《一日4頁哲學課》：沙特對死亡的看法與海德格完全相反，認為活過自己的人生才有意義

文：富增章成（Tomasu Akinari）

【生死之事】

（前略）

《存在與時間》 對於死亡的說明

出生就表示死亡

海德格表示以純粹的意義來說，我們無法體驗他人的死亡，我們只不過是「正好在那兒面對」。這是由於他人之死為客觀之死，該當逐漸死亡的人本身「喪失存在」這件事情我們是無法體驗的。當我們面對他人之死時，能夠明白的就是無論任何人，都無法將死亡從他身上趕走。

人類自己不得不接受自己的「死亡」，乃在本質上是自己的一部分。另外，死亡不具備「代理可能性」也就是無法替換，沒有人能夠代替自己死亡，「死亡」必須要自己去體驗。「死亡」對於人類來說，是非常特別的「存在可能性」。海德格表示人類只能夠受到「死亡」衝擊然後崩毀，這是一種自己不可能「存在」的可能性。「死亡」是人類極端無力之事，不過就是「無的出現」。

他認為「人類無論是否出生，馬上都會達到足以死亡的年齡」，也就是人類在出生的瞬間，就必須生存在與「死亡」息息相關的存在結構之中，無可選擇的實存在此。

他所強調的是我們以醫學觀點認定「死亡」這件事情就是身體機能停止，因此一般來說就不繼續思考下去了。但對海德格來說，死亡並不是被觀察的他人，而應該探究現在活著的自我（存在）。

早一步對死亡有所覺悟

海德格表示死亡無可避免，但尚未來襲，這是由於此在（人類）在本質上是「未結束」的。但結束之時也並非有什麼完成，而是面臨「終點」，由這點看來，此在於任何觀點中都是「未結束」的，但又自行與終點搭上關係而存在。

雖然說「死亡」是此在「自行與終點搭上關係」，但這並不表示自己抹消了存在而化為烏有。化為烏有的時候就不是此在了，因此幾乎不具備任何可能性。

但我們現在活著、朝向終點而去，「與死息息相關」而存在著，甚至該說在這段期間內死亡本身並沒有問題，應該好好看著與死亡相伴的自身，對此採取什麼樣的態度，這種思考方式更為重要。這也可以切換為，自己的存在應該要如何活下去的問題。

海德格在「死亡」的可能性當中一馬當先了解死亡的可能性，並表示在能夠忍受這點的人內心，可以發現「覺悟」及「決心」。接受自己乃為一個無力存在且會「死亡」，海德格稱此為先驅覺悟。海德格提倡的是，坦然面對所有人都無法避免的死亡這個現實，並且試著積極接受，藉此回頭面對原先的自我（存在）。

【更深刻思考關於死亡】

人生的荒謬與面對死亡的方式

沙特的看法與海德格完全相反？

存在主義者沙特於其著作《存在與虛無》當中，提倡不需為死感到煩躁、勇往直前自由的哲學。

沙特與海德格完全相反，表示死亡並非我們固有的可能性，應該說「死亡是一個偶然的事實」（引用《存在與虛無》）。

「在我的主體性當中，死亡是不存在任何一個地方的。」、「死亡無法傷害我。」（引用『《存在與虛無》）

沙特針對人類面對荒謬的死亡作出以下說明，人類「就像是死刑囚犯。他不知道自己哪天將遭到處刑，但是每天都看到囚犯夥伴遭到處刑。甚至可說他已經做好毅然決然面對處刑的心態，也考量到各種事情以免自己在絞刑台上慌張而亂了手腳。而有一位死刑犯就在這種情況下，因為西班牙流感而莫名其妙離世，這種例子用來描寫我們正是恰當不過。」

沙特認為出生便是非常荒謬的，而我們死亡也一樣荒謬。人生要追究我們自身各式各樣的可能性，活過自己的人生才有意義。因此可說人生是自由的，且充滿了無限的可能性。

親近之人死亡與我自己的死亡

雅斯佩斯思考了極限狀況當中，各式各樣「死亡」的形態。首先，死亡會以「最親近自己的人之死」的形態出現，這是非常難以忍受的體驗。

但是雅斯佩斯表示過世的若是越重要的人，就越會將與對方的往來珍惜地放在心底深處，然後懷抱著那分思念與故人一同活下去。他表示這個時候，故人之死便成為嶄新次元的現實。

接下來「自我的死亡」則是根本性的問題。思考自己的死亡時，就能體會到自己還有必須完成的事情，以及自己尚未完成。人類在面臨死亡的這個時候，才第一次清楚的自覺到什麼事情是最重要的。雅斯佩斯認為一天到晚捕風捉影的人類無法排除對死亡的不安，另一方面，那些總思考著自己是為何而活、要做些什麼的實存之人，即使在死前也能夠保持冷靜。

接受死亡的方式也是五花八門

不由外界而由內部捕捉死亡

雅斯佩斯表示人類能夠作為科學性質合理對象來認知，但這是有極限的。這是由於人類的本質，必須與超越科學性質合理認知的當事者本身相關聯，因此自我分析判別，並加以解釋無可取代的自我存在就是哲學的課題，而這就是「實存照明」。

雅斯佩斯表示，即使思考死亡也無法達到實存照明之人，活著也跟死了沒有兩樣。會說「反正吃吃喝喝開開心心就行」，或者「反正最後都會死」這類話的人，只不過是渾渾噩噩活著的屍體（這也是一種看法，並不一定就是正確的。認為享樂主義很好的人，選擇享樂主義的看法也沒有關係）。

雅斯佩斯認為死亡當中隱藏著完成度，因此必須珍惜、每天好好過活。這樣一來就可以避免像具行屍走肉般活著，而能夠做好自己應該做的事情、滿足的死去。

死而活著表示透過死亡然後重生，抱持著復活的心情活下去。

另外，針對死亡的思考方式，也會隨著自己的變化而逐漸培育起來。也就是說，自己的人格若有所成長，對於死亡的態度也會轉變，這是雅斯佩斯的想法。如此一來，就能夠理解自己那超越生死的意識之永遠性，這時候人類才能明白超越者。

死亡與生存都會回歸到永遠

尼采提出的是，人生為無目的之虛無主義。以這個立場看來，一切都是沒有意義的，因此會覺得是活是死應該也差不多吧。

虛無主義認為基督教提出的那種終點並不存在，但是人類可以選擇消極重複相同的事情，或帶著積極意義活下去。尼采肯定沒有意義的人生，立場是接受這件事情會不斷重複的永劫回歸。

尼采原先表達的永劫回歸是物理上的意義，表示宇宙經過無限的時間後，就會再次出現同樣的狀態，並且永遠會如此不斷重複下去。

這衍生出各式的解釋，若是永劫回歸，那麼是否能肯定現在的人生？無論如何重複都能接受嗎？這些態度上的問題也都一併被提出。

尼采在《查拉圖斯特拉如是說》一書當中，是以下列說詞來說明永劫回歸的：

「看吧，我們明白你所告知之事。也就是萬物會回歸至永久，而我們自身也將回歸該處。」

「我們會永遠重複，同時回到相同的此生。這不管在最大或者最小的事情當中都是一樣的，因此我們再次明白一切事物終將永劫回歸。」

在「永劫回歸」當中生和死也都將會回歸，因此就是活在大範圍的生命當中。

抱持著接受生死的「命運之愛」就是尼采理想中的超人，當中就連「死亡」都有著不斷重複的積極性。

書籍介紹

本文摘錄自《一日4頁哲學課：原來世界是這樣思考！從尼采、阿德勒心理學到AI人工智慧，秒懂生活哲學，掌握強大人生工具》，墨刻出版

作者：富增章成（Tomasu Akinari）

譯者：黃詩婷

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【注意！讀完的副作用】

讀到你懷疑人生

從哲學源頭的蘇格拉底、近代哲學的笛卡兒、剖析人性慾望的阿德勒心理學，到解讀社會變革的馬克思等，百百種哲學思考讀過頭，開始變得疑神疑鬼、過於慎重，覺得接受到的一切資訊都是謊言。

可能會很長壽

書中提到許多「死亡」話題，因此莫名地變得很慎重、注意健康，開始執行「選擇對身體良好的食品」、「適度運動」等行為。

學會淡定思考

讀了本書以後，經常會思考一些大格局的問題（社會、生死等），因此開始覺得日常小問題根本無所謂，更經常體會到「為什麼我以前只在意一些小事呢」的清醒感。

本書介紹

你對於「哲學」抱持著什麼樣的印象？

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跟著《一日4頁哲學課》慢慢培養不同的思考方式吧！

日本哲學諮詢顧問富增章成將厚重的哲學發展史

濃縮成「哲學史篇」、「主題類別篇」兩大主題：

「哲學史篇」

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85位中西哲學大師們至理名言與中心思想。

以俯視理解古今中外的思考根源，

並挑選生活在現代社會中與我們有直接連結的問題，

比方說：

「蘇格拉底光用思想就被稱作倫理學之祖」、

「推崇資本主義的馬克思」、

「沙特認為人類應當要背負責任，選擇自己的行動而活」等。

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活用思考根源，將哲學融入生活之中，

小從自我啟發到人生疑難雜症，大至社會結構及世界問題，

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【本書特色】

1. 羅列古今中外共85位哲學大師的邏輯思辯

蘇格拉底、柏拉圖、笛卡兒、尼采、羅蘭巴特到穆罕默德、釋迦牟尼，結合中西方世界的哲學思考，詳細紀錄哲學家的生長背景及著作。

2. 一日4頁，每次10分鐘

將哲學理念濃縮在4頁的篇幅，深入淺出的敘說哲學理論的發展，並直接連結現代生活。

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閱讀時仍能在內容之中見到衍伸討論的其他主題頁碼，前後翻閱便能明白哲學的汎用性：「這些事情竟然互有關係呢！」讓思考無限擴大。

4. 不按章節讀也可以

可以按照篇章順序閱讀，也可以從「主題類別篇」順著連結回到「哲學史篇」。每4頁都是獨立主題，閱讀方式毫不受限、自由發揮。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九