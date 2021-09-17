2021/09/17,
健康

月圓人團圓，身材不能圓：中秋節謹記「沖脱泡蓋送」降低熱量攝取

月圓人團圓，身材不能圓：中秋節謹記「沖脱泡蓋送」降低熱量攝取
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

花前月下，到底要如何才能夠減低熱量的攝取呢？

文：盧柏文醫師（胃腸肝膽科）

月圓人團圓，身材不能圓，
烤肉月餅圓，身心難兩圓。

每當烤肉節（中秋節）一到，所有團圓的有情人們，總是相約外出一起大快朵頤，共度美好佳節時光。然而，在烤肉月餅雙重奏的夾殺之下，已經克制已久的食慾，是不是使了洪荒之力大爆發？

以月餅為例：小小的一顆蛋黃酥300大卡，廣式雙黃月餅甚至高達800大卡。

至於烤肉：牛小排薄薄一片就150大卡，跟一條熱狗的熱量差不多。

至於烤肉中的常客：夾在兩片吐司中的豬里肌和培根，熱量更是驚人，吃完一份，熱量就約莫500大卡。

以一碗白飯300大卡為基準，一個團圓月，就可能等於吃下五到八碗飯。因此，在花前月下，到底要如何才能夠減低熱量的攝取呢？個人提供幾點小原則：

  • 沖：油膩的食物，有沾醬的烤物，都可以先用溫水沖過以減低表面的油脂和烤肉醬，避開不必要的熱量。
  • 脫：幫烤肉炸物去皮，可以避開皮下脂肪的攝取，進一步減低卡路里。
  • 泡：大餐前後增加飽足感，餐前的無糖豆漿，餐中間的大量蔬菜菇類，餐後高纖水果的攝取，讓胃部一直泡在高體積低熱量的食物中，減低食慾。
  • 蓋：動動膝蓋，外出走走，自古以來少吃多運動是減重以及維持身材的不二法門 。
  • 送：吃不完的月餅，千萬不要囤在家，要不然會囤在自己的身上機率大增！！可以送給親朋好友，甚至一些弱勢族群，不僅分享溫情，更對健康大有助益。

除此之外，腹部的脹氣也是腸胃科門診在中秋節過後時常遇到問題，吃得太快、太過油膩常是主因。嚴重者甚至胃食道逆流更是會加劇發作（常常出現在大餐後的甜品以及碳酸飲料的使用，或者是糖分過高的月餅也是常見的成因之一）。

而中秋節避免腹瀉的方式，則是建議大家烤肉的食材務必要熟透，並且生熟食要分裝，以避免交互感染喔！

最後，在中秋佳節前夕，祝大家身上的脂肪是假的！都是眼睛業障重阿！

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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