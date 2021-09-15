2021/09/15,
健康

「醫師⋯我好冷喔⋯⋯」預防麻醉手術低體溫風險，避免不良癒後反應

「醫師⋯我好冷喔⋯⋯」預防麻醉手術低體溫風險，避免不良癒後反應
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

在麻醉狀態下，我們的體溫調節機制會受到影響，使體溫漸漸變低。

「醫師⋯⋯我好冷喔⋯⋯」

許多患者在手術結束從麻醉中醒過來後，都會感到寒冷而全身發抖。這是因為在麻醉狀態下，我們的體溫調節機制會受到影響，使體溫漸漸變低。

超過30分鐘的手術，便可能出現低體溫的狀況。若是手術範圍較大、時間較長，手術低體溫的風險會更高。

體溫偏低除了讓人感到寒冷之外，還可能出現各種不良影響，因為我們體內的各種生理機能，都必須在正常體溫下，才能夠順利運作。

當手術過程中體溫過低時，可能增加手術過程中的失血量，提高輸血的機率、增加傷口感染的風險，影響傷口的癒合。另外也可能讓麻醉恢復延遲及延長住院天數等。

為了預防手術低體溫，可以運用主動式保溫設備，如熱空氣式保溫毯能透過無數小孔均勻吹送暖風，持續將熱能傳遞到皮膚表面，是相當有效率的保溫工具，可幫助患者在術前、術中、術後維持正常體溫。

請與您的醫療團隊討論，選擇合適的保溫設備，將有助提升麻醉安全性、減少併發症！

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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