海女必備！從海上衝浪到池畔小酌，四個來自台灣的設計感泳裝品牌

文：古家萱（eld editor）

自從愛上潛水，我成為了朋友口中的海女，只要有機會休上幾天長假，第一件事就是背起蛙鞋袋，找片舒舒服服的海域泡上幾天。而隨著去過的地方越來越多，我開始發現，大海的藍，並不是只有一種顏色與表情。

綠島的海平靜透明，顏色輕盈的像是溶化的冰塊；小琉球的海溫柔可親，時不時還能遇上海龜相伴；和平島的海配上灰濁天空，像是被時間遺落的孤獨秘境；而龍洞、福連、南雅奇岩等幾個東北角潛點，能見度雖然不算讓人滿意，但在沒時間遠走的週末，仍讓人得以一解藍色鴉片留下的癮。

除了在腦中收藏海的樣貌與心情，我的衣櫃一角也開始被造型各異的泳裝佔據。起初，我根據大家的推薦購買了幾件來自歐美大牌的比基尼泳衣，但大概是由於東西方人體型與比例的差距，穿起來總覺得不甚自在滿意，更別說那在沙灘邊不斷撞衫的尷尬處境。

就這樣陸續尋覓了幾年，我才漸漸發現，原來台灣也有不少適合亞洲女性身形，造型好看、機能也相當不錯的泳裝品牌：

#01：TIMU

Photo Credit：TIMU

大概是由於168公分的巨人身高與大骨架，我從小就跟甜美可愛這類的形容詞搭不上邊，對於有著繁複荷葉邊設計或是造型太過花俏的服裝款式，也總是只敢遠觀不敢褻玩焉。而來自台灣，擁有良好版型與面料材質的TIMU，是第一個讓我能在海邊感到自在的泳裝品牌。

不同於其他主打浮誇爆乳效果、能露多少露多少的比基尼，TIMU的辣總讓人有種健康卻又極富個性的印象。就我的穿著經驗來說，他們家的泳裝有著絕佳的穩定性，即便大浪襲來也不容易被沖到走光，而其成熟的丁字褲版型也相當值得讚賞，不僅能讓身材比例看起來更加修長，穿起來也不會有卡卡的不適感，不管動作多大，也都不曾出現過跑位的尷尬情形。

Photo Credit：TIMU

此外，TIMU的產品色彩多從大自然提取靈感，像是神秘感十足的孔雀綠、內斂細緻的灰鯨銀、以及低飽和度的森林綠等，都相當適合不喜歡過於花俏的讀者。若想追求特殊的款式，品牌偶爾推出的異材質面料如絨布或是皮面反光布料，也都能讓人留下深刻印象。

最後，如果妳跟我一樣不喜歡擦防曬，卻又覺得水母衣的造型太過無趣，我還想加碼推薦TIMU的連身泳裝——無論是大挖背的性感陽光Leopard、優雅的Ballerina系列，還是有著拉鍊與隱藏式口袋的經典貓女系列，TIMU都改寫了「連身等於保守」的傳統印象，也讓所謂的「辣」，有了不同於裸露的全新定義。

#02：HÁI Swimwear

Photo Credit：HÁI Swimwear

「年紀來到青澀與遲暮之間，可愛的那班列車已經離開，心如止水還離我們太遙遠。我們認為對女人而言，最完美的泳裝就是能穿起來高雅大方，款式經典永不過時，而且同時還感受到輕鬆自在，HÁI Swimwear要做出能一直陪著我們旅遊，在海邊靜靜地坐著，池畔旁的小酌的泳裝。」

如果妳對上述這段品牌介紹心有同感，那麼甫於2020年才正式面世的HÁI Swimwear，或許會是妳在沙灘漫步、岸邊小酌的絕佳伴侶。走過青春無敵、衣櫃總是滿到不能再滿的少女階段，在服裝製造以及時尚行銷的領域耕耘多年的創辦人Bebe與Daphne，決心創立一支「為女人而設計」的泳裝品牌，用觸感舒適、永遠不退流行的款式，取代年年都要輪迴一次的購物行程。

Photo Credit：HÁI Swimwear

打開HÁI Swimwear的官方網站，裡頭沒有花枝招展的可愛設計、也沒有辣妹專屬的三點式比基尼，取而代之的是一件件款式優雅、造型經典的女人味泳裝。品牌創辦人說，「女人會有的問題我們都知道，有時候肚子肉肉會讓人沒有自信，有時是潮濕環境為私密處帶來的困擾，也可能是是皮膚太過敏感等等」，因此，HÁI Swimwear使用了超快乾，六倍彈性以及防霉抗菌的加工處理，加上細緻服貼的無痕工法，讓整件泳衣穿上的感覺像是個舒適地擁抱，而非需要吸氣收小腹的緊勒。

更值得一提的是，HÁI Swimwear的所有產品皆為原創設計，布料從選紗開始，所有五金小細節都是特別開模製造，不使用任何庫存或是現成品。此外，品牌也致力於時尚產業時常忽略的環境保護與社會議題，不僅使用環保的方式處理染料廢水，也定期捐款給國際組織「Women for Women」，希望能從對自己的產品負責做起，一步步改變我們所身處的世界。

#03：Zoeanna.co

Photo Credit：Zoeanna.co

如果妳平時沒有潛水、衝浪等在水上劇烈活動的機能需求，純粹喜歡躺在沙岸與溪河邊，一邊享受太陽的洗禮、微風的輕吻，一邊來杯還冰涼的輕盈白酒，那麼由設計師Zoe一針一線親手勾織出的泳裝品牌Zoeanna.co，或許會是個與眾不同的好選擇。

一直以來都對時尚設計有著濃厚的興趣，卻因為不是主修服裝等相關科系，而一直不知道該從哪開始著手的Zoe，在意外中發現自己對於編織類的衣物配件，那種慵懶自然的樣貌有著強烈的好感，再加上鉤織材料材質多樣、容易取得、在設計和造型上的變化也非常自由，她展開了這場為女孩們親手製作出泳裝與貼身衣物的旅程。

Photo Credit：Zoeanna.co

在風格設定方面，由於過去曾旅居國外的經驗，Zoe一直以來都相當崇尚歐美國家那種對於身材與穿著開放、自由的態度。回到台灣後，她發現亞洲女性普遍存在著較嚴重的身材焦慮，因此她也希望能透過自己的設計，鼓勵每位女孩們自信、自在地做自己，就像鉤織材質帶來的慵懶自然感那般，每個人都能在生活中發現自己獨特的魅力，並享受每個與自己相處的little moment。

由於Zoeanna.co的每件泳衣都是手工製作，因此在材質、款式與尺寸上都具有相當大的彈性。雖然在我們的傳統印象中，毛線似乎和泳裝八竿子打不著關係，但Zoe表示，材質為純棉或是壓克力的毛線其實相當適合下水，而有時她也會提供竹子纖維等特別的材質讓顧客挑選，希望能依據每個人的喜好與需求，為女孩們量身打造出那件穿起來最有自信、獨一無二的海邊衣著。

#04：Hotsauce Apparel

Photo Credit：HOTSAUCE

對於長時間關注潛水、滑板、衝浪、露營等戶外活動的女生而言，由Patty派蒂一手打造的Hotsauce Apparel應該不會是個太令人陌生的泳裝品牌。第一眼看到Hotsauce的產品，妳便能斷定這是個充滿熱情、活力與自信的品牌，而一張張大膽的形象照，更展現出了女性獨有的、柔中帶剛的強悍感。

也許是因為在品牌誕生之初，Hotsauce就已將泳裝與運動概念結合，她們推出的每樣產品都兼具了造型與絕佳的穩定性。就我個人的試穿經驗來說，Hotsauce的泳裝有著極強的包覆感與支撐性，即便從事像衝浪這樣激烈的水上活動、或在浪比較大的日子裡上下海岸，也無需在水裡偷偷調整肩帶、綁帶等細節，讓人安心感十足。

Photo Credit：HOTSAUCE

除了良好的機能之外，Hotsauce也相當勇於嘗試過往很少在泳裝上看過的面料材質，無論是閃爍著細緻微光，帶有絨布甜美質感的海獅與海兔系列、結合自家開發潛水布與網布的虎鯨老大防寒衣，還有今年夏季才剛推出，在面料中加入泡泡紗的馬卡龍與水果塔系列，都令人感到耳目一新，就算不下水也能拿來當成日常/運動衣著搭配。

此外，不同於多數貼身衣物品牌總是找來身材纖瘦、五官精緻的女性擔任模特兒，在Hotsauce官方instagram上出現的model們看起來總有著各自的性格與特色，在除去單一化的審美標準的自然畫面中，她們自然地展現出了各種體態的性感與美好，由內而外散發出充滿自信的辣味，不僅提醒了我們丟掉如影隨形的身材焦慮，也展現出了服裝帶給人的內在力量。

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航