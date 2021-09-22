【串流大平台】當Netflix等平台競逐流行新片時，The Criterion Channel提供重度影迷值得深掘的電影寶庫

對於普羅大眾來說，美國的電影發行公司The Criterion Collection （中文普遍直翻作「標準收藏」，也有人簡稱為CC） 或許是個挺陌生、毫無感覺的字眼，但對於不少影迷與電影工作者來說，這個名詞簡直自身帶有種神聖權威性。

「標準收藏」每個月發行的實體DVD、藍光影碟商品，都是世界各地新聞媒體與影癡們關注的重大消息；對於不少導演與創作者來說，自己的作品能夠被「標準收藏」相中發行，都是創作生涯的一大里程碑。就連Netflix、Amazon Prime這些向來對自家內容獨家性斤斤計較的影視新貴，都願意為了「標準收藏」打破慣例。

「標準收藏」至今已發行Netflix的《羅馬》、《愛爾蘭人》、《婚姻故事》等片，Amazon Prime則是有《沒有煙硝的愛情》、《談》、《邁阿密的一夜》等。以一個斗大傾斜角度的英文大寫C作為logo的這家發行公司，究竟有什麼魅力能夠讓眾人們都為之傾倒？

翻開「標準收藏」的影碟背面，他們是這麼介紹自己的：「標準收藏致力於彙整世界各地的重要經典與當代電影，並以最頂級的技術規格、最完整的額外內容發行這些最傑出的電影」。於1984年成立於紐約的「標準收藏」，主要母公司為Janus Films負責出資，創立初期的「標準收藏」打從一開始就確立其目標，猶如自家的公司名稱，要發行放眼業界最具權威的標準收藏產品，公司從起先的VCD，隨著科技演進開始製作DVD、藍光、4K Ultra HD等，當然之後也逐漸與串流平台合作發行數位版本。

在實體影碟市場即將走向盡頭的數位浪潮之下，「標準收藏」的發行量依舊維持著極為穩定的水平，價格當然也高過影碟市場的普遍水準，這都歸功於「標準收藏」在熱愛收藏實體影碟的影迷心目中，仍有著相當崇高的地位，乃至於「標準收藏」每個月固定公布即將發行的片單時，都會成為《綜藝報》（Variety）、《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）等媒體的報導主題。

「標準收藏」的影碟迷人之處，聘請各界藝術家重新設計的電影封面圖，光是第一眼就能讓人驚艷，內容物也向來是影迷們的超值享受，「標準收藏」的影碟最精彩之處，即在團隊收集相當完整的影像與文字資料，不僅僅是收錄幕後製作特輯，還包括電影學者與影評人的研究資料，猶如是以該部電影為主題衍生出的百科全書。

「標準收藏」的發行以業界最頂級技術規格著稱，不少數十年、甚至百年前的影片，在團隊的重新修復下，以極為驚人的影像品質重新展示在世人眼前，「標準收藏」有時還會邀請導演密切合作，推出最符合創作者理想的珍藏版本，並在封面以導演的印製簽名認證「Director Approved」。

從以上的簡單介紹，可想而知為何「標準收藏」能征服世界各地的重度影迷，而為了跟上數位化的腳步，「標準收藏」近幾年也與不少串流平台合作，推出數位版本的產品，包括上架至iTunes販售、以圖書館與教育公播系統為主的串流品牌Kanopy等，「標準收藏」也與Hulu短暫合作過，讓部分影片上架Hulu，另外今天你仍然能在HBO Max上看到「標準收藏」的主題播放區。

不過最廣為人知的應是華納媒體旗下的串流品牌FilmStruck，這個以經典老片為主題的串流品牌，收錄了自家華納的Turner Classic Movies內容庫，也包括「標準收藏」等其他公司發行的經典電影，不過FilmStruck即便在北美擁有超過10萬訂閱者，仍被華納決議在2018年10月正式關閉，在當時引發馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等重量級電影人集體聯署，希望能拯救這個少數收錄經典影片的平台。

而正當不少影迷哀號，日後能去哪觀賞這些在影史有舉足輕重地位的經典片時，「標準收藏」在同年11月宣布成立自家串流品牌The Criterion Channel （本篇就直譯成「標準頻道」吧），並於2019年四月正式開台，某種程度上，也算是接手這群被遺落的消費者。

「標準頻道」在Roku、Apple TV、iOS等平台都能夠觀看，訂閱費用為每月10.99美金，另有一年99.99美金的優惠價格。頻道上約有兩千多部電影提供觀賞，除了自家「標準收藏」的片庫外，「標準頻道」也會從其他專攻藝術電影、獨立電影的片商取得授權，例如目前頻道上有超過五部中國導演賈樟柯作品可觀賞 （賈樟柯的電影至今未曾被「標準收藏」發行過）。

作為數位內容化的「標準收藏」，「標準頻道」繼承了其理念，目的是要讓觀眾能夠在頻道上挖掘並欣賞更加多樣化的電影，前面提到「標準收藏」曾與Hulu有過為期五年的合作，這段期間「標準收藏」上架了將近一千部電影至Hulu，但可以預料的是，這些電影迅速地被淹沒在Hulu上萬部內容的大海中。

因此，比起Netflix、YouTube等串流新貴用電腦演算法客製化使用者的觀賞選擇，「標準頻道」更加注重地是深度式的選片機制，頻道上的影片與播放清單都是團隊人工精心打造，讓眾多獨特、極具藝術實驗性的電影能夠被觀眾看見，打開「標準頻道」的首頁，便能體會其多元性的體驗，各個年代、類型、語言的電影一字排開，從法國新浪潮、好萊塢黑色電影、到蘇聯時期的戲劇片，從備受推崇的藝術電影，到具備歷史地位的B級實驗片等，完全是重度影癡的寶藏。

「標準頻道」選片團隊 （目前由Penelope Bartlett擔任選片總監） 的模式也有一定的規律，例如每週二會上架當週主打的短片作品，星期三推出女性導演作品，星期五會以當週的主題選出稱作「double features」的選集，星期六則是選出闔家觀賞的電影。

每回你打開「標準頻道」的主頁，都會有不同的主打專題等著被觀眾探索，就像是有一個影展策展人在幫觀眾挑片一樣。當然，這與Netflix引以為傲的選片演算法完全天差地遠，Netflix的演算法透過分析使用者各種過去的行為與數據，運算出為不同觀眾量身打造的推薦影片，「標準頻道」的模式更加仰賴選片團隊是否能端出吸引觀眾的片單。

兩者並沒有優劣之分，Netflix是種速食式的消費模式，而「標準頻道」則是精緻的菁英消費模式，力圖帶領觀眾踏上冒險，挖掘令人大開眼界的hidden gems，電腦演算法可想而知並不適合「標準頻道」的模式。

除了獨樹一幟的片庫外，「標準頻道」也複製了「標準收藏」影碟令人嚮往的關鍵要素，幾乎頻道上所有的電影，都提供極為豐富的額外內容給用戶觀賞，光是一部電影就另外含有超過數小時的幕後花絮、導演與演員訪談、電影學者的隨片講解等。而即便上架了將近兩千部電影於頻道上，「標準頻道」的搜尋功能讓使用者能夠以類型、導演、電影主題等關鍵字搜尋片單，另外頻道上也有不少為觀眾建立好的播放清單，例如「德國表現主義電影」、「關於電影的電影」等。

即便Netflix近年來海量的自製電影中，多少有幾部能列入年度最佳電影之林，但多半還是被埋沒在數以萬計的內容庫之中。在Netflix、Hulu等串流平台在這幾年不是將重心放在獨家內容，就是放在正流行、具話題的新片上時，「標準頻道」這種講求獨特性的串流平台就更顯難能可貴，證明在這些流行領域之外，有更多更廣的電影疆土值得被觀眾探索。

「標準頻道」不僅僅是適合那些自稱為重度影迷的觀眾，其實更加適合的是熱愛電影、渴望能觀賞「不一樣」的電影，卻從未有機會或管道接觸到這些內容的觀眾。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航