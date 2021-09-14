福建Delta疫情莆田、泉州、廈門連爆，官媒稱是境外移入38日「超長潛伏期」

福建省莆田市政府今（14）日召開疫情記者會，說明福建疫情的最新情況。截至13日，福建疫情爆發地點仙游縣新增確診85例，其中有21例為無症狀感染者，並包含幼兒8名、小學生28名等共36名學生，《央視》報導，莆田在14日下午會啟動全市核酸檢測。

另外，莆田市仙游縣縣長吳海端指出，本次福建疫情擴散速度快，初步判定與Delta病毒株的基因序列相同。

從莆田傳泉州、廈門，專家認為疫情嚴峻複雜

中國福建省的本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情從10日開始，傳出因Delta病毒的傳播而持續擴大。根據《快科技》報導，最初爆發的地點莆田是製造業重鎮，11日通報的確診者就有數名製鞋廠員工，同一家製鞋廠更有確診案例在泉州確診，因此，莆田當地大部分的鞋業工廠從當時就開始停止生產。

莆田現有的製鞋企業有4200多家，年產量高達13億雙、產值超過千億人民幣，更有50多萬名勞工仰賴製鞋業的飯碗。除了工廠外，有不少鞋類的批發進口和鞋店已經歇業，電商的退單量也因快遞受限等因素而增加。

根據《央視》報導，中國國家衛健委所派出的赴福建工作組專家指出，在這波疫情中，最早發現病例的福建仙游縣楓亭鎮小學和鞋廠，都是人員密集的場所。尤其疫情首先在學校發現，後續檢驗出低年齡兒童的感染較多。

吳海端指出，莆田已經進行了一系列的處置與管控，讓中高風險地區的人們停止流動，並溯源匡列作管控措施。針對染疫或隔離的小朋友，也因應需要安排兩人一室、給予課外讀物，需要父母陪伴者就安排在隔壁房間。

專家認為，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。但也認為只要確保防疫措施落實，疫情有望在中國的國慶長假前得到控制。

然而，不止莆田及泉州，根據《中央社》報導，隔海鄰近金門的廈門在13日也新增了32例中國本土病例，超過來源地莆田單日新增的24例及泉州的3例。

廈門市官方隨即發布通告，要求民眾非必要不可離開廈門，要離開者須持陰性證明。全市小區實施「閉環管理」：封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實施「人不出區、嚴禁聚集」，防範區實施「強化社會面管控，嚴格限制人聚集」。快遞、外賣等要實施「無接觸」配送。

源頭疑為學生歸國家長，入境38日後確診是「超長潛伏期」嗎？

關於病毒的來源，根據中國官媒《環球時報》報導，莆田市疾控中心主任凌龍美指出，最早是在莆田市仙游縣楓亭鎮的小學為學生進行PCR時發現的，源頭疑似是該小學一名學生由新加坡入境的家長。

《環球時報》稱，該名染疫者的身上出現病毒「超長潛伏期」的特性，在其自新加坡入境21天的隔離過程中，9次PCR、1次血清檢測結果均為陰性，從入境到確診耗時38天。因此，有該國民眾也擔心是否意味著病毒出現新的變化。

武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇向《環球時報》表示，雖然有95％至99％的感染者都能在隔離期間被發現，但不能避免會有個別極端情況。但他也提醒，公眾不必因為偶發的「超長潛伏期」就開始擔心Delta病毒株難以被發現，因為Delta病毒株的病毒量高、反而容易被篩檢出來。

部分資訊未公布，CNN：中國將本土疫情歸咎境外移入

中國當局沒有透露這名出現「超長潛伏期」的確診男子染疫的時間、地點或方式，但《CNN》指出，超過21天的潛伏期是很不尋常的，有人甚至在社交媒體上質疑男子是在返回仙游後染疫。

《CNN》的報導寫道，中國擁有世界上最嚴格、影響最深的防疫措施，對入境者的邊境管制和強制檢疫要求尤其嚴格，自從最初武漢的疫情受到控制以來，中國政府將每一次本土疫情爆發都歸咎於旅客、貨物進口所造成的境外移入。

專家認為，中國這次要清零所需的時間會更長。美國對外關係委員會全球健康高級研究員黃延忠指出，在處理具有高度傳播力的Delta病毒上，過往的策略恐怕會面臨成效降低的問題。

「就時間、組織量能，和商業、經濟為了清零所需付出的代價來看，要保持這種方式會變得越來越困難」黃延忠認為，「無論旅遊限制有多嚴格，都會持續有病例輸入、並在國內引發疫情。」

《CNN》強調，在中國，這些限制性的措施能夠廣泛地受到公眾歡迎，有部分原因在於它每次只限制了14億人口中的一小部分，其餘多數人口都享受著無疫情生活的好處，而不是封城所帶來的不便。

黃延忠表示：「這很自然，當你不是封城的受害者，就會支持所有能讓你過得安全的措施；就算是你遇到封城，你也會因為很少發生而忍受」，但他也警告，只要大流行持續下去，公眾都有可能停止支持和容忍。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範