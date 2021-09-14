全球疫情大缺工：台灣營建業工程流標激增、歐美運輸業產業斷鍊，恐造成「停滯性通膨」

全球因為疫情後遺症，各國「缺工」問題正延燒，台灣營建業又因原物料上漲、工人不足，導致公共工程屢傳流標之問題最為窘迫；而歐美運輸業面臨挑戰，產業鍊供給受到破壞，各式產品送不到貨架上，呈現無貨可賣的慘況。經濟專家憂心勞動力吃緊情況，短期內不會結束，恐演變為全球性經濟的停滯性通膨。

台灣製造業、營建業缺工嚴重，工程流標激增

美國人力派遣機構萬寶華（ManpowerGroup）今（14）日發表最新〈全球就業展望調查〉顯示，1030名企業主中有24%預計增加人力，4%減少人力，增加與減少相抵後，就業展望淨值為20%。

其中，以製造業30%最高、工程建設業26%居次、運輸倉儲及通訊業24%第三。萬寶華台灣總經理葉朝蒂指出，第4季就業展望以製造業雇主信心最強，營建業卻相對薄弱。

他指出，受惠於全球經濟迎來疫後反彈復甦，隨著下半年的傳統旺季到來，台灣以出口為導向的製造業可望持續外銷熱度。

萬寶華亦同時調查各產業的徵才狀況，結果顯示66%台灣雇主企業雇主反映尋找不到適合的員工，其中以製造業及工程建設業高居前兩名。

而營建業停工狀況嚴峻，住展房屋網企研室指出，工程建設業受到原物料、人力成本上漲，已經導致多項公共工程一再流標。

主計總處統計顯示，今（2021）年上半年營造工程物價指數，較去年同期增加8.8%，創13年來最大漲幅，顯示原物料衝擊嚴峻；而缺工問題更令人憂心，行政院公共工程委員會統計，上半年公共工程招標，其中連續流標5次以上的有183件，以彰化縣達15件居冠。

住展房屋網企研室強調，因為疫情外籍移工進不來，營造業缺工問題就無法緩解。今年3月行政院直接要求勞動部放寬「外國人從事就業服務法」，億元以上工程可合併申請，並開放都更、危老案等工地可引進移工。

企研室指出，政府的因應措施來得太晚，疫情延燒後不光外籍移工進不來，願意上工的本土工人數更減少近一半，才導致許多工程延誤。企研室說明，基層營造工人的流動率極高，使工程落後就得面臨違約風險，為了規避風險營建商接案態度也會趨於保守，整體市況將遭受打擊。

因為疫情「缺工」成為全球經濟的停滯性通膨

中國國家發改委副秘書長高杲於8月30日，在國務院新聞辦舉行的「十四五就業促進規劃」表示，因為疫情尚未完全獲得控制，「招工難」成為一個突出的問題，特別在中國東部沿海地區。

他強調，疫情在全球仍在蔓延，影響一些地區的招募人才情況，而中國因為率先管控住疫情，經濟復甦也較為領先，因此東南亞面向出口的省份，訂單需求較為飽滿，短期出現較大用工缺口。

英國《金融時報》報導指出，歐盟執委會的季度調查顯示，在歐盟家具製造商中，3成業者表示已受供應短缺影響，這個比率創紀錄新高。宜家宜居（IKEA）強調，無法預期供應鏈何時會恢復正常，主要是受英國卡車司機不足等諸多因素的影響。

《BBC》報導指出，卡車司機短缺，讓零售超市的貨架上，少了許多熱門商品，而英國的麥當勞奶昔也遲遲無法補足。英國公路運輸協會（Road Haulage Association）統計指出，目前英國短缺超過10萬名司機，又以重型貨車（HGV）最為嚴重。

英國連鎖酒吧JD Wetherspoon、可口可樂歐洲太平洋（CCEP）以及英國石油公司（BP Amoco）均採取減少營業時間或供給的措施，甚至關閉店面直到貨品充足才再開張。

「在過去的幾周里，我們非常大膽地給我們的司機大幅加薪，」英國卡車業者 Bretts Transport的老闆Simon Stockwin表示 ，但很不幸的是一部分成本將轉嫁給我們的客戶，這最終會影響到市貨架上產品的價格。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問Mohammed El-Erian表示，全球因疫情造成供應鏈中斷、運輸成本高昂，導致下游市場勞動力短缺，正迫使製造業和服務業者必須因應薪資壓力上升的情況。

他強調，勞動力吃緊情況，短期內不會結束，除了已經蓄勢待發的通膨外，恐演變為全球經濟的停滯性通膨，這些情況相當令人憂心。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航