緬甸會重新選舉嗎？首先避免人民更激烈反抗的軍方，正確保讓翁山蘇姬繼續活著

對2021年的緬甸政變結果，呈現了東、西方研究觀點的差異化。西方國家試圖藉由經濟制裁的方式，讓緬甸能夠重回其所希望的「民主道路」上；而東協（ASEAN）及中國大陸，卻以「不干涉他國內政」為由，仍邀請現今緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席東協臨時峰會。縱使在會議中，各國領導人仍共同發表了一篇關於「緬甸危機的五點聲明」（Five Point of Consensus），但卻可見東協諸國希望軍政府自行解決「內部問題」的「共識」－亦即不願介入緬甸軍政府與民眾衝突的情形。

也因為如此，本文希望從軍方的角度作為分析的出發點，探討未來緬甸在軍政府統治下，政治局勢可能會發生怎樣的變化；另一方面，由於敏昂萊仍承諾未來將重新舉行選舉，這是否代表了緬甸仍有回到民主政體的可能性？又或者僅是軍方回應他國對於緬甸社會動亂，進行經濟制裁的一種搪塞方式？

一、「受限制的民主」為唯一解

在緬甸2008憲法中，確實賦予了軍方在總統選舉、議員保障席次上的優勢。也因此部憲法所生之限制，而使翁山蘇姬本人並無法親自出馬競選總統，而是需退而求其次的，以推派黨內親信的方式角逐總統寶座。在上次大選獲勝後，衍生出因人設事的「國務資政」（State Counsellor）一職，進而讓翁山蘇姬掌握了更多的「行政權」。

然而，從政變的結果，以及總統並不掌握軍事統率權的情況觀之，此類舉動則讓軍方更為忌憚翁山蘇姬（或所屬政黨），深怕如果全國民主聯盟（NLD）繼續執政，可能會將軍方排除於緬甸政局之外。特別是翁山蘇姬試圖透過修憲的方式，試圖逐步縮減軍方在憲法中的保障權力，這也觸及了軍方敏感的神經。

雖然翁山蘇姬在「甘比亞訴緬甸案」（Gambia v. Myanmar）中，仍於國際法庭（ICJ）替軍方涉嫌「種族滅絕」的行為予以辯駁。但從現實層面觀之，卻也能發現軍方對於外界的觀感並不在意，反倒是更為注重己身可能被剝奪的利益。故翁山蘇姬被羅織罪名而入獄，亦屬意料之中的結果。

但外界的壓力仍迫使軍方需要提出一個能夠被國際社會「接受」的方法，歐美國家才可能把相關的經濟制裁予以解除，或從中得到他國對於COVID-19的醫療援助，進而使其政權不致受反政府民眾結合少數民族反抗者而被推翻。因此，重新選舉是必然的，但選舉的方式、選舉的資格，甚至是符合選舉條件的被選舉人，很可能僅是軍方默許下的選舉「過程」，而非符合西方民主概念的真正選舉。

Photo Credit：Reuters/達志影像 緬甸領導人翁山蘇姬到海牙的國際法院，為緬甸政府對洛興雅穆斯林發動的軍事行動辯護。

二、軍方仍需確保翁山蘇姬的存活

雖然這樣的論點確實少見於其他研究之中，但從歷史的回顧與現實情況的雙重考量作分析，現在的軍政府亦需要定時的釋放出「翁山蘇姬仍活著且受到極佳對待」的訊息。

假設今天翁山蘇姬以自殺之方式予以明志（或不幸感染COVID-19而逝世），那本就民怨沸騰的緬甸社會，則更會將翁山蘇姬的死亡結果歸咎於軍方，進而讓輿論找到宣洩的理由及出口。加上現今緬甸社會的醫療資源仍屬落後，而且軍政府亦無力與他國競逐購買疫苗的窘境，也讓民眾對於政府治理能力產生了更加不信任的結果。

因此，軍政府僅能透過確保翁山蘇姬的「生存」，避免民眾更激烈的反抗，以及順利舉行後續「被設定好結果」的選舉。

縱然如今，緬甸的COVID-19疫情難以有效控制，但翁山蘇姬卻接種了兩劑疫苗的訊息，仍被「透露」於國際社會之中，也得以說明軍方必需「保障」翁山蘇姬的健康，而不如其他國家的政治犯在政變後，可能受到生命威脅的差異性結果。

三、被分裂的緬甸共和國？

由於緬甸地形及歷史、文化、種族等複雜情形的交織，以及軍方與少數民族反抗軍長期於緬甸邊境交戰等問題，短時間內確實難以解決。

上述情形在翁山蘇姬政府轉為「影子政府」--民族團結政府（National Unity Government，NUG）後，少數民族反抗軍與反政府軍（原翁山蘇姬政權支持者）的結合，造成了軍方一方面需鎮壓上街遊行的民眾，另一方面又須提防少數民族反抗軍趁此獨立的困境。也因為如此，今年3月，軍政府在電視台宣布針對少數民族反抗軍的停火舉動，的確是將焦點集中於支持翁山蘇姬政權者的最適選擇。

對於長期與軍方交戰的少數民族反抗軍而言，儘管趁軍政府將重心放在鎮壓緬甸民眾的情況下，結合反政府軍（或其他少數民族反抗軍）等不同勢力，是自行宣布獨立、不隸屬於緬甸共和國的最佳時間點，但這樣的作法卻可能造成其他邦、省、自治區相繼效仿的連帶效應。

而且，在COVID-19的影響之下，除非他國直接或間接支持（無論是經濟、醫療或武力的支援），否則脫離緬甸共和國後，也代表了各民族反抗軍所在地的族群，並無法得到後續政府提供的醫療資源或疫苗，而需要自行找到解決的辦法。

四、中方對翁山蘇姬及軍政府保持等距的態度

自翁山蘇姬執政以來，中國大陸外長王毅造訪緬甸時，無論是翁山蘇姬、總統或是軍方領導人，都是王毅在緬甸會見的對象。再者，對於中國大陸來說，翁山蘇姬執政下的政府，確實是能夠基於雙方共同利益發展的夥伴，而非互相爭奪利益的敵人；但緬甸在軍方領導過程中所帶來的邊境問題，以及更為自主性的思考（或論為考量軍方利益的狀況），讓中國大陸在權衡己身利益後，而更願意與翁山蘇姬所率領的文人政府保持較為密切的關係。

然而，因為翁山蘇姬政權並沒有掌握實質的軍事統率能力，加上2008憲法內的規定，也讓中國大陸不得不同時與軍方實質領導人維持聯繫。也因為如此，吾輩能夠看到「中」方在此次政變，選擇以不介入的態度，希望緬甸能夠自行解決相關問題，相關做法亦其來有自。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年1月11日，中國外交部長王毅訪問緬甸，與緬甸實質領導人翁山蘇姬於首都奈比多（Naypyitaw）會面。

五、羅興亞爭議與翁山蘇姬政權

對西方國家來說，民主化的緬甸確實較符合西方國家所希望看到的結果，但歐美國家希望看到翁山蘇姬執政後，能夠順利解決羅興亞人權爭議的情形，卻得到了翁山蘇姬的漠視與對該議題的反駁結果。

對於此次政變而言，西方國家或許認為新政權的產生，能夠解決以往翁山蘇姬政權無法有效改善的羅興亞爭議，但直至今日，卻能夠發現歐美國家相繼以經濟制裁的方式，除希望翁山蘇姬能被軍政府釋放，並且能讓緬甸重回民主選舉的期許。

回到問題的癥結點做思考，縱然歐美國家能透過不同方式讓翁山蘇姬重獲自由，卻也因緬甸內部的種族、宗教、歷史等問題，而難以讓羅興亞爭議得到較為完善的解決方式。如此一來，無論是軍政府執政或是翁山蘇姬政權執政，對於羅興亞人而言，其困境依舊難以解決。那麼，緬甸政局的民主或獨裁會是他國考量的重點？或是僅針對己身利益所做出的「路線規劃」？

綜上所述，本文認為，緬甸仍會舉行選舉，但舉行的日期卻是遙遙無期。因COVID-19之於緬甸，在醫療資源瀕臨崩潰且疫苗難以取得的情況下，確實難以有效的控制。

不論是因政治上的利益考量，或是以民眾的健康作為前提，今年8月軍政府宣布緊急狀態延長至直到2023年8月，透過緊急狀態的使用，一方面能延續其執政的正當性，二方面也能盡量避免COVID-19更大規模的傳播。也因為如此，如要使緬甸回到歐美國家所認同的「民主路線」，除非大國選擇直接性的介入干預，否則短期內要使軍政府願意「還權於民」確實極其困難。

任何在國際政治對立面的「他者」，不論是美國、中國大陸甚至是其他國家，介入緬甸軍政府與翁山蘇姬政權（或其他少數民族反抗軍）紛爭的結果，都會開啟一個可供齟齬的開端，加上世界各國仍未能有效控制COVID-19疫情，以及後續經濟仍需重建、復甦的狀況。確實，面對他國的內政問題，值此之際，以壁上觀的方式做思考，或許也是不得不的選擇。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為發動政變的緬甸軍方投資敏昂萊，在2月11日發表電視直播談話。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元