2021/09/15,
健康

群聚感染最常見的樣態：如何避免同住家人的COVID-19家庭傳播？

群聚感染最常見的樣態：如何避免同住家人的COVID-19家庭傳播？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

根據美國的研究指出，家庭內的成員愈多，家庭傳播機會愈高，「>3個家庭成員以上，其家庭傳播馬上會超過50％」。

根據近日新聞，北部染疫學童家庭 已有五人感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為：幼兒本人及妹妹、媽媽、奶奶及爺爺。

於是，記者問我：「如何避免同住家人的家庭傳播？」

當一個家庭中有一位確診COVID-19病例，在他兩天未發病之前，可能在家中至少有五次的家庭成員接觸史了」。

所以，同住家人得到COVID-19，其實是群聚感染最常見的樣態。

另外，根據美國的研究指出，家庭內的成員愈多，家庭傳播機會愈高，「>3個家庭成員以上，其家庭傳播馬上會超過50％」，各狀況如下：

  • 兩個家庭成員，造成家庭傳播機會是20％
  • 三個家庭成員，造成家庭傳播機會是47％
  • 四個家庭成員，造成家庭傳播機會是53％
  • 五個家庭成員，造成家庭傳播機會是70％
  • 六個家庭成員，造成家庭傳播機會是67％

也就是說，「家庭內的成員愈多，家庭傳播機會愈高」。

如何避免，同住家人的家庭傳播 ?

避免家庭傳播，除了保持安全社交距離，可降低R值，還有配戴囗罩、勤洗手等預防措施。

1. 戴口罩，勤洗手

在家庭中疑有高傳播者，可以先戴上口罩，因為有79％效果，可以降低家庭傳播風險。

但病例在如果發病後，才來戴口罩，是沒有明顯的保護作用。

另外一個就是，衛生人員介入，可以使戴口罩增加 57 ％ 、勤洗手43 ％。

2. 家戶清消

在家使用消毒水，消毒家中環境，有77％效果，可以降低家庭傳播風險。

3. 空氣流通

  • 打開窗戶

最簡單的，最大的效益，就是打開你家的窗戶，使家庭空氣流通。美國CDC也建議如此，可以降低病毒飛沫濃縮聚集在房間內。如果你家有窗，但不能打開，可以用空調。

  • 空調設定

用內循環的設定，這樣，你只有一直吸入房間內的病毒而已，請設定，外循環，就是讓外面空氣，入你的房間，你房間內髒空氣排出。世界衛生組織（World Health Organisation）建議，每60分鐘要完全更換12次空氣。

  • 使用風扇

風扇，幾乎人人家裡都有。但禁止使用風扇，對著你直接吹（只有增加風險）。在你打開的大門或窗戶邊，打開風扇，促進氣流往外抽送，才是正確使用方法。

4. 衛生人員介入

另一項研究報告顯示：只要有衛生人員介入衛教叮嚀，環境消毒 （43％）、勤洗手 （26％）會增加很多，這可以有很大機會，使家庭的傳播下降。

而原本，許多染疫的家庭成員的行為，大家都會懂得，分房睡（88％）、戴口罩（57％）、獨立衛浴（50％），這些都是大部分家庭成員都已經在做的防疫工作！

可見得家庭傳播，還是要非常認真要去介入，才能有辦法減少自己被傳染到COVID-19病毒。

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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