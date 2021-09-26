《最強睡眠法》：你每天睡幾個小時？上班族「短眠者」比例偏高究竟意味著什麼？

文：西川有加子

短眠者的比例僅佔百分之〇．五

根據美國睡眠醫學會公佈的數據顯示，短眠者中女性佔百分之四．三、男性佔百分之三．六；不過這很可能是將有失眠問題或其他睡眠障礙等「因病長年夜不成眠的人」都算進數字裡，比例才會這麼高。有鑑於此，日本睡眠研究的先驅、擔任睡眠評估研究機構代表的白川修一郎教授，於二〇〇四年透過網路，以日本全國兩萬五千名年齡介於十六歲到七十五歲間的男女為研究對象進行調查；結果發現，若將「因病無法入睡」等特殊情況排除，每天平均睡不到五小時卻依舊生龍活虎的「純粹短眠者」，其實根本不到百分之〇．五。

換句話說，即使數字已被高估，兩百人當中大概頂多只有一人是真正的短眠者。

最著名的短眠者是拿破崙與愛迪生，許多文獻均有記載。時至今日仍會將他們的名字列舉出來，代表短眠者確實十分罕見，故不難理解他們的存在何以令人心生嚮往。

然而，在跟許多上班族聊過後發現，該族群的短眠者比例不知為何特別高。當被問到「你的睡眠時間多長？」時，或許你周遭也會聽到這樣的回答「五小時左右吧！」其比例大幅高出白川教授調查中所導出的「短眠者的比例只有百分之〇．五」。

順帶一提，最近美國睡眠醫學會對短眠者的定義，從本來的「未滿五小時」放寬至「未滿六小時」，學會更明白指出「睡眠時間短」十分危險（會對身心造成危害）。

那麼，上班族短眠者的比例偏高究竟意味著什麼？一來，擔心說出「睡很多」就顯得自己很遜的人還真不少。在我的印象裡，大部分的人都被「（即使犧牲睡眠）也要強打起精神做各種事＝了不起」的社會框架所限制，為貪睡的自己感到心虛，因而不自覺講出比實際睡眠時間更少的數字。

再者，「這個也想要」、「那個也不想放棄」因而減少睡眠的人其實也很多。這種人本身其實並非短眠者卻夢想自己是（？ ） ，因此過著睡眠時間很短的生活。可以預期很多人分明在逞強，卻一點兒也沒發現自己真正的狀況。

實不相瞞，過去我也曾是挑戰短時間睡眠的其中一人，但實在是睏得要命完全爬不起來，就算起床了腦袋也昏昏沈沈，短眠對我來說完全行不通；即使我完全按照書上指示來做，依舊辦不到。當時的我既沮喪又自責，覺得自己「能力差又懶散，實在很差勁！」但隨著我愈深入鑽研睡眠研究，才意識到這種自責有多麼愚蠢及荒謬。

先前我們提到「早晨型」或「夜晚型」一半靠遺傳決定，同樣地，一個人最適當的睡眠長度自然也與遺傳息息相關；如果你的父母、祖父母、叔叔、阿姨等血緣親屬都不是短眠者，那麼幾乎可以斷定你不會是短眠者。既然沒有短眠基因，每天好好睡足七到九小時的工作表現顯然會更出色。

再者，睡得好肌膚有光澤，連肥胖也會遠離你，身體自然很健康。

聰明的商業人士，是時候收起你「對短眠者的憧憬」，調整方向認真睡好睡滿吧！

世界知名的成功人士都深知睡眠的重要性

最近公開表明自己每天睡超過九小時的「長眠者」愈來愈多了，像前美國大聯盟選手鈴木一朗、相撲力士橫綱白鵬翔、職業高爾夫球選手老虎伍茲（Tiger Woods）以及前一級方程式賽車手車神舒馬克（Michael Schumacher）等頂尖運動員們都是長眠者。這些活躍於第一線締造輝煌戰績的選手們普遍認為，時間夠長的睡眠是消除疲勞最有效的方式。

不只是頂尖運動員，創意工作者也必須好好睡覺；在睡眠觀念先進的美國，據說有許多成功人士都把睡眠列為一天中最優先處理的工作事項。全球知名企業的經營者都充分確保自己的睡眠時間，而為了提高睡眠品質，他們有人雇用專屬健身教練刻意活動身體，甚至聘請專業的睡眠教練。

亞馬遜購物的共同創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）堅持一天睡八小時，他表示：「犧牲睡眠，或許能得到『有生產力的』兩到三個小時，但這種『生產力』很可能只是你的錯覺。」

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）和推特共同創辦人傑克．多西（Jack Dorsey）每天睡七小時，赫芬頓郵報（HuffPost）創辦人阿瑞安娜．赫芬頓（Arianna Huffington）則每天睡七到八小時。

在日本，勝間和代、崛江貴文等名人皆以每天睡八小時為目標。勝間和代曾說：「睡眠是預防生病成本最低廉的萬靈丹，短短七個小時就能修復疲憊的大腦。」崛江貴文也曾談到：「犧牲睡眠會讓記憶力下降，徒增發呆恍神的時間罷了。我每天沒睡超過六小時，大腦就沒辦法工作。」

成功人士都深知睡眠的重要性，他們與社會提倡的風氣反其道而行，絲毫不認為「睡這麼多真的好丟臉唷！」這種態度，我舉雙手雙腳贊成！

職場青壯世代更應該「睡足七到九小時」

我曾提到，對年齡介於二十六到六十四歲的職場青壯世代來說，每天睡足七到九小時是最佳的睡眠條件。

除非是身體極度疲勞或處於睡眠負債的償還期之外，最多也只能睡九小時。一般商業人士如果想把工作表現提升到最高，我會建議在七到九小時之間找出並確保最適合自己的睡眠時間。

這中間原本就有兩小時的差異，你只有親身實測才能確定，七到九小時之間究竟哪一種睡眠長度最適合自己。

只要按部就班實踐睡眠負債償還方法，親身感受「狀況變好了！」的那一刻肯定會來到。藉由親身實踐而摸索出來的睡眠時間，肯定是最適合你的最佳睡眠條件無誤。

書籍介紹

本文摘錄自《最強睡眠法：掌握「血清素」自然睡得好！給失眠的你6大舒眠原則X擺脫睡眠負債，每天都好睡》，墨刻出版

作者：西川有加子

譯者：呂盈璇

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

日本最強睡眠講師親身實踐、破解迷思，

教你提升睡眠品質，保持最佳工作效能

是上班族必備的科學睡眠法

掌握自己的睡眠品質，才能在工作、生活上成為贏家！

提升睡眠品質 ✔

每日睡滿7～9小時、起床曬太陽、營養均衡的三餐、補充乳清蛋白、泡澡15分鐘、睡前冥想或伸展身體

降低睡眠品質 ✗

假日補眠、為了好睡而喝酒、在床上看手機、睡前吃東西

睡眠不足的結果

皮膚暗沉、變胖、姿勢變差、身體疲累、反應遲緩、工作效率低落

作者西川有加子身為日本擁有450年歷史、知名寢具製造商「昭和西川」的副董事長，從事睡眠工作11年來，參考各大科學相關數據，並親身實測驗證歸納出最有效的舒眠法，完成這本一生實用的睡眠書。

作者親身進行睡眠相關的實驗性研究，把當時醫師、科學家寫進論文的內容或已出版的書籍，逐一驗證相關研究，並反覆實踐有效果的方法。雖然她不是醫師，也不是科學家，但身為一個久病成良醫、自己的痛自己治的專家，更能體會有睡眠困擾的人們的心情，也絕對有能力，開出最對症下藥的睡眠處方。

書中公開了作者平常以「睡眠講師」身份，在多場講座中所傳達分享的全部知識。內容共分兩大主軸，一是「奪回始終不足的睡眠時間」，也就是「償還睡眠負債」這個迫切的課題。第二個重點則是「提升睡眠品質」，協助讀者擺脫「睡不好」的狀態，將睡眠品質完全掌握在自己手裡。要實踐這個目標，必須整頓生理時鐘，以利大腦神經傳導物質「血清素」（製造睡眠荷爾蒙「褪黑激素」的原料）的分泌。

本書由睡眠的本質切入，從根本提升人們的工作表現。如何在有限的時間內盡可能表現出色，不僅關乎工作成果，同時也是大大左右我們人生品質的重大課題。

本書特色

作者以親身進行睡眠相關實驗性研究的經驗，逐一驗證相關研究，並反覆實踐有效果的方法。

身為一個久病成良醫、自己的痛自己治的專家，作者更能體會有睡眠困擾的人們的心情，也絕對有能力，開出最對症下藥的睡眠處方。

清楚說明睡眠的醫學原理及新常識，可有效提升睡眠品質。

針對上班族以實際方法來提升工作效率。

用實際方法教讀者如何助眠及舒眠。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九