崇拜其中一方，負面的衝擊也迎面而來；又或是覺得某頁描述是如此醜惡，卻在翻頁後覺得，那說不定正是自己想追求的欲望高峰。

最後要提示三個閱讀《沙丘》的建議。首先是《沙丘》無法速讀，也不應速讀。對於新入門來說，或許就慢慢品味前幾頁的細節描述，別急著處理自己頭上飄浮的問號；因為這書看得越透，那些問號只會越大。

其次是建議讀者朋友想像自己是書中的無名角色。雖然不少小說會促使讀者設想自身為主角，但《沙丘》不適合這樣做。你不如假設自己是主角身邊的無名奴僕，總是默默的伴著主角，看他起落，看他是如何從人成為神，又如何從神成為獸。

最後要建議讀者朋友把閱讀體驗的重點放在「過程」。《沙丘》常被批評其結局無法回應粉絲的需求，但「虐粉」也是種創作的常態；若一開始就轉以享受閱讀過程為主，或許反倒能以旁觀者的角度，笑著欣賞作者對於「結果論者」的惡意。

（原文收錄於《沙丘六部曲》導讀別冊，大家出版）

書籍介紹

本文摘錄自《沙丘六部曲【套書】》，大家出版

作者：法蘭克・赫伯特（Frank Herbert）

譯者：顧備、蘇益群、老光、劉未央、魏晉、甄春雨

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《沙丘》首部曲電影於2021.9.16台灣上映

啟發《星際大戰》、《駭客任務》，《風之谷》、世界地球日

無數文學、生態、社會、大眾娛樂作品的發想起源

電影改編原著小說，千萬書迷眾所矚目，大銀幕獻映

丹尼．維勒納夫執導，提摩西・夏勒梅、蕾貝卡・弗格森、傑森・摩莫亞、

喬許・布洛林、史戴倫・史柯斯嘉、張震——超強卡司主演

《沙丘》，這套「科幻小說中的聖經」，是無數影視作品的搖籃，作者全力刻畫的生態危機、對宗教的批判，在半世紀後頻頻遭遇極端氣候、宗教衝突的今日看來，驚心動魄的程度甚至有增無減。

邪惡的帝國統治、少年的異能修練與復仇、亦師亦友的師徒、珍稀的水資源與脆弱的沙漠生態、無堅不摧的異星巨蟲、超越個體甚至物種界限的意識合一、變異的人類基因及形體等等，滋養了許多代人的想像，也因此贏得「作家、導演、製片人的試金石」之名，哪些電影、電視、動畫」模仿、抄襲、致敬了沙丘，更是幾十年來無數人津津樂道的話題。

但讓沙丘成為經典的，不只是這些幻想元素，還有寄托在這些奇異想像中的文學主題。個人意志與命運的對抗、命運之愛等，是希臘悲劇及查拉圖斯特拉如是說的一脈相承，此外，全套小說還涉及環境倫理、神話學、伊斯蘭文化、一神教的救世主信仰……複雜的世界建構、瑰麗奇詭的沙丘及人類意識，讓這套書成為小說界一座難以超越的巍然高峰。

小說背景是在上萬年後，人類在一場慘烈的戰役中戰勝了機器人，之後宗教便立下嚴規，「汝等不得造出機器去假冒人類思維」。於是在這個沒有電腦的未來世界，有人變異出電腦的運算力，有人投入肌肉與神經的極致修練，有人發明了復活死者的技術，宗教組織則想透過育種看穿人類命運。

低科技使得人類只能專注於自身的潛能開發。這其中，最具影響力的物質便是香料——星際運輸全賴領航員服用香料去延伸大腦意識，找出最安全的航線，貴族及富人也靠香料延年益壽。但這種珍貴、神袐的物質，只產於一座貧瘠的沙漠星球「沙丘星」，且開採的條件險惡——巨型沙蟲會吞沒沙丘上的一切生物、機器、火力，唯一能控制沙蟲的弗瑞曼人則誓言收復自己的星球。

香料的交易，決定了星際金融及宇宙秩序。因此即使明知政敵及皇帝居心叵測，亞崔迪公爵仍毅然接下這座新封地。正當他率領能臣、軍隊應付種種陰謀時，繼承人保羅卻在踏上沙丘後感應到體內有某種東西正在覺醒。

保羅的出現，是宇宙億萬人類的幸，還是不幸……

反英雄敘事、生態文學、社會寓言、人類演化的想像

全新編修譯本．《沙丘》小說六部曲．首次完整登台

沙丘六部曲套書包含：

《沙丘（1）》

《沙丘（2）救世主》

《沙丘（3）沙丘之子》

《沙丘（4）神帝》

《沙丘（5）異端》

《沙丘（6）聖殿》

隨套書附贈導讀手冊【周偉航／倫理學研究者、陳栢青／作家、龍貓大王通信／影評、謝金魚／歷史作家、譚光磊／版權經紀人——多領域深度導讀】

本書特色

《沙丘》以科幻大作聞名，13年前台灣首次出版前三冊，毫不意外地掛在科幻書系底下。

時隔超過半世紀，現今世界的社會與自然環境似乎走上了《沙丘》描繪的極端狀態，讀者會發現自己或許正面臨和書中角色相同的處境，需要摸索追尋得以避免走向毀滅性結局的「黃金之道」。於此時機重新出版完整六冊《沙丘》，跳脫科幻的框架，更加全面、多角度閱讀吟味本書，或許可成為借鏡。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬