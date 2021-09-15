【串流哈燒片】《俗女養成記2》：看著嘉玲和母親流下心疼彼此的淚水，讓人怎能不哭？

文：映画案內所 Arstin

《俗女養成記2》自開播以來，就挾帶超高人氣與收視率成為近期話題關注度最高的台劇之一。目前劇集已正式播出六集，而在第六集「颱風天」裡，角色們各自都在「心內作風颱」，他們都面臨了人生中如同颱風來襲般的風暴事件，再次引起觀眾們心有戚戚的情感經驗。第六集末尾的短短幾分鐘，相信逼出了許多人的鼻水和眼淚！

舀水洗澡有什麼問題

第六集的一開始，我們便知道嘉玲（謝盈萱 飾）想偷偷作流產手術將孩子拿掉。不料，陰錯陽差之際，躺在診間裡的嘉玲卻意外聽見寶寶的心跳聲。頓時，便使讓嘉玲眼眶泛淚，心也似乎隨之動搖了。

一直以來，嘉玲與永森（藍葦華 飾）心中始終都橫著一道牆。因為工作緣故需要時常晚歸的嘉玲，總是錯過甚至忘記與永森的各種約定；有時接連好幾天永森都等不到嘉玲回家，便已睡去；永森也因為自己棒球教練的薪水不高而感到氣餒。在發現嘉玲懷孕以後，他還默默辭去了教練工作，想回到以前的房仲公司上班。

然而，真正讓這場心內風颱掀起狂風暴雨的，是兩人對彼此的不了解，因為他們總是選擇「不說」。第六集中，嘉玲和永森在大雨裡狂奔回家後，伴隨著水煮開的鳴笛聲響起，兩人的爭吵也正式展開。永森說著，這房子明明是妳的家，怎麼會是「我們」家！從沙發的款式、牆壁的顏色到家裡所有的一切，從來都是嘉玲決定好的，好像永森什麼時候搬走了，也不會被察覺。

而當嘉玲苦笑著對永森說：「你舀水洗澡也無所謂。」永森的一句「舀水洗澡有什麼問題？」則讓嘉玲直接爆炸了。嘉玲抱怨起永森從沒想過計畫未來，總是一副明天的事情明天再說的態度。就連蓮蓬頭已經壞了兩個月，也不見永森將它修好。這些細微問題的積累，正是源於他們的總是「不說」，到最後連要去拿掉孩子，嘉玲也不說，這才導致現在瀕臨感情決裂的僵局。

Photo Credit: 《俗女養成記2》

我到底為什麼要認識你

除此之外，面對愛人佑仔（陳家逵 飾）遠去倫敦，維繫著遠距離戀愛的嘉明（宋緯恩 飾）則邂逅了幽默主動的小杜（楊銘威 飾）。這段期間，每每接起佑仔的電話，嘉明總是口是心非地說想念佑仔。第六集裡，在答應小杜的電影邀約後，嘉明又在赴約當天接到了佑仔的電話。他敷衍說著想念，欺騙佑仔自己要去上英文課後，終於再也克制不了內心壓抑已久的情緒。

嘉明告訴小杜：「我跟你不一樣！我不是一個人了你懂嗎？我身邊有人了！」可是，小杜卻只是笑著回答：「我懂啊。我知道。」如此理所當然的回話，讓嘉明徹底瓦解。「你可不可以離我遠一點啊！」「我到底為什麼要認識你？」嘉明朝著小杜急切地說著。

是啊，處在一段遙不可見的愛情裡，時間久了，想念少了，感情也淡了。好不容易還能憑藉電話裡的聲音，用力記得還仍在乎的人；但卻在這趨於平淡的日子裡，碰上了與自己興趣相仿且熱烈積極的另一個人，教人情何以堪？所以不難想像，為何後來在廢棄車廠時，嘉明會吻上小杜。嘉明在大雨裡的那一吻，裡頭滿是心酸痛楚，還有委屈與早已輕易不敢湧起的，對愛情的憧憬和渴望。

Photo Credit: 《俗女養成記2》

珍珠和芋圓

嘉玲和嘉明兩人父母的關係也同樣作起了風颱。為何嘉玲爸（陳竹昇 飾）在颱風天堅持要去上舞蹈課？讓人不免心生疑竇。畫面裡嘉玲爸一邊和舞蹈老師（許芳宜 飾）開心跳舞的樣子和另一邊因為擔心風雨將至所以趕緊將中藥材全部收入室內的嘉玲媽（于子育 飾），形成了強烈的對照。

加上後來，又聽到前來通知要去公所領沙袋的人告訴嘉玲媽，今天早就停課了，哪裡還需要上課。嘉玲媽便焦急地跑進房間檢查，那疊被嘉玲爸藏在枕頭下的三十萬是否還在。果然，枕頭底下什麼都沒有了。冒著風雨騎車跑到舞蹈教室的嘉玲媽，碰巧就撞見了教室裡嘉玲爸和舞蹈老師抱在一起的景象。

這讓人不禁思考，在嘉玲爸一早準備離開時所唱的「妳是珍珠，我是芋圓，我們是珍珠和芋圓。」嘉玲爸口中的珍珠到底是那個曾經戀慕過後來成為舞蹈老師的學妹，還是眼前的妻子？相信在往後的劇情裡，答案都將一一揭曉。

Photo Credit: 《俗女養成記2》

我爸爸是警察，戳眼睛，踢下面

最後，便是嘉玲與嘉玲媽都在颱風夜哭著抱著彼此的催淚畫面了。小時候的嘉玲在遇到變態伸出魔爪後，嚇得直到回家時才大聲喊出媽媽曾經教他對付變態的口訣：「我爸爸是警察，戳眼睛，踢下面。」老了以後的嘉玲媽在目睹老公與別的女人抱在一起時，只能獨自站在嘉玲家門外，尋求女兒的安慰。

過去是母親安慰女兒，而現在則是女兒安慰母親。她們都將彼此緊緊地抱著，好像清楚知道，當自己內心世界決提崩塌的時候，還有對方會拍拍自己的背，告訴對方：「不要怕，我在這裡」。看著嘉玲和母親流下心疼彼此的淚水，讓人怎能不也流下淚水呢？

《俗女養成記2》從播出首集便在醞釀，角色們的心理和情感變化，其實都在看似不經意的情節裡，逐漸堆疊。到了第六集，算是所有堆疊的爆發。尤其從一開始的幾個鏡頭切換，畫面裡都是形單影隻的人，就已經暗示了劇情的走向。風雨欲來的壓迫感，再到稍晚滂沱落下的大雨，終將角色們的生命攪動得翻天覆地。讓人不禁又開始期待，接下來的故事將會如何發展。

Photo Credit: 《俗女養成記2》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航