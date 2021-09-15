談中正紀念堂改建：如果有來世，喝了孟婆湯的蔣介石也早就不在意了吧

常凱申同志最近的坐姿不再巍峨，他不禁流下幾滴緊張的銅汗。耳聞促轉會希望能夠把蔣老人家從中正紀念堂請出去，但目前還不知道得去哪裡上演赫曼赫塞的《流浪者之歌》，一時爭議四起。蔣介石住在台北市的精華地段，可能是積欠房租太久，眼看就要被掃地出門了。

蔣介石會被熔成一灘金屬的回憶嗎？藍營人士暴跳如雷的質問：民進黨既然有膽拆除中正紀念堂，「那有沒有決心敢抹去兩蔣為台灣奮鬥的一切痕跡？要不要拆除金門烈嶼的八二三砲戰勝利紀念碑？要不要拆除手機裡的台積電晶片？要不要拆除中山高速公路？要不要終止中鋼冶煉？要不要拆除桃園國際機場？」

數典忘祖，氣血攻心的藍營差點就要拿出《左傳・昭公十五年》來說教了。

不過這裡有個邏輯車禍，那就是中正紀念堂與上述的基礎建設不同，也和八二三紀念碑不同。中正紀念堂是專屬於蔣介石的，而金門的黃沙上卻曾經倒臥著無數軍人的遺骸。至於台積電的工程師、機場跑道上的工人、高速公路旁的無數推土機、以及中鋼的高溫鍋爐等等......它們也都不屬於蔣介石。

在這裡，朱立倫犯了「性質不同」的錯誤。在哲學「屬加種差」的意義上，這個挑釁不成立。

謹慎定義，中正紀念堂是對一個特定歷史人物的紀念場域。問題不在促轉會此舉是否在「竄改歷史」，這並不是「不喜歡，就拆除」的問題，關鍵在於中正紀念堂的尷尬：中正紀念堂具有公共性質，這個紀念場域是國家出錢養的。

中正紀念堂民國110年的預算，是國家撥款的164.4萬元。

如果有人願意買下來，做成個私人博物館，圍牆翻修，販賣門票，建立起排他性，那麼政府基本上沒有權利干涉私人博物館的紀念對象。但是，如果政府花費公帑，在「沒有經過納稅人同意」的情況下撥款紀念國家的前領導人，我想，如果今天國家要蓋一個「陳水扁紀念堂」，不知藍營支持者作何感想。

都是國家領導人，怎麼可以有差別待遇呢？

將心比心，魯迅在《狂人日記》裡說過：「從來如此，便對麼？」

中正紀念堂是在信義路上很久了，但它就該在那裡嗎？這個紀念堂和中正機場比起來，又給了人民什麼？這是我們很少去思考的問題。

我們該請蔣老人家去慈湖隱居了。車水馬龍的忠孝東路，兩廳院裡惹得哄堂大笑的相聲瓦舍，舳艫交錯的高雄港，英才薈萃的科技園區，這個盛世，早如您所願。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

該移駕了吧。台灣離龍應台的一九四九已經很遠了。無論我們選擇紀念誰，都是對其他被遺忘之人的不公平。

染血的基隆河被韶華沖淡，高雄中學的彈孔斑駁成屑，嘉義火車站的槍聲漸漸平息。歷史的浮光，化成英靈拱衛台灣這片豐饒之海。

噫！人民劊子手終於要被歷史審判了！

雖然如此，讀歷史的意義是什麼？

讀歷史的意義，就是在悲劇面前，沉澱出一種清醒的出離。關於這次促轉會的提案，更值得我們警醒的是劍走偏鋒的極端。在國民黨發出虛弱而毫無邏輯的抗辯後，網路上出現了一股更極端的仇恨，如海嘯一般淹沒了議題討論的理性。

諸如「殺人魔王終於可以不用再立廟祭祀了」的評論，其實也忽略了歷史的複雜性。歷史是灰階的，北大國文系才子刀爾登在他的書《中國好人》裡說：「假如天堂的意義在於它和地獄的間距，毫無疑問，當沉淪者沉得更深，昇華者也就升得更高。」

我們總是希望壞人更壞，這樣才能凸顯好人的犧牲如何可歌可泣。

我們習慣區分敵我，把我們想的過分高尚，又把他們想像的過分猥瑣。讀歷史，就是一個把自己慢慢讀到雲銷雨霽，彩徹區明。落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色的過程。

清代文人金蘭生在《格言聯璧》裡說：「於古人之後，議古人之失，易；處古人之位，為古人之事，則難。」

話說回來，蔣介石有選擇嗎？

徐蚌會戰的時候，33集團軍副司令何基灃和第三綏靖區副司令張克俠陣前倒戈，使得黃百韜的第七兵團被解放軍團團包圍，最後全軍覆沒，逼得國之良將黃百韜舉槍殉國。

雙堆集戰役時110師師長廖運周同樣陣前投共，害得黃維兵團突圍失敗，所部遭到全殲。同時，陸軍一級上將胡宗南的機要秘書熊向暉長期向中共傳遞軍事情報，導致胡宗南的部隊屢戰屢敗，讓胡宗南常常輸得莫名其妙，不得要領；國防部作戰廳廳長郭汝瑰更神，直接把孟良崮戰役的國軍作戰計畫交給解放軍，導致國軍的王牌部隊整編74師被敵方優勢兵力消滅，師長張靈甫同樣舉槍殉國。

後來，郭汝瑰帶著72軍在宜賓投共，在對岸享受著優渥的待遇。另外猛將陳明仁、傅作義接連出走，甚至連台灣行政公署長官陳儀也在私底下鬼鬼祟祟的和中共接觸。

身邊曾經信任過的人一個接著一個的背叛自己，感時花濺淚，恨別鳥驚心。蔣介石那是很典型的創傷症候群。1949是一個大時代，慈不掌兵的時代，美國也有過麥卡錫主義（McCarthyism）猖獗的時光，那是一種歷史的過程，是哲學家海德格爾所說的實在（Da-sien）

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain

誰是壞人？

李世民屠戮手足，司馬光思來想去不知道該怎麼辯駁，臣光曰來曰去的拿不定個主意，只好在《資治通鑑》裡把作案責任人歸到唐太宗的名臣杜如晦身上：「究其兄弟之爭，始由如晦與建成家人爭道有隙，稔成其禍。至於同氣被誅，高祖見逼，其事皆出於如晦。」

人類從古至今的拿手好戲，就是找兇手，分黑白。

反觀范祖禹在《唐鑒》裡回答的就很乾脆，他認為要是必須靠違背天理，忤逆人倫才可以坐穩江山，那還不如就直接亡國算了。

在遙遠的戰國時期，孟子也舉雙手贊成：「行一不義，殺一不辜，而得天下，皆不為也。」（《孟子・公孫丑上》）

春秋無義戰。問題是，溫良恭謙有市場嗎？彬彬有禮的宋襄公恪守貴族風範，傻乎乎的等楚軍過河，而不選擇在半渡劫殺，結果被打個丟盔棄甲，抱頭鼠竄，禮義廉恥在戰爭時代有用嗎？

而且，在殺人盈城，殺人盈野的黑暗森林當中丟盔棄甲，任憑江山隨他人竊佔，這對人民而言負責任的嗎？

卑鄙是卑鄙者的通行證，高貴是高貴者的墓誌銘。

當明朝末代君主崇禎皇帝問大臣劉宗周如何退敵時，劉宗周同樣唧唧哼哼的搬出孔孟之道，什麼刑仁講讓，示民有常，弄得崇禎很不高興：「如流寇靜聽其窮，中原豈堪盤踞？」要是仁慈有用，我還剿匪剿了十幾年？接著說了那句有名的：「烽火照於甘泉，虛文何以撐柱」當做抗議。

我們要意識到的是，我們是何其有幸，生活在一個和平的年代，不需要面對前人的選擇。人都是自私的，在這層意義上，我們很難批評別人的防衛過當。錯放一個匪諜對國家安全可能造成的危害，我們怎麼去衡量？

真的要追究，不知道廣島和長崎有沒有無辜的日本人？杜魯門是不是殺人魔王？戰爭時代，沒有什麼道裡好講。在獵殺賓拉登的過程當中，CIA虐殺至死的人可能會少嗎？

若這麼追究，沒有一個人是乾淨的。

Photo Credit: AP / 達志影像

人畜無害的比利時也曾讓剛果血流成河。約瑟夫・康拉德（Joseph Conrad）的小說《黑暗之心》秉筆直書，記錄著剛果人的哀嚎。

布魯塞爾雕樑畫棟的建築，皇宮裡雍容華貴的達官貴人，宮闈內溫美華緻的象牙瓷器，安特衛普繁忙的港口和閃耀的鑽石展櫃，都沾滿了剛果人的眼淚與鮮血。

這時義憤填膺的出來咕嚕呱啦：「那你承不承認利奧波德二世使比利時邁入工業化？承不承認利奧波德二世改善了比利時人的生活水平？」只是一種對歷史的強暴。

是啊，那剛果人的生活水平呢？凱薩的歸凱撒，苓膏的龜苓膏。但同時我們又很難界定，剛果軍閥嘴裡刁著的雪茄，比利時人到底應該要負多大的責任。

歐盟每年透過貿易協定EBA（Everything But Arms）向第三世界無條件的開放市場，這算是一種殖民賠償嗎？在普及特惠制（Generalized Scheme of Preferences, GSP）下，這些補償又夠不夠抹平歐洲和非洲早已造成的發展差距呢？

人類世界有很多問題是沒有答案的

我們生活在物質文明十分富饒的台灣，這是一種不可思議的幸運，而且僅止於幸運而已。我們只是很幸運，不需要在殘忍的考題上作答。要是烽煙再起，面對兵荒馬亂，面對生死攸關的考驗，我們永遠不知道那些滿口民主平等的人，會做出什麼樣的決定。

周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真僞復誰知？讀歷史讓我們意識到我們的幸運，意識到人性的複雜，意識到計算善惡的困難。

面對希特勒，德國人民有沒有責任呢？採取綏靖主義的英法有沒有責任呢？看待歷史，模模糊糊，濃霧如斯。中國思想隱士熊逸在他的作品《少有人看見的美》裡曾經評論道：

「生活本身一定是一種混沌狀態，我們一旦想在這混沌中看清什麼，不僅會在大失所望中徒勞而返，還會惹出更多的令人心焦的困惑。 我們既無法清晰地界定出自我，亦無法清晰界定出他人與外物。 我們甚至無力確認現實生活究竟是不是一場蝴蝶夢，無力確認我們的身體究竟是真的存在著，抑或只是神經或思維繫統巧妙地欺騙了我們。 無論我們是否願意，我們都只能在一片混沌中混沌地活著，只有極少數太有閒情逸致的哲學家試圖在混沌中找尋清晰，然而從忒修斯的時代直到如今，他們從來都不曾成功過，也從來不曾得到過群氓的理解。」

「我們天生就是混沌的生物。我們是魚，混沌是我們的海洋。」

蒲柳之姿，望秋而落；松柏之質，經霜彌茂。人類最可愛的愚蠢就是喜歡去分辨誰是蒲柳，誰又是松柏；喜歡宣判誰必須遺臭萬年，誰又可以流芳百世。說到底，大家都只是胺基酸和蛋白質而已。

青山有幸埋忠骨，白鐵無辜鑄佞臣。事實上青山也很無辜。蔥蘢草木，繁沛華茂，莫名其妙被人類挖了一個洞，埋入一具屍體，多日奮勵，毀於一鑿。小草努力的向陽茁壯，無奈天外飛來一鏟，俄頃成洞，忠臣有比小草倒楣嗎？

誰是忠臣，誰是佞相；誰是聖主，誰是昏君；雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離。誰是民族英雄，誰又是民主鬥士。我們燔祭再三，用不同的名義，用盛大的排場，去爭奪意識形態的權力。

《金剛經》裡說：「離一切諸相，則名諸佛」，結果寺院裡的大雄寶殿一個比一個華麗。鎏金燦燦，棼煙溺溺，這是人類無可救藥的天性。我們總是要找個東西來崇拜。無論是民族偉人，還是民主神話，沒有關係。送走了一個神明，我們還要迎請下一個。

舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。六朝舊事如流水，沒有什麼好可惜的。兩蔣的時代結束了，所謂念念不忘，必有回響。若是兩蔣的時代果真如此光輝照人，我想，汗青總是公平的，也不差一個中正紀念堂了吧。

Photo Credit: 中央社

對於有讀書的人，無論中正紀念堂蓋成什麼樣子，無論是蓋成可歌可泣的民族聖殿，還是悠活和麗的五星級飯店，甚至就算蓋成迪士尼公園，心裡怎麼評價蔣介石依然還是會怎麼評價。

有時候，依賴一個公園，賦予它無限多的意義，也是一種思考的懶惰。

為什麼要讀書呢？就是為了在走進中正紀念堂的時候，心裡有著自己的看法

要是這麼容易噗通一聲跪倒，山呼萬歲，那我們要反思的，就不再是蔣介石的問題了，而是我們的教育是否缺乏了深邃的自我答辯。

無論如何，二二八發生了，白色恐怖發生了，這是蔣介石無法迴避的污點，巨大而慘烈的污點，他要為自己的決定負責。今天把蔣老人家請出中正紀念堂，無有不可，反正他也不能爬起來抗議。

反思威權，本身就是一種成熟。

歷史不曾改變。我們不斷的拆除舊銅像，再不斷的立起新銅像，銅像和銅像之間，我們仇恨著彼此。也許再過不久，我們會立起蔡英文的銅像，再過不久，我們會開始辯論蔡英文的銅像應不應該被拆除。人類的本質，一點都沒有改變。東晉的僧肇大師曾經用很出色的美學語言說：「旋嵐偃岳而常靜，江河競注而不流，野馬飄鼓而不動，日月歷天而不周。」

一切都在改變的，其實都沒有變。

既然如此，滾滾長江東逝水，學明朝的楊慎吟一句「青山依舊在，幾度夕陽紅」，便也罷了。至於什麼中正紀念堂的，拆就拆吧。

如果有來世，喝了孟婆湯的蔣介石也早就不在意了吧。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航